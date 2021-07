メロンパンは「上派？」「下派？」どっち向きで食べるのが正解?!

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。7月27日(火)は、番組の掲示板に届いたメッセージから、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が気になるリスナーに直接話を聞く「掲示板逆電」を行いました。そのなかから、コンビニの話題をきっかけにメロンパン論争が巻き起こった、高1の女性リスナーとのやり取りとその後の展開を紹介します。さかた校長:SCHOOL OF LOCK! には、ウェブの中の教室・学校掲示板がある。こもり教頭:学校掲示板には、生徒(リスナー)が日々思っていることを書きこんでもらっています。さかた校長:「掲示板逆電」は、掲示板に書き込んでくれた生徒が、今思っていることを聞かせてもらう授業です。リスナーの書き込みを紹介【私は、コンビニの新商品とかおすすめの商品を調べるのが好きで毎日見てるんですけど、毎回ファミマの商品が出てきて「私の住んでる地域にファミマないのなんで? ずるい!」って1人で突っ込んでます。ファミマのメロンパンとファミチキ食べてみたい】このリスナーは北海道の十勝地方に在住。近辺に他のコンビニはあるのですがファミリマートはなく、札幌まで片道3時間ほどかけて行くしかないとのことです。さかた校長:ファミリーマートには、1回も行ったことないの?リスナー:はい。中学の修学旅行で函館に行ったときに見かけたんですけど、時間がなくて行けなかったです。さかた校長:じゃあ、ファミマで入店のときに流れる音楽も聴いたことないの?(入店時の音楽を流して)これ、初めて聴いた?リスナー:はい(笑)。さかた校長:そうか~。これを使って、漫才やコントをするくらい超有名なんだけど!こもり教頭:大喜利のお題にもなるよね。さかた校長:でも気になりすぎて、毎日商品を調べているんだよね?こもり教頭:そこまで気になってしまう魅力は何なの?リスナー:ファミマのメロンパンとファミチキがすごくおいしそうで、どんな味か気になるんです(笑)。さかた校長:そうか! ほかのコンビニのから揚げだったりは食べたことあるかもしれないけど、ファミチキはファミチキだもんなぁ。こもり教頭:メロンパンも、ファミマにはファミマ・ザ・メロンパンという商品があるんだよ……教頭の前に(笑)。食べたいと言っている生徒の前で、今から食べようとしていて……嫌な大人だね(笑)。ここで、リスナーも味が知りたいとのことで、教頭がファミリーマートのメロンパンを試食することに。味を伝えるだけのはずが、別のことが話題になりました。こもり教頭:じゃあ、ちょっと食べてみるね。さかた校長:おいおい。食べ方逆じゃない?こもり教頭:えっ?!さかた校長:普通は盛り上がっているほうが上だから!こもり教頭:上にして食べたら鼻に付くじゃん。こっち(下)でしょ。さかた校長:マジ?! その食べ方はレア過ぎるって! (リスナーに)メロンパンは食べたことあるよな?! どっちで食べてる?こもり教頭:膨らんでいるほうが下でしょ?リスナー:そうです。こもり教頭:ほら!リスナー:教頭が正しいです……(笑)。こもり教頭:ほら! 職員(スタッフ)もみんな否定してるけど、こっちが正しいからね!ここで、教頭がメロンパンを、校長がファミチキを試食。その食レポを聞いたリスナーからは、「おいしそう。お腹が空きました」という感想が届きました。こもり教頭:次のファミマチャンスはいつなの?リスナー:高校2年生の修学旅行です。さかた校長:1年も待つの?! うわ~、そうか!こもり教頭:まぁでも、ファミチキは1年待つ価値はあるよね。さかた校長:修学旅行先でホテルとかに持ち帰ることができたら、部屋でみんなで食べてほしいね。リスナー:爆買いします!さかた校長:あんまり爆買いするものでもないんだけどな(笑)。でも1年後を楽しみにしていてね!校長・教頭:ありがとう!この“メロンパン論争”について、リスナーからも意見が届きました【私は膨らんだほうを上にして食べます。だって、膨らんだほうを下にしたらザラザラしたとこがお皿に落ちちゃうし、手の形的に持ちにくそうですし食べにくそうです。下にして食べるなんて初めて知った!】(14歳女性)【え? メロンパンってふっくらしてるほうを下にして食べるんじゃないんですか? 上にしたら鼻に付いて鼻が汚くなっちゃいますよね】(17歳女性)【ふっくらした面を下にしたら、顎に当たりそうで食べづらくないですか? しかも上についてる砂糖やカリカリの部分が、ボロボロ落ちちゃうじゃないですか!!】(15歳女性)【え? 逆にふっくらしたほうを下にして食べるって何? そしたら、メロンパンのあの美しい見た目を楽しめないじゃないですか! 食べ物の味を決めるのは、見た目と行っても過言ではないですよ?! あのメロンのような編み目模様を見ないとは、それはメロンパンではなくてただのパンです!】(15歳女性)【俺はクッキー生地(硬いほう、膨らんでいる部分)を上にして食べてます。たぶん世間一般的には、膨らみを上にしてるんじゃないかな? アニメでも上だし】(18歳男性)最後まで校長と教頭の意見は合わなかったのですが、番組の公式ツイッターを通じで、リスナーから情報のあった「日本メロンパン協会」のツイッターアカウントに問い合わせたところ、「自由で良いと思います」という返答がありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/