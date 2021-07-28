突破がかかる第3戦のスタメン　

　28日に東京オリンピック一次ラウンド・グループA第3節でU－24フランス代表と対戦するU－24日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　第1節でU－24南アフリカ代表、第2節でU－24メキシコ代表を下し、一次ラウンドで唯一の2連勝を飾った日本。引き分け以上で自力突破が決まる一戦に臨むメンバーは以下の通り。なお、試合は20：30キックオフを予定している。

■U－24日本代表　スターティングメンバー（ポジションは登録上）
▼GK
12　谷晃生（湘南ベルマーレ）

▼DF
2　酒井宏樹（浦和レッズ）※OA
3　中山雄太（ズウォレ／オランダ）
5　吉田麻也（サンプドリア／イタリア）〈Cap.〉※OA
13　旗手怜央（川崎フロンターレ）
14　冨安健洋（ボローニャ／イタリア）

▼MF
6　遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）※OA
7　久保建英（レアル・マドリード／スペイン）
10　堂安律（PSV／オランダ）
17　田中碧（デュッセルドルフ／ドイツ）

▼FW
18　上田綺世（鹿島アントラーズ）

□U－24日本代表　控え
▽GK
1　大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF
4　板倉滉（マンチェスター・C／イングランド）
15　橋岡大樹（シント・トロイデン／ベルギー）

▽MF
8　三好康児（アントワープ／ベルギー）
11　三笘薫（川崎フロンターレ）
16　相馬勇紀（名古屋グランパス）

▽FW
9　前田大然（横浜F・マリノス）