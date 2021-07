東京オリンピック男子サッカー競技の一次ラウンド第3節が28日に行われた。



引き分け以上でグループA首位通過が決まる状況でフランス戦を迎えた日本は、久保建英の3試合連続ゴールや酒井宏樹の得点など、前半だけで2点を先取。70分に三好康児が追加点を挙げると、フランスは退場者を出して日本が数的有利の展開に。終了間際には前田大然がダメ押しの追加点を挙げ、4-0の快勝を収めた。

また、同組のメキシコはお互いに退場者を出しながらも南アフリカに3-0で快勝。唯一全勝の日本が首位、メキシコが2位でグループを突破した。

ホンジュラスと対戦した韓国は、3つのPKを成功させるなど、退場者を出した相手に6-0で勝利。グループBのトップで決勝トーナメント進出を決めた。ニュージーランドはルーマニアとスコアレスドローに終わったものの、ホンジュラスの敗北によって2位通過となり、史上初の決勝トーナメント進出を果たした。

C組はスペインとアルゼンチンの強豪対決が1-1のドローに終わり、エジプトがオーストラリアを2-0で撃破。スペインは首位通過し、アルゼンチンを得失点差で上回ったエジプトが2位で決勝トーナメントに進出した。

D組のブラジルはサウジアラビアと対戦し、終盤にリチャーリソンが2点を決めるなど3-1で勝利した。ブラジルが首位突破を決めた一方で、同組のドイツはコートジボワールと1-1の痛み分け。前回銀メダルに輝いたドイツはグループステージで姿を消し、コートジボワールが8強に駒を進めた。

第3節の試合結果と順位表、準々決勝の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼グループA

フランス 0-4 日本

南アフリカ 0-3 メキシコ

▼グループB

ルーマニア 0-0 ニュージーランド

韓国 6-0 ホンジュラス

▼グループC

オーストラリア 0-2 エジプト

スペイン 1-1 アルゼンチン

▼グループD

サウジアラビア 1-3 ブラジル

ドイツ 1-1 コートジボワール

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

▼グループA

1位 日本(9/+6)

2位 メキシコ(6/+5)

3位 フランス(3/-6)

4位 南アフリカ(0/-5)

▼グループB

1位 韓国(6/+9)

2位 ニュージーランド(4/0)

3位 ルーマニア(4/-3)

4位 ホンジュラス(3/-6)

▼グループC

1位 スペイン(5/+1)

2位 エジプト(4/+1)

3位 アルゼンチン(4/-1)

4位 オーストラリア(3/-1)

▼グループD

1位 ブラジル(7/+4)

2位 コートジボワール(5/+1)

3位 ドイツ(4/-1)

4位 サウジアラビア(0/-4)

■準々決勝の対戦カード(31日)

17:00 スペイン vs コートジボワール

18:00 日本 vs ニュージーランド

19:00 ブラジル vs エジプト

20:00 韓国 vs メキシコ