東京オリンピック女子サッカー競技の一次ラウンド第3節が27日に行われた。

なでしこジャパン(日本女子代表)はチリ女子代表と対戦。決勝トーナメント進出のために意地でも勝利が欲しい日本は序盤から攻勢に出ると、後半途中交代で入った田中美南が結果を出し1-0で勝利。グループ3位ながら決勝トーナメントに滑り込んだ。

オランダ女子代表は中国女子代表と対戦。リネト・ベーレンスタインのハットトリックもあり中国を8-2で下し決勝トーナメント進出を決めた。なお、オランダは3戦を終え得失点差が驚異の+13となっている。

初戦で女王アメリカに土をつけたスウェーデン女子代表はニュージーランド女子代表に2-0で勝利。そのアメリカ女子代表はオーストラリア女子代表と対戦しスコアレスドローに終わっている。

第3節の試合結果と順位表、準決勝の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼グループE

チリ 0-1 日本

カナダ 1-1 イギリス

▼グループF

オランダ 8-2 中国

ブラジル 1-0 ザンビア

▼グループG

ニュージーランド 0-2 スウェーデン

アメリカ 0-0 オーストラリア

■順位表 ※()内は勝ち点/得失点差

▼グループE

1位 イギリス(7/+3)

2位 カナダ(5/+1)

3位 日本(4/0)

4位 チリ(0/-4)

▼グループF

1位 オランダ(7/+13)

2位 ブラジル(7/+6)

3位 ザンビア(1/-8)

4位 中国(1/-11)

▼グループG

1位 スウェーデン(9/+7)

2位 アメリカ(4/+2)

3位 オーストラリア(4/-1)

4位 ニュージーランド(0/-8)

■準決勝対戦カード(7月30日)

17:00 カナダ vs ブラジル

18:00 英国 vs オーストラリア

19:00 スウェーデン vs 日本

20:00 オランダ vs アメリカ