BAD HOP、横浜アリーナにて最重要ラッパーら15組出演ヒップホップ・フェス開催

2021年9月1日に横浜アリーナでのリベンジ公演を控えているBAD HOPが、翌日9月2日に「BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2」と銘打ったヒップホップ・フェスを開催する。



本イベントは、BAD HOPとゆかりのあるアーティストら計15組が登場する。それぞれがショウケースを披露する予定だという。また、こうした試みはBAD HOPにとっては史上初となる。



「BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2」は、BAD HOPが主催者となり、出演者にはJP THE WAVYやLEX、Awich、ゆるふわギャング、KANDYTOWNといった強力な”FRIENDS”ら14組が出演する。



そして、情報公開に伴い「DAY2」オリジナルのフライヤー画像も公開された。豪華出演者らの顔ぶれが並ぶメイン・フライヤーはK2によるデザイン。そして、イベントの詳細テキストが並ぶフライヤーはIkuya Fushimiが手がけた。





<イベント情報>







「BAD HOP THE REVENGE TOUR FINAL IN YOKOHAMA ARENA DAY2」



2021年9月2日(木)横浜アリーナ

時間:OPEN 16:00 / START 17:30

※変更する可能性がございます

【出演アーティスト】

・BAD HOP

・JP THE WAVY

・LEX

・Leon Fanourakis

・HEZRON

・MC TYSON

・KOWICHI

・SANTAWORLDVIEW

・ゆるふわギャング

・MONYPETZJNKMN

・Hideyoshi

・Jin Dogg

・Awich

・KANDYTOWN

・DJ CHARI

全・15アーティスト

Main Flyer Designed by K2

Detail Flyer Designed by Ikuya Fushimi

料金:全席指定8000円

注意事項:3歳児以上はチケットの購入が必要

イープラス先行販売期間:8月3日(火)21:00〜8月9日(月・祝)23:59まで

お問い合わせ:キョードー東京

0570-550-799(平⽇11:00〜18:00、⼟⽇祝 10:0〜18:00)

主催:BAD HOP

企画・制作:ALLOWS

制作協力:キョードー東京