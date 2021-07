すみっコと巡る南海沿線♪ グッズやフード、コラボ企画実施中！

サンエックスは、南海電気鉄道とコラボレーションし、2021年7月22日(木・祝)より「南海沿線なんかいいね すみっコぐらしめぐりたいキャンペーン」をスタートした。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



現在開催中の「南海沿線なんかいいね すみっコぐらしめぐりたいキャンペーン」では、南海沿線での楽しい催しやコラボ企画を実施。特急ラピートをはじめとしたラッピング電車やホテルでのすみっコぐらしルーム、スタンプラリーなど楽しい企画が盛りだくさん♪



ラッピング電車は、特急ラピート(なんば駅〜関西空港駅間)、一般車両(高野線)、めでたいでんしゃ「なな」(加太さかな線)の3編成で走行中。特急ラピートは、大きなめでたいお魚をさがしに海へいくすみっコたちのストーリーを表現した列車になっている。



また、パスケースやぶらさげぬいぐるみ、てのりぬいぐるみなどかわいい「すみっコぐらし×南海電車」コラボグッズを限定店舗にて販売中だ。



そのほか、各店でコラボFOODSメニューも展開中♪



この機会に、すみっコたちと本コラボを楽しもう!



>>>コラボグッズやFOODSメニューを見る(写真20点)



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.