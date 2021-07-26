東京五輪　ハンドボール　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　出場選手…

2020年東京五輪（東京オリンピック）ハンドボール競技の基本情報は以下の通り。



目次

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出場選手一覧

【男子】

10 杉岡尚樹（トヨタ車体）

12 岩下祐太（トヨタ紡織九州）

13 笠原謙哉（トヨタ車体）

15 部井久アダム勇樹（中央大）

18 成田幸平（湧永製薬）

19 徳田新之介（豊田合成）

20 渡部仁（トヨタ車体）

21 土井レミイ杏利（ジークスター東京）

22 坂井幹（豊田合成）

25 元木博紀（大崎電気）

31 吉野樹（トヨタ車体）

33 東江雄斗（ジークスター東京）

38 水町孝太郎（豊田合成）

43 吉田守一（TARNOW）

41 徳田廉之介（Ap選手/TARNOW）



【女子】

3 角南果帆（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング）

4 角南唯（北國銀行）

5 塩田沙代（北國銀行）

12 板野陽（イズミメイプルレッズ）

18 田邉夕貴（北國銀行）

21 池原綾香（オーデンセ・ハンドボル）

24 原希美（三重バイオレットアイリス）

25 大山真奈（北國銀行）

27 佐々木春乃（北國銀行）

28 永田しおり（オムロン）

30 亀谷さくら（ESBFブザンソン）

34 近藤万春（イズミメイプルレッズ）

40 藤井紫緒（大阪ラヴィッツ）

81 石立真悠子（三重バイオレットアイリス）

9 横嶋彩（Ap選手/北國銀行）





主なテレビ放送予定・日程

7/24（土）

21:30～23:00 NHK BS1

男子予選ラウンド 日本対デンマーク



7/25（日）

8:50～10:30 NHK BS1

女子予選ラウンド 日本対オランダ





7/26（月）

21:30～23:00 NHK BS1

男子予選ラウンド 日本対スウェーデン



7/27（火）

8:50～10:30 NHK BS1

女子予選ラウンド 日本対モンテネグロ



7/28（水）

14:05～15:45 NHK Eテレ

男子予選ラウンド 日本対エジプト



7/30（金）

6:00～8:50 NHK BS1（録画）

女子予選ラウンド 日本対韓国



7/31（土）

6:00～8:50 NHK BS1（録画）

男子予選ラウンド 日本対バーレーン



9:00～10:30 NHK Eテレ

女子予選ラウンド 日本対アンゴラ



8/2（月）

0:00～4:00 NHK BS1（録画）

男子予選ラウンド 日本対ポルトガル



23:10～4:00 NHK BS1（録画）

女子予選ラウンド 日本対ノルウェー



8/3（火）

13:20～15:45 NHK Eテレ

男子準々決勝





8/7（土）

21:35～7:25 NHK BS1（録画）

男子決勝



8/8（日）

15:00～16:55 NHK BS1

女子決勝





試合結果









【了】





