「アサルトリリィ」シリーズ初の公式アンソロジー「アサルトリリィ Last Bullet コミックアンソロジー」と、月並甲介「アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-」2巻が本日7月27日に同時発売された。

アンソロジーのカバーイラストは八重樫南が担当。卯花つかさ、金子ある、桜木蓮はカラーイラストを執筆し、風華チルヲ、森貴夕貴、樫風、大宮宮美、大生月、たつひこ、原田靖生、坂下コウはマンガで参加した。書店特典として、ゲーマーズ、アニメイト、とらのあなにはブロマイドやイラストカードが用意されている。

「アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-」2巻にも書店特典は存在。アニメイト、ゲーマーズ、とらのあな、メロンブックスでイラスト違いのブロマイドやカードを配布している。特典の詳細は各店にて確認を。

