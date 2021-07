『MOOMIN POP UP STORE』九州・大丸福岡天神店で初開催！

2021年8月4日(水)より、九州・大丸福岡天神店で『MOOMIN POP UP STORE by Small Planet』が開催される。



昨年、小説出版75周年を迎え、多くのファンを魅了し続けているムーミン。そんな人気キャラクター『ムーミン』の1年で最も特別な日をご存知だろうか? それは、ムーミンの生みの親である作者トーベ・ヤンソンの誕生日である8月9日。このことから、8月9日は『ムーミンの日』と言われている。



そこで今回のPOP UP STOREでは、ムーミンの日に開催ということで2021年ムーミンの日限定ノベルティのエコバックを用意! 税込4400円以上購入で、1会計につき1枚プレゼントされる。本ノベルティは8月7日(土)より配布、なくなり次第終了となる。





そのほかにも、8月4日(水)〜の期間中、会場にて税込6600円以上購入すると、1会計につき1つ「ポケットサーモボトル130ml(非売品)」のプレゼントや、税込1100円以上購入すると、1会計につき1つ「スナフキン相関図ポストカード(非売品)」がプレゼントされるノベルティも用意されている。



POP UP STORE限定アイテムには、トートバッグやパスケース、木の温もりを感じるiPhoneケースやモバイルバッテリー、他にも、Tシャツ、マスクケース、アクリルキーホルダー、ブラインド缶バッジなどの限定アイテムを販売予定。

また、店頭には限定アイテムだけでなく、文具、キッチン用品、タオル、ぬいぐるみや、ムーミンの新たなプロダクトレーベル『MOOMIN OUTDOORS』の商品など、ムーミン関連グッズを約700種類展開する。



この機会に、九州・福岡でムーミンの日をお祝いしよう!



