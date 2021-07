『Obey Me!』QooApp Game Storeで配信開始！

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、2021年7月27日(火)から、QooApp Limited社が提供するQooApp Game Store向けに、女性向け恋愛ゲームの人気作『Obey Me!』のサービス提供を開始した。



『Obey Me!』は、個性豊かな7人の悪魔兄弟たちを育て、彼らとのコミュニケーションを楽しむ、イケメン悪魔調教ゲーム。2019年に海外版、2020年に日本版をリリースし、全世界で熱烈なファンを獲得している。

プレイヤーは危険で魅力的な7人の悪魔兄弟たちとチャットや電話でコミュニケーションをとったり、アルバイトをしたりと、魔界でのリアルな学生生活を思いっきり楽しむことができる。



これまでNTTソルマーレは、Apple社のApp Store、およびGoogle社のGoogle Play およびSamsung Electronics Co., Ltd社のGalaxy Storeを通じ、女性向け恋愛ゲーム『Obey Me!』を2020年12月より提供してきた。世界186の国と地域での累計利用者数は400万人(2021年7月現在で463万人)を突破し、App Storeにおいては、★4.78(2021年7月現在。満点は★5.0)という高評価を得ている。



また、『Obey Me!』はブログサービスtumblr(米国Tumblr, Inc.)が発表したユーザーが選ぶ「Tumblr Year in review 2020」においても、「2020s Top Moblie Games」および「2020s Top Video Game Characters」部門で第1位を獲得した。



さらに、YouTubeで公開中の「Obey Me! Official(【公式】おべいみー!ちゃんねる)」のチャンネル登録者数が10万人を突破(2021年7月現在で25.4万人)し、動画制作に情熱を注ぐクリエイターに贈られる「シルバークリエイターアワード」も受賞している。



この度、QooAppを利用する多くのユーザーからの要望に応え、QooApp Game Storeでの配信準備が整ったことから、全世界の乙女ゲームファンを魅了する『Obey Me!』をQooApp Game Storeでも提供開始! 自分だけの魔界ライフを『Obey Me!』の世界で思う存分楽しもう♪



