完全再現！ 「壺になったトム」が高クオリティ陶器に

バンダイ ライフ事業部では、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと『トムとジェリー』の日用品を商品化し、作中名シーンの「壺になったトム」をモチーフにした陶芸品『萬代名工 トムとジェリー 壺になったトム』の予約受付をバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2021年7月27日(火)11時に開始した。



『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタコメディ。2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開され、今尚愛される作品だ。



本商品は、そんな本作中の名シーン「壺になったトム」をモチーフにしたアイテム。高さ約25cmの大きなサイズで、ドリンクを入れるピッチャーや、花を飾る花瓶として等、様々な日常の場面で使用することができる。また、細部にまでこだわったハイクオリティ陶器となっており、コレクションとして飾っても楽しめる商品だ。



本商品は2021年8月30日(月)まで「プレミアムバンダイ」ほかにて予約受付中。2022年2月予定お届け予定となっている。



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s21)