えなこが“夏に聴きたい曲”のプレイリストが公開、洋楽からアニソンまで幅広いセレクト

コスプレイヤーのえなこが、“夏に聴きたい曲”をテーマに楽曲をセレクトしたプレイリストが、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」で公開された。



日本一のコスプレイヤーとして人気を博しているえなこ。今回公開されたプレイリストは、2021年7月21日にリリースされた、デジタルロック全開のサマーチューン『SP-LuSH ROAD』の配信開始を記念して作成されたもので、“夏に聴きたい曲”をテーマに楽曲がセレクトされている。



爽やかなアコースティックサウンドが心地よいYUIの『SUMMER SONG』をはじめ、ポジティブなメッセージが込められたOwl City & Carly Rae Jepsenの『Good Time』や、アニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』エンディングテーマに起用された、切なさ溢れる歌詞と秀逸なメロディが響くsupercellの『うたかた花火』など、洋邦問わずバラエティに富んだ楽曲が並んだ。



▽『Selected by えなこ:夏に聴きたい曲』

01. Special Voice / えなこ

02. SP-LuSH ROAD / えなこ

03. SUMMER SONG / YUI

04. The Spark feat. Spree Wilson / Afrojack

05. Good Time / Owl City & Carly Rae Jepsen

06. 青と夏 / Mrs. GREEN APPLE

07. All Night / Icona Pop

08. Summer / Calvin Harris

09. 夏色 / ゆず

10. 青い栞 / Galileo Galilei

11. 君の知らない物語 / supercell

12. 星空と月と花火の下 / 水樹奈々

13. Fire◎Flower (feat. 鏡音レン) [Live] / Tokyo Philharmonic Orchestra

14. ひぐらしのなく頃に / 島みやえい子

15. うたかた花火 / supercell

16. ガーネット / 奥 華子

17. 夏夕空 / 中 孝介

18. ふたり花火 / えなこ



