SCANDALと考える「境界線テーマ」 恋愛における“しつこさと積極的”の境界線とは？

HARUNA:今週は、みんなの大好きなコーナー「境界線協会」です。ちなみに英語だと、「Association of Borderline on Catch up」、略して「ABC」です。この「ABC」は浸透しているんですかね?スタッフ:してないですね……。HARUNA:してないんだー。RINA:海外のリスナーもいるのに。HARUNA:そうだよね。ということで「境界線協会」ですが、なんとステッカーもできたんです! シンプルだけど、協会の趣旨が一目でわかるデザイン性の高いアイテムになっております。でも「ABC」とは、どこにも表記されておりませんが……。メールが番組で採用されると「特別会員」となり、こちらのステッカー(裏面に「特別会員章」と記載)を差し上げます。HARUNA:今回は「第5回例会」です。あるようでない、ないようである、それがモノゴトの境界線。人によって、地域によって、その線引きはさまざま。そんな「境界線」について真剣に考えていこうと、それが「境界線協会」です。TOMOMI:会員から新しい「境界線テーマ」が提起されました。メールを紹介しましょう。<リスナーからのメッセージ・コウセイさん>SCANDALの皆さん、こんにちは。いつも楽しく聴かせていただいています。いきなりですが、恋愛相談です。今、気になってるコがいます。大学の授業が一緒で、直接会って話したのは1回ほど。そこから緊急事態宣言になり、今LINEで連絡をとりあったり、電話をしたりしています。たまたま、その子のTwitterのアカウントを見つけてしまい、そこには自分のことが書かれていたのですが、「電話は楽しいけど、毎週毎週めんどくさい」と書かれていました。直接会っていないし、LINEだけで距離を縮めようとしたのがいけなかったのかなと反省しています。ちなみに電話をしたのは2回で、週1回のペース。宣言解除後に「服を一緒に見に行こう」と誘ってはいますが、果たして行けるのか不安になってきました。これからどのように、その子と接していけば良いのでしょうか? また、"しつこさと積極的"な境界線はどこでしょうか? 教えてください!一同:なるほどー。HARUNA:これは難しいなあ。MAMI:「週1でめんどくさい」って書かれとったか……。TOMO:つまんなかったのかなあ?RINA:それって、コウセイさんが「めんどくさい」っていう書き込みを見つけなかったら、相手はそんなことを思ってない態度で対応してくれていたってことやん。その気のつかわれ方って、逆にめっちゃ傷つかん? 楽しそうにしてたのに、そんなことを思ってたってことでしょ。HARUNA:そうだね。RINA:っていうか、電話で何を話したん?MAMI:「服を見に行こう」って。RINA:その話をめちゃくちゃ長くしてしまったんかな。楽しい会話があるなかで、その約束ができるところまで持っていけたんかによるよな。ずっとその話ばかりをしていたら「引き出しないなぁ」ってなるかもしれんやん。HARUNA:(話の)ラリーを続けるためだけにっていう可能性もあるからね。RINA:そう。ダラダラした時間の使い方やったら、「めんどっちーな」って思われるかもしれん。TOMOMI:毎週毎週めんどくさいって言われているけど、そもそも2回しか電話してないからね。HARUNA:うん。MAMI:それって、同じ内容を何度も話したってことなんじゃない?RINA:そう! 同じ内容やと思う。TOMOMI:そうやと思う。たぶんコウセイが悪いんだと思う。一同:(笑)。* * *ということで、「境界線協会」が盛り上がっております。とくに「恋愛の境界線協会」は、爆発的に盛り上がりますので、皆さんも今悩んでいる赤裸々な「恋愛の境界線」を番組宛に送ってください。そして、ステッカーをゲットしてください! お待ちしております。