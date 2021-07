かっこいい！『ロックマンX』ゼロ＆セカンドアーマー見参!!

リアライズのアニメ・漫画専門ECサイトであるAnimo(アニモ)にて、壽屋よりリリースされる『ロックマンX ゼロ / ロックマンX セカンドアーマー』の予約販売が開始される。



人気ゲーム『ロックマン』より、『ロックマンX ゼロ』『ロックマンX セカンドアーマー』が立体化!

2021年7月29日から、ECサイト「Animo」にて予約販売がスタートする。



『ロックマンX ゼロ』は、フェイスパーツの差し替えにより、3種の表情に変更可能。バスターは差し替えにより左右選択してに装備可能だ。

差し替え可能なハンドパーツが4種付属しており、ゼットセイバーを持つハンドパーツはエックス(別売)に付けることも可能だ。



ゼットセイバーは背中にマウントが可能で、形状の異なる3種のゼットセイバーエフェクトが付属している。

ゼットセイバー刀身部はカラークリアー成型で再現されており、ミライト取り付け専用ゼットセイバー持ち手パーツは内部にミライト316(LED付リチウム電池)シリーズを組み込むことができ、クリア刃の刀身を発光させることができる。



背部の3mm穴ジョイントにより、別売の「M.S.G[ニューフライングベース][ニューフライングベース Plus]」などにも対応しており、劇中のアクションポーズでディスプレイすることもできる。



価格は6600円(税込)、予約は2021年8月16日まで。12月発売予定となっている。



そして『ロックマンX セカンドアーマー』は、顔パーツの差し替えにより、3種の表情に変更可能。バスターは差し替えにより左右選択してに装備できる。ハンドパーツは付属のハンドパーツと差し替えが可能だ。



背部の3mm穴ジョイントにより、別売の「M.S.G[ニューフライングベース][ニューフライングベース Plus]」などにも対応しており、劇中のアクションポーズでディスプレイ可能。

ヘッド、ボディ、アーム、レッグパーツは別売りの第1弾『エックス』と互換性があり、エックスとの組み換えによりゲーム中でのパーツ獲得途中の状態を再現できる。

ボーナスパーツ「ゼロバスター」と別売りの「ゼロ」を組み合わせることで、ロックマンX2仕様の「ゼロ」を再現可能となっている。



一部塗装済みマルチカラーキット仕様のため、プラモデル初心者の方も安心して組立てる事ができ、組み立てただけでゲーム中のイメージに近い『セカンドアーマー』が完成するようになっている。



価格は7480円(税込)、予約受け付けは2021年8月23日までとなっており、こちらも12月発売予定だ。



どちらのアイテムもパッケージは、ロックマンXシリーズのキャラクターデザインを数多く担当された「水野佳祐」氏描き下ろし。

パッケージも楽しむことができるのがうれしい。



好きなポージングを楽しめる、再現度の高い『ロックマンX』、ぜひ手にとってお楽しみいただきたい。



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.