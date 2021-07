TVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」と、タワーレコードとのコラボキャンペーン「アイドリッシュセブン Third BEAT! × NO ANiME, NO LiFE.」が、8月3日から16日まで開催される。

これはアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」の放送と、IDOLiSH7が歌う主題歌「THE POLiCY」の発売を記念して行われるもの。タワーレコード全店舗および大阪・もりのみやキューズモール店を除くTOWERminiの店頭では、期間中コラボポスターが掲示される。そのほか開店時の店内アナウンスを、増田俊樹演じる和泉一織と小野賢章演じる七瀬陸が担当。2人の店内アナウンスは、タワーレコードの 公式YouTube チャンネルでも公開される。さらにIDOLiSH7「THE POLiCY」を購入した人には、メンバーの複製サイン入り特別レシートの発行を行う。

また一部店舗では、IDOLiSH7のメンバーのスタンディパネルを展示。ららぽーと立川立飛店、名古屋近鉄パッセ店にはIDOLiSH7のメンバー全員、池袋店には七瀬陸、横浜ビブレ店には和泉一織、福岡パルコ店には二階堂大和、札幌ピヴォ店には和泉三月、梅田NU茶屋町店には四葉環、仙台パルコ店には逢坂壮五、那覇店には六弥ナギが登場する。

なおタワーレコードではIDOLiSH7「THE POLiCY」の購入特典としてステッカーを用意。TRIGGER「PLACES」と同時購入すると、特典としてA5クリアファイルが進呈される。また8月19日までに「アイドリッシュセブン Third BEAT!」のBlu-ray / DVD第1巻を予約すると、早期予約特典としてTRIGGERとRe:valeの「B2 半裁告知ポスター」が付属。タワーレコードおよび TOWERmini、タワーレコードオンラインの同一店舗でBlu-ray / DVD全4巻を購入した場合は、特典として“撮り下ろし”A3クリアポスターとIDOLiSH7の缶バッジがセットで付いてくる。さらにタワーレコードオンラインでは、8月16日までに対象商品を予約した人の中から、抽選で10人にコラボポスターをプレゼントする。