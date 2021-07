アニメ「ARIA」シリーズ初の企画展「ARIA The MEMORIA ~ネオ・ヴェネツィア国際映画祭~」が、8月26日から9月12日にかけて神奈川・マルイシティ横浜で開催される。

これはアニメ「ARIA」シリーズのプロジェクト「蒼のカーテンコール」3部作の最終章として、「ARIA The BENEDIZIONE」が今冬公開されることを記念し行われるもの。「ネオ・ヴェネツィア国際映画祭でシリーズ作品を振り返る」というコンセプトが設けられ、ドレスアップした灯里たちの描き下ろしイラストが公開された。会場では歴代アニメシリーズの原画や、佐藤順一監督による制作時の企画資料、アフレコ台本などが展示。オリジナルグッズとしてアクリルジオラマやステッカーセットも販売される。

入場者にはコースター全9種の中からランダムで1枚プレゼント。なお混雑緩和のため、開催初日からの4日間は事前抽選制での入場となる。申し込みは本日7月28日から8月1日までマルイの特設ページで受付中。そのほか兵庫・神戸マルイ、

福岡・博多マルイでもポップアップショップを順次展開予定だ。

2005年に「ARIA The ANIMATION」、2006年には第2期「ARIA The NATURAL」、2008年には第3期「ARIA The ORIGINATION」が放送され、2015年に「蒼のカーテンコール」の1作目「ARIA The CREPUSCOLO」、2021年3月に2作目「ARIA The CREPUSCOLO」が上映された「ARIA」。歴代シリーズのBlu-rayも販売されている。

「ARIA The MEMORIA ~ネオ・ヴェネツィア国際映画祭~」

期間:2021年8月26日(木)~9月12日(日)

場所:神奈川県 マルイシティ横浜7F イベントスペース

料金:税込1100円

(c)2021 天野こずえ/マッグガーデン・ARIAカンパニー