はっとり（マカロニえんぴつ）がソロキャンプに挑戦する番組「少年キャンプ」第7弾公開

マカロニえんぴつVo&Gt.はっとりが、YouTubeのマカロニえんぴつ公式チャンネルにて「少年キャンプ」と題して、ソロキャンプに挑戦する、キャンプ動画番組第7弾が2021年7月26日に公開された。



この番組は、マカロニえんぴつVo&Gt.はっとりが、ソロキャンプをしながらキャンパーを魅了してやまないコールマンのオールドランタンを追い求め、ソロキャンパーを目指すと番組。キャンプの楽しさを味わえる様々な内容で順次公開している。



関連記事:マカロニえんぴつが体現する「カッコよさ」と「ダサさ」のベストバランス







第7弾では薪割りからフェザースティック作り、大自然を感じながら味わう格別のコーヒーなど、キャンプの醍醐味を味わえる内容となっている。また、Colemanと「少年キャンプ」のコラボアイテム第3弾となる、レジャーシートの販売も決定。7月28日12:00よりマカロニえんぴつ OFFICIAL WEB STOREにて販売される。









<ライブ情報>



「マカロックツアーEXTRA in 春日部 〜しんちゃんも遊びに来るゾ!オラたちとおしり合いになってクレヨン♡篇〜」



2021年8月24日(火)埼玉・春日部市民文化会館 大ホール

チケット一般発売日:2021年8月7日(土)



「マカロックツアーvol.12 〜生き止まらないように走るんだゾ!篇〜」



2021年9月28日(火)新潟・新潟LOTS

2021年10月 1日(金)岡山・岡山CRAZYMAMA KINGDOM

2021年10月2日(土)香川・高松festhalle

2021年10月7日(木)北海道・Zepp Sapporo

2021年10月8日(金)北海道・Zepp Sapporo

2021年10月14日(木)福岡・Zepp Fukuoka

2021年10月15日(金)福岡・Zepp Fukuoka

2021年10月18日(月)大阪・Zepp Osaka Bayside

2021年10月19日(火)大阪・Zepp Osaka Bayside

2021年10月23日(土)宮城・チームスマイル・仙台PIT

2021年10月24日(日)宮城・チームスマイル・仙台PIT

2021年10月26日(火)愛知・Zepp Nagoya

2021年10月27日(水)愛知・Zepp Nagoya

2021年11月 1日(月)東京・Zepp Tokyo

2021年11月 2日(火)東京・Zepp Tokyo

料金:全自由 4800円(税込・1ドリンク代別途必要)

【6才以上チケット必要。5才以下入場不可】

チケット最速先行

マカロニえんぴつFC「OKKAKE」受付:https://fc.macaroniempitsu.com/feature/okkake

受付期間:7月20日(火)20:00 ~ 8月2日(月)23:59



マカロニえんぴつ Official Website:http://macaroniempitsu.com/