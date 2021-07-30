コスプレイヤーのえなこが"夏に聴きたい曲"をテーマに楽曲をセレクトしたプレイリストを公開した。
えなこは、YUIの「SUMMER SONG」をはじめ、ポジティブなメッセージが込められたOwl City & Carly Rae Jepsen「Good Time」や、アニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』エンディングテーマに起用された、supercellの「うたかた花火」など、洋邦問わずバラエティに富んだ楽曲をセレクトしている。
01.Special Voice / えなこ
02.SP-LuSH ROAD / えなこ
03.SUMMER SONG / YUI
04.The Spark feat. Spree Wilson / Afrojack
05.Good Time / Owl City & Carly Rae Jepsen
06.青と夏 / Mrs. GREEN APPLE
07.All Night / Icona Pop
08.Summer / Calvin Harris
09.夏色 / ゆず
10.青い栞 / Galileo Galilei
11.君の知らない物語 / supercell
12.星空と月と花火の下 / 水樹奈々
13.Fire◎Flower (feat. 鏡音レン) [Live] / Tokyo Philharmonic Orchestra
14.ひぐらしのなく頃に / 島みやえい子
15.うたかた花火 / supercell
16.ガーネット / 奥 華子
17.夏夕空 / 中 孝介
18.ふたり花火 / えなこ