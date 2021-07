SALUとNENE（ゆるふわギャング）による「WORTH」ビジュアライザーが公開

SALUとNENE(ゆるふわギャング)による楽曲「WORTH」のビジュアライザーが7月28日に公開された。



本楽曲はゆるふわギャング、SALU、NORIKIYO、estra、KOYANMUSICからなる新ユニット"SHINKAN1000"のEP『THA GREAT ESCAPE』収録曲。ビジュアライザーは映像クリエイター・BORISが手掛けた、夏のLAを感じさせるアニメーション映像となっている。



<リリース情報>







SHINKAN1000

EP『THA GREAT ESCAPE』



発売日:2021年4月28日(水)

品番:SHINKAN2021-1

Format:Digital

Artwork:KANE(246GRAPHICS)

Photo & Layout:FATE(246GRAPHICS)

収録曲:

1. ロケット feat.NENE,SALU,Ryugo Ishida & NORIKIYO(Produced by estra)

2. Warp drive interlude(Produced by KOYANMUSIC)

3. Madras Night / Ryugo Ishida,NENE,BRON-K,NORIKIYO(Produced by WADLUS)

4. Nexus interlude(Produced by KOYANMUSIC)

5. Noaks feat.Ryugo Ishida,BRON-K(Produced by WADLUS)

6. 憩閃 interlude(Produced by KOYANMUSIC)

7. Worth feat.SALU,NENE(Produced by WADLUS)

8. Right there interlude(Produced by KOYANMUSIC)

9. 2021 Freestyle feat. SALU,NORIKIYO(Produced by KOYANMUSIC)

10. Tirnanog interlude(Produced by KOYANMUSIC)

11. 踊共(新館ver.) / NORIKIYO,SALU,NENE & Ryugo Ishida(Produced by WADLUS)

All Songs Recorded & Mixed by estra&KOYANMUSIC @スタヂオ新館

Mastered by Muto Inco&KOYANMUSIC @スタヂオ新館

#11 Additional Violin:Kyohei Tanzawa,Yonetarou Ooyama

WADLUS are estra & KOYANMUSIC

A&R:Hikaru Tokuyama, Kazuhiro 卍 Kusano

Executive Produced by スタヂオ新館