成田アニメデッキで『ハイキュー!!』ポップアップイベント開催！

KADOKAWAは、成田国際空港 第2旅客ターミナル本館2階の「成田アニメデッキ」で、大人気TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』のポップアップイベントを2021年8月6日(金)~11月7日(日)の期間限定で開催する。



『ハイキュー‼︎』は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された、シリーズ累計発行部数5000万部を突破した古舘春一による漫画作品。高校バレーボールを題材にした本作は、TVアニメや舞台など様々に展開し、TVアニメは2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタート。第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』と展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が、10月より第4期第2クール目が放送された。



ポップアップイベントでは、TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』と「成田アニメデッキ」のコラボレーションとして、日向翔陽たちキャラクターが紙飛行機を持った描き下ろしイラストのグッズを限定・先行販売するほか、コラボフードやドリンクの提供、スタンディパネルや場面写真を展示する。



ポップアップイベントアイテム第1弾からは、成田アニメデッキ限定販売のクッキーがおすすめ! それぞれのキャラクターのプリントがランダムで入っており、誰が出るかは食べるまでのお楽しみだ。ほかにも、描き下ろしイラストのキャラクターたちと同じ柄のTシャツの先行販売など、魅力的な商品が盛りだくさん!

9月9日(木)からは第2弾商品、10月6日(水)からは第3弾商品も発売予定だ。



また、ポップアップイベント期間中に『ハイキュー!!』ポップアップ商品を含む関連商品を3500円以上(税込)購入ごとに、オリジナルミニ色紙をランダムで1枚プレゼントされる。



そしてコラボフードの注目は、「スターティングオーダーパンケーキ」! バレーボールのユニフォームをイメージしたパンケーキに、チョコペンで好きな選手の背番号を描いて、自分だけのオリジナルメニューを楽しめる。ほかにも、好きなキャラクターを選べるプリントラテや、新型コロナウイルス感染症拡大予防の一環として、テイクアウトできるハンバーガーメニューなども用意。



コラボフードでの購入特典には、1000円(税込)注文ごとにオリジナルコースター1枚がランダムでプレゼントされる。



さらに、成田アニメデッキへの交通サービスとして、貸し切りバスに乗って『ハイキュー!!』ポップアップイベントに向かえる、オリジナルノベルティ付きのお得なサービスも提供予定だ。





そのほか、期間限定メニューや、クイズラリーも企画中! 情報は、後日成田アニメデッキ公式ツイッターにて公開されるため、フォローしてチェックしよう♪



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS