BiSが本日7月29日に福岡・タワーレコード香椎浜店限定でKEMURIの楽曲「PMA（Positive Mental Attitude）」をカバーしたシングルをゲリラリリースした。
開催中止となったフェス「ARABAKI ROCK FEST.20th×21」に、津田紀昭（KEMURI、THE REDEMPTION）をメンバーに含む“BiS with ARABAKI 20th CENTURY STUPiD BOYS”として出演予定だったBiS。6月には宮城・タワーレコード仙台パルコ店限定でBEAT CRUSADERS「IMAGINE?」のカバーシングルをゲリラリリースし、話題を呼んだ。今回の作品でBiSがカバーする「PMA（Positive Mental Attitude）」は津田在籍のKEMURIが1998年に発表した楽曲で、彼らがバンドスタイルとして掲げる標語「Positive Mental Attitude（肯定的精神姿勢）」をタイトルに冠したスカパンクチューンだ。
シングルは1枚6969円、100枚限定でリリースされる。ジャケットにはBiSメンバーが1枚1枚に“足形”を押したデザインが採用された。