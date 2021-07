景井ひな 髪型も！ダンスも！「BLACKPINKを全部マネしたい」

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。『BLACKPINK NIGHT』と題し、大好きなBLACKPINKの魅力を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」7月28日(水)放送分)景井:今夜は、私が大好きな韓国のガールズグループ・BLACKPINKを語る、「BLACKPINK NIGHT」をやっちゃいまーす!(「AS IF IT'S YOUR LAST」をオンエアしながら)この曲のミュージックビデオで、メンバーのリサがしていたオレンジヘアがとにかくかわいくて、自分も髪の毛をオレンジに染めた思い出があります! あと、当時リサがオンまゆに近い前髪にしてたので、私も前髪を短く切った思い出もあります(笑)。それぐらい大好きで、もう全部マネしたいぐらいの愛があります!【BLACKPINK - '마지막처럼 (AS IF IT'S YOUR LAST)' M/V】(番組ではJapanese Ver.をオンエア)景井:私がなぜこんなにBLACKPINKが好きなのか……(BLACKPINKと同じ事務所の)『2NE1』がもともと好きだったので、その後輩グループとして“2NE1以来、7年ぶりのガールズグループが出るぞ!”という話を聞きまして、そこで興味を持ちました。デビュー当時に、SNS で1人ずつビジュアルが解禁されていったんですよ! そのビジュアルを見て、もうズッキュンときました。「この子たちかわいすぎる!」と思ったのが、ハマったきっかけですね。そこからどんなところが好きになっていったかというと……やっぱり“ビジュアル”! 最初に顔を見ちゃって、ドンピシャでバァーンッ! って好きになったんですけど。そこから知っていくうちに……歌とかダンスとかの完成度が、もうスゴすぎるんですよ! 歌がうまいのはもちろんなんですけど、ダンスの完成度がスゴすぎる!私は日本デビューのときの武道館から、ライブにはずっと行っているんです。ライブでは、パフォーマンス時はすっごくかっこいいし、キレッキレで踊ってるんですけど、歌い終わってお話をするときになると、みんなふにゃ~ってした笑顔になって。めちゃくちゃギャップがあってかわいいんですよ! 私はそこで、もう完全に心を奪われました……!そのパフォーマンス中の振り付けなんですけど、ジェニーがほかの3人のところに飛び込むんですよ(笑)。ジスとロゼとリサは、飛び込んできたジェニーを支えて持ち上げるんですよね。持ち上げて歌いながら踊るんですよ! まず、それスゴくない? 体力すごくない? っていうのと……ロゼが床に寝転ぶんですよ。寝転んだまま、ほかの3人のメンバーの足の間をすり抜けていったりするんですよ!私、最初にそれ見たときに、「ロゼの綺麗な髪の毛を、床につけていいの~?! こすり付けちゃってちゃって大丈夫?!」みたいな。本当に心配になったぐらいなんですけど(笑)。でもそれをやっちゃうんですよ! そういう個性的な振りがあって、やっぱりほかのグループにはない魅力として、面白いなって思ってます。あとは、みんなスタイルがいいのと顔が整っているので、キュート系からセクシー系、エレガントやストリート系まで幅広く全部いけちゃうんですよ! この衣装が似合わないとかないんです! BLACKPINK にはない! 全部いけちゃう! そこも魅力です! ちょっとアツくなってきちゃったので、ここで1曲、いま話していた振りつけの曲いっちゃいましょう!BLACKPINKで『BOONBAYAH』。【BLACKPINK - '붐바야'(BOOMBAYAH) M/V】景井:この曲はダンスが不得意な私ですが、めちゃめちゃ練習したので踊れます! 本当に踊れます。そして『オッパー』って掛け声があるんですけど、めちゃくちゃかわいい(笑)。オッパって韓国語でお兄さんって意味なんですけど、男性ファンからしたらたまったもんじゃないですよね。私も言われたい! これ聴いちゃうと、もっと曲聴きたくなっちゃいましたので……もう1曲いっちゃいましょう!【BLACKPINK - 「Lovesick Girls - JP Ver.-」 MV】景井:お届けしているのは、BLACKPINKで『Lovesick Girls (JP Ver.)』です! この曲もかわいいんですよ~。とにかくミュージックビデオがかわいいので、ぜひ! ぜひ! 見たことない方は見てほしいです! BLACKPINKも『ガールズクラッシュ』(女性が惚れる女性)って言われてるんですけど、強気な曲もあればこういう元気な曲もあって。でもミュージックビデオが儚いんですよ。そういうギャップもいい~。なので、ぜひ! ぜひ! ぜひ見てください!そして、8月3日火曜日に、この曲も収録される日本語版のフルアルバム『THE ALBUM -JP Ver.-』がリリースされます! 楽しみだな〜! 買います! しかも翌8月4日には、デビュー5周年記念映画『BLACKPINK THE MOVIE』が全世界で公開されます! 今日、気になった方は、ぜひこの夏休みに聴いたり観たりしてみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/