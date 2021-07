「京都国際マンガ・アニメフェア」の開催10回目を記念して、「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」など6作品と京都の伝統行事がコラボしたビジュアル6種が公開された。

「京都国際マンガ・アニメフェア」は“京まふ”の愛称で知られ、今回で第10回目を迎える西日本最大級のマンガ・アニメイベント。今回の「京都国際マンガ・アニメフェア2021」は9月18日・19日に京都のみやこめっせ、ロームシアター京都、京都国際マンガミュージアム、東映太秦映画村で開催される。各ビジュアルでは「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」と葵祭、「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」と御手洗祭、「探偵はもう、死んでいる。」と時代祭などがコラボしており、一部には描き下ろしイラストがデザインされている。

また約60社、50作品の出展が決定し、ステージプログラム第1弾が発表に。京まふステージでは「乙女ゲームの破滅フラグしかないラジオパーソナリティーに転生してしまった…出張版」「第1回 TVアニメ『かぐや様は告らせたい』を語る会~京都編~」「呪術廻戦 京まふスペシャルステージ」、みやこめっせステージでは「TVアニメ『プラオレ!~PRIDE OF ORANGE~』放送直前イベント!心の絆でパックをつなげ!From KYOTO」「漫画『アルマギア』特別ステージ」「TVアニメ『ビルディバイド -#000000(コードブラック)-』スペシャルステージ」などが行われ、キャストやスタッフが出演する。

チケットの販売は本日7月27日にスタート。券種はすべての会場に入場できる「おこしやすチケット」のほか、みやこめっせへの前売入場券および2日通し券と、みやこめっせ・京都国際マンガミュージアム共通入場券の4種が用意された。「おこしやすチケット」の購入者は全ステージイベントを観覧可能で、ほか3種のチケットを8月27日までに購入した人もステージイベントの観覧を申し込むことができる。各チケットの詳細や当日券の情報については「京まふ」公式サイトにて確認を。

なお京都の烏丸線や東西線では、10月8日まで「京まふ2021」のPRと地下鉄の利用促進を目的としたラッピング電車「京まふ号」が運行中。「黒執事」やアニメ「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」「魔法少女まどか☆マギカ」「五等分の花嫁」「ブルーピリオド」などのラッピングが施されている。

「京都国際マンガ・アニメフェア2021」

日程:2021年9月18日(土)~19日(日)

会場:京都府 みやこめっせ、ロームシアター京都、京都国際マンガミュージアム、東映太秦映画村

京まふステージラインナップ

9月18日(土)

「京まふ2021 オープニングステージ/『ブルブルくん』アニメ&マンガ化企画制作発表ステージ」

出演者:京都国際マンガ・アニメフェア実行委員会、増田俊樹(京まふ2021おこしやす大使)、内田真礼(京まふ2021おこしやす大使)、株式会社わかさ生活 代表取締役社長 角谷建耀知、瀬田光穂(アニメーション監督)



「ピタゴラスファン感謝祭出張版!『FAN SPACE SHIP in京まふ!』」

出演者:増田俊樹(桐原アトム役)、高橋直純(藍羽ルイ役)



「乙女ゲームの破滅フラグしかないラジオパーソナリティーに転生してしまった…出張版」

出演者:内田真礼



「『Fate/Grand Order』トークステージ in 京まふ2021」

出演者:Coming Soon

9月19日(日)

「旅するアニメプロジェクト『旅はに』スペシャルトークイベント」

出演者:富田美憂、前田佳織里、坂本一也(ライデンフィルム京都スタジオ)



「第1回 TVアニメ『かぐや様は告らせたい』を語る会~京都編~」

出演者:古賀葵、古川慎 ほか



「呪術廻戦 京まふスペシャルステージ」

出演者:榎木淳弥、松岡禎丞、赤崎千夏



「harmoe ライブステージ」

出演者:harmoe(岩田陽葵・小泉萌香)



「TVアニメ『ブルーピリオド』スペシャルトークショー in 京まふ」

出演者:峯田大夢、山下大輝、宮本侑芽



「DIALOGUE+京まふスペシャルステージ」

出演者:内山悠里菜、稗田寧々、守屋亨香、緒方佑奈、鷹村彩花、宮原颯希、飯塚麻結、村上まなつ

みやこめっせステージラインナップ

9月18日(土)

「TVアニメ『プラオレ!~PRIDE OF ORANGE~』放送直前イベント!心の絆でパックをつなげ!From KYOTO」

出演者:増田里紅、相良茉優、汐入あすか、森山由梨佳



「漫画『アルマギア』特別ステージ」

出演者:Coming Soon



「『太秦萌』誕生10周年 特別ステージ」

出演者:佐野リヨウタ(魚雷映蔵)、大木ハルミ、京都市交通局 担当者、京都市広報 担当者



「HiBiKi StYle+ in 京まふスペシャルステージ」

出演者:伊藤彩沙、日向大輔、伊藤昌弘

9月19日(日)

「京都アニものづくりアワード」

出演者:Coming Soon



「TVアニメ『ビルディバイド -#000000(コードブラック)-』スペシャルステージ」

出演者:上村祐翔、渡部紗弓、古賀葵

※赤崎千夏の崎はたつさきが正式表記。