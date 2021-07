チャンピオンズリーグ(CL)予選2回戦セカンドレグが27、28日に各地で行われた。

MF田中亜土夢が所属するHJKヘルシンキはホームにマルメを迎えた。田中は85分まで出場し、チームは2-2と引き分けた。HJKヘルシンキはファーストレグでは1-2で敗れていたため、2試合合計スコア3-4でCL本戦出場とはならずヨーロッパリーグ(EL)3次予選に回ることとなった。

ファーストレグではガラタサライを5-1で下していたPSVは、セカンドレグも敵地で2-1と勝利を収めて3回戦進出。ガラタサライは早くもCL出場の可能性が潰えた。また、スコットランドの名門セルティックはミッティランと対戦し、二試合合計2-2で延長戦へ突入した。94分にミッティランが1点を加えて勝利し、セルティックもEL予選へ回ることになった。

CL予選2回戦セカンドレグ結果と3回戦の組み合わせ・日程は以下の通り。

■CL予選2回戦セカンドレグ(aggは2試合合計スコア)

▼7月27日

HJKヘルシンキ(フィンランド) 2-2(agg:3-4) マルメ(スウェーデン)◎

フローラ・タリン(エストニア) 1-0(agg:1-3) レギア・ワルシャワ(ポーランド)◎

オモニア(キプロス) 0-1(agg:0-3) ディナモ・ザグレブ(クロアチア)◎

ジャルギリス(リトアニア) 1-3(agg:1-5) フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)◎

▼7月28日

◎シェリフ・ティラスポリ(モルドバ) 3-1(agg:4-1) アラシュケルト(アルメニア)

ネフチ・バクー(アゼルバイジャン) 0-1(agg:0-2) オリンピアコス(ギリシャ)◎

◎クルジュ(ルーマニア) 2-0(agg:4-1) リンカーン・レッド・インプス(ジブラルタル)

◎ミッティラン(デンマーク) 2-1(agg:3-2) セルティック(スコットランド)

◎ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア) 3-1(agg:3-1) ムラ(スロベニア)

ガラタサライ(トルコ) 1-2(agg:2-7) PSV(オランダ)◎

◎ヤング・ボーイズ(スイス) 3-2(agg:3-2) スロヴァン・ブラチスラヴァ(スロバキア)

◎スパルタ・プラハ(チェコ) 2-0(agg:3-2) ラピード・ウィーン(オーストリア)

◎ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) 5-0(agg:6-2) カイラト・アルマトイ(カザフスタン)

■CL予選3回戦組み合わせ

▼8月3日

PSV(オランダ) vs ミッティラン(デンマーク)

▼8月4日

マルメ(スウェーデン) vs レンジャース(スコットランド)

ヘンク(ベルギー) vs シャフタール・ドネツク(ウクライナ)

モナコ(フランス) vs スパルタ・プラハ(チェコ)

クルジュ(ルーマニア) vs ヤング・ボーイズ(スイス)

ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs シェリフ・ティラスポリ(モルドバ)

オリンピアコス(ギリシャ) vs ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア)

▼8月5日

スパルタク・モスクワ(ロシア) vs ベンフィカ(ポルトガル)

フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) vs スラヴィア・プラハ(チェコ)

ディナモ・ザグレブ(クロアチア) vs レギア・ワルシャワ(ポーランド)