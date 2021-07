GRANRODEO・KISHOW「こんなにかっこいい曲が世の中にあったの!?」中学生の頃に衝撃をうけた“アニソン”とは？

アニソンの枠を超えて活躍する実力派ロックユニット“GRANRODEO”のボーカル・KISHOW(谷山紀章)とギタリスト・e-ZUKA(飯塚昌明)がパーソナリティを務めるTOKYO FMの番組「GRANRODEOのまだまだハートに火をつけて」。7月20日(火)の放送は、いま頑張っているすべての人に贈りたい“チア・アップ”ソングをセレクトしました。KISHOW:前回の「GRANRODEOに歌って欲しいカバー曲リクエスト」でリスナーさんのメールにあったTOM★CATさんで1曲あったなと思って。e-ZUKA:うん。KISHOW:子どもの頃にアニメを観ていたときって、実は“アニソン”に一番感銘を受けていたのかなって思って。例えば、アニメ「めぞん一刻」。(オープニングテーマだった)村下孝蔵さんの「陽だまり」を聴いたとき、“なんて綺麗な歌、曲、そして声なんだ!”と思ったんだけど、TOM★CATも「北斗の拳2」の主題歌を歌っていて、“なんだこの気持ちは……こんなにかっこいい曲が世の中にあったの!?”と、中学時代に(聴いたとき)たぎってたぎって……けっこう衝撃だったので、ちょうどいいじゃんと思って。しかも、(歌詞が)“時はまさに世紀末”とか“澱(よど)んだ街角で僕らは出会った”とか。“この大変な世界に、けっこうぴったりじゃね!?”って。――ここで、「TOUGH BOY」(TOM★CAT)をオンエア。KISHOW:やっぱりギターとかがもう、俺の世代にはたまんないなぁ。ボーカルのTOMさんの声が、かっこいいんですよねぇ~。女性でとても小柄でいらっしゃるんですけど、超かっこいい。e-ZUKA:Aメロとか、ちょっとヴィンス・ニールとか、モトリー(・クルー)っぽいよね(笑)。KISHOW:そのへんを絶対に意識してる。女性だからハイトーンはもちろん出るんだけど、女性のハイトーンというより、メタルの男性キーのハイトーンをイメージされていたんじゃないかな。僕は最初聴いたとき、ギターも声にもゾクッとした。「北斗の拳」歴代のオープニングやエンディングって、クリスタルキングやKODOMO BANDが歌っていたんだけど、「TOUGH BOY」のパワーがある楽曲、歌詞、歌、ギターでとどめを刺された。だから、僕なりのチア・ソングはこれなのかな? とセレクトしました。e-ZUKA:“勝利”みたいなことでいうと、“戦う前から負けることを考える奴がいるか!”っていう言葉があるように、勝つために必要なのは想像力だと思うんですよね。勝った自分をイメージする、みたいな。KISHOW:うんうん。e-ZUKA:だから今回は、あえて“応援する”というよりは、イメージをすることによって鼓舞させるみたいな。“俺はチャンピオンだ! 俺だけじゃない、みんなが勝者なんだ!”とね。ぴったりな曲ですよ。――ここで、「We Are The Champions」(クイーン)をオンエア。KISHOW:問答無用のチャンピオンでございます。これは説明不要ですかね。e-ZUKA:本当ですよね。大変だったけど……みたいなことですよ(笑)。“We’ll keep on fighting till the end(俺たちは戦い続けるんだ、終わるまで)”ですよ。KISHOW:死ぬまでってことかな?e-ZUKA:そう、俺たちも乗り切ってチャンピオンになりましょうよ。これ(「We Are The Champions」が収録されているアルバム『News of the World』のリリース)が77年だから、俺が10歳のときだもんね。買ったなぁ、アルバム。KISHOW:クイーンとかも、一通り通っちゃったんですね。e-ZUKA:クイーンはね、今こそもう1回聴き直したい。子どものころって(音楽を)聴いていると、派手なところにすごく耳がいくじゃないですか。今聴いたら、すごく細かいところが分かるから、全部聴き直したくなっちゃいますよね。緻密に作られたクイーンとかの音楽は(特に)ね。<番組概要>番組名:GRANRODEOのまだまだハートに火をつけてパーソナリティ:GRANRODEO(KISHOW、e-ZUKA)放送日時:毎週火曜21:00~21:30番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/gr/mada2/top