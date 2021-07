チャン･グンソク、2か月連続シングル第1弾「雨恋」先行配信

チャン・グンソクが、自身の誕生日である8月4日にCD発売となる第1弾シングル曲「雨恋」を7月28日0時にデジタル先行配信する。



デジタル先行配信を記念して、LINE MUSICでは再生キャンペーンも決定。「雨恋」をLINE MUSICで期間中(7月28日 0:00~8月4日 23:59まで)にたくさん聴いて応募した人全員に、ここでしか手に入らない「LINEトーク背景画像」をプレゼント。さらに、より多く聴いた人の中から抽選で10名に「直筆サイン入りポラロイド写真」をプレゼントするキャンペーンとなっている。



関連記事:BTSを中心に書き換えられる、2020年代のポップ地図



前作シングルの『Emotion』はLINE MUSICのリアルタイムチャートやデイリーチャートで1位を記録。今作の「雨恋」は、80年代後半~90年代序盤のシティポップをモチーフにして制作された楽曲で、どこかレトロな雰囲気を感じさせるサウンドに仕上がっている。なお、8月28日にオンラインライブを開催することが決定も決定している。





<リリース情報>



チャン・グンソク

「雨恋」



配信日:7月28日(水)0時

デジタル先行配信リンク:https://lnk.to/JKSamagoi



チャン・グンソク

『雨恋』



発売日:2021年8月4日(水)

■初回限定盤A(CD+DVD)

品番:UPCH-89453

価格:1980円(税込)

収録曲:

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

<DVD収録内容>

「雨恋」 Music Video

■初回限定盤B(CD+DVD)

品番:UPCH-89454

価格:1980円(税込)

収録曲:

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

<DVD収録内容>

「雨恋」 Music Video Making

■通常盤(CDのみ)

品番:UPCH-80563

価格:1540円(税込)

収録曲:

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

4. Get Out

※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤のみに収録

■UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD+グッズ)

品番:D2CN-2953

価格:4290円(税込)

収録曲:

※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤共通

1. 雨恋

2. 花火

3. Reinca

4. Get Out ※通常盤/UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤のみに収録

※UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤オリジナルジャケット写真。ジャケット写真以外は、通常盤と同内容となります。

<グッズ>

エコバッグ(UNIVERSAL MUSIC STORE版絵柄)※チャン・グンソク直筆<タイトル>デザイン

■FANCLUB限定盤(CD+グッズ)

品番:PRON-5092/8002

価格:4510円(税込)

収録曲:

※計8トラック収録

1.雨恋

2.花火

3.Reinca

4.雨恋 Instrumental ver.

5.花火 Instrumental ver.

6.Reinca Instrumental ver.

7.Get Out Instrumental ver.

8.JKS presents HOME RADIO (番外編2)

<グッズ>

エコバッグ(FANCLUB版絵柄)※チャン・グンソク直筆<イラスト>デザイン



チャン・グンソクジャパンオフィシャルサイト:https://www.jang-keunsuk.jp/