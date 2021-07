TOTALFATとBIGMAMA、信念のもとに走り続けるコラボ楽曲リリース

TOTALFATとBIGMAMAが、コラボ楽曲「WE RUN ON FAITH」を2021年8月20日にリリースする。



2バンドは高校・大学の先輩後輩、事務所・レーベルの先輩後輩、切っても切れぬ堅い縁と絆で結ばれた”素敵な縦社会”を公言している。



タイトルは”信念のもとに走り続ける”という意味を込めて「WE RUN ON FAITH」となっている。楽曲の片鱗を覗けるティザー映像も公開となった。







そして、通販サイトにて数量限定で販売となるCD+グッズのセット販売も行われる。CD『WE RUN ON FAITH』と、校章風のピンバッジ、お互いのバンド名をシャッフルしたデザインのキーホルダーに、バイカラーの大容量トートバックのセットを発売。まさに彼らが学生時代を過ごしていた90年〜2000年初頭、大ブームとなった「ショッパー」と呼ばれた紐付きの袋に入れて購入者の元に届けられる。限定セットは 8月1日22時からUKFC ONLINE SHOPにて先着順の販売となる。



・TOTALFAT, BIGMAMA メンバーコメント:

ミュージシャンとして、バンドマンとして、今すべきことは何だろう。今出来ることは何だろう。

世界で、日本で、この手の届く範囲で、起きているあらゆる出来事をごくんと飲み込んで、反芻して、きちんと音楽として、自分の言葉として吐き出すとしたら。「WE RUN ON FAITH(信じた道を走り続ける)」はじめは単に歌詞の一節であったこの言葉が、作詞、作曲、レコーディングの過程を経て、TOTALFATとBIGMAMA共作曲のタイトルになりました。2組のロックバンドが音楽をかき鳴らす動機として、これ以上のものはありません。そして、本来なら楽曲のリリースに合わせて、8月中旬に2MANライブが準備されていました。その発表の手前でまたもや緊急事態宣言。走り続けると勇んでおきながら、そこは信念のもと、一度立ち止まることにしました。お互いのツアーが落ち着いて涼しくなった頃に、もう一度仕切り直そう、ということになっています。(続報をお待ちください)ただ「WE RUN ON FAITH」という楽曲は、この夏の冷めないうちにお届けしたいので、予定通り8月20日にリリースのままですし、コラボ期間が延びたと思って、もう一つ二つ楽しいことでも増やせたらと思います。

TOTALFATとBIGMAMAは、”信じた道を走り続ける”

勿論この文章を受け取ってくれている、あなたの元に、あなたと共に。



・金井政人(BIGMAMA)コメント:

この夏にひとつでも多く楽しいニュースを作りたい。BIGMAMAが危機的な状況に陥った時に、手を差し伸べてくれたバンドマン達に、感謝の気持ちを言葉以上に態度で返したい。

そんな真っ直ぐなままの下心を携えて、親愛なる先輩への”相談”は、楽器を持って会話しているうちに、気づけば”音楽”になっていました。持つべきものは良い先輩だと、いつまでも生意気な後輩として、

この素敵な縦社会を幸せに、そして誇りに思っています。一緒に曲を作っている時からそれは既に確信していたことですが、この先一緒にライブをしてもきっとそう、また背中で教わってしまうことばかりなのだと思います。



・Shun(TOTALFAT) コメント:

5月某日、金井からランチに呼び出された。近況を語り合ってたら話が尽きずに俺たちはスタジオへ行った。「一緒に曲を書こう」20年近い付き合いの中でたくさんの景色を一緒に見てきた。アホみたいに笑って酔い潰れた夜もあった。互いに苦難と戦い、手を差し伸べ合ってベストを尽くして乗り越えてきた。そのどれもが俺たちの純度200%の”Youth”(青春)で、高校時代からずっと今も続いてる。それを証明・体現するべく、翌週には金井の家で2人でセッションして「WE RUN ON FAITH」という曲の片鱗が産声をあげた。そして即レコーディング!どんな状況にあっても俺たちの前には常に信念の道が広がってる。互いに新体制で迎えたコロナ禍で、TOTALFATとBIGMAMAの「今」をこの共作曲に込めました。TFxBMの「誇り高く生きる約束の歌」、みんなに届いてほしい!





<リリース情報>







TOTALFAT, BIGMAMA

「WE RUN ON FAITH」



2021年8月20日(金)配信リリース

ダウンロード価格:255円

レーベル:RX-RECORDS / UK.PROJECT

品番:RX-191

●CD+グッズ限定セット

発売日:8月1日(日)22:00〜 ※先着順

販売サイト:UKFC ONLINE SHOP(https://ukfc.shop/)

価格:6050円(税込)

内容:CD「WE RUN ON FAITH」/(学生時代によく使っていた)紐付きビニールバッグ / 校章風ピンバッジ /TOTALBIG FATMAMAオーロラアクリルキーホルダー / FATMAMAバイカラートートバッグ



