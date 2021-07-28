28日に東京オリンピック一次ラウンド・グループA第3節でU－24フランス代表と対戦するU－24日本代表のスターティングメンバーが発表された。
第1節でU－24南アフリカ代表、第2節でU－24メキシコ代表を下し、一次ラウンドで唯一の2連勝を飾った日本。引き分け以上で自力突破が決まる一戦に臨むメンバーは以下の通り。なお、試合は20：30キックオフを予定している。
■U－24日本代表 スターティングメンバー（ポジションは登録上）
▼GK
12 谷晃生（湘南ベルマーレ）
▼DF
2 酒井宏樹（浦和レッズ）※OA
3 中山雄太（ズウォレ／オランダ）
5 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）〈Cap.〉※OA
13 旗手怜央（川崎フロンターレ）
14 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
▼MF
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※OA
7 久保建英（レアル・マドリード／スペイン）
10 堂安律（PSV／オランダ）
17 田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）
▼FW
18 上田綺世（鹿島アントラーズ）
□U－24日本代表 控え
▽GK
1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
4 板倉滉（マンチェスター・C／イングランド）
15 橋岡大樹（シント・トロイデン／ベルギー）
▽MF
8 三好康児（アントワープ／ベルギー）
11 三笘薫（川崎フロンターレ）
16 相馬勇紀（名古屋グランパス）
▽FW
9 前田大然（横浜F・マリノス）