YOKOHAMA, JAPAN - JULY 24: Yamato Fujita #16 of Team Japan hits a three-run home run in the sixth inning against Team Italy during the Softball Opening Round on day one of the Tokyo 2020 Olympic Games at Yokohama Baseball Stadium on July 24, 2021 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Yuichi Masuda/Getty Images)

打率ランキング




順位表
選手
チーム
打席
打数
塁打
長打率


1
ヘイリー・マクレニー
USA
18
14
9
.643


2
ジェニファー・サリング
CAN
17
12
7
.583


3
藤田倭
JPN
15
14
5
.357


4
山本優
JPN
16
15
5
.333


5
テイラー・ツィツィクロニス
AUS
15
9
3
.333


6
リー・ゴドフリー
AUS
18
15
5
.333


7
アニサ・ウルテス
MEX
17
16
5
.313


8
ラリッサ・フランクリン
CAN
18
15
4
.267


9
ビクトリア・ビダレス
MEX
16
15
4
.267


10
内藤実穂
JPN
16
12
3
.250






長打率ランキング




順位表
選手
チーム
打席
打数
塁打
長打率


1
藤田倭
JPN
15
14
14
1.000


2
ジェニファー・サリング
CAN
17
12
12
1.000


3
ヘイリー・マクレニー
USA
18
14
11
.786


4
山本優
JPN
16
15
11
.733


5
アニサ・ウルテス
MEX
17
16
11
.688


6
内藤実穂
JPN
16
12
6
.500


7
シドニー・ＳＹ・ロメロ
MEX
17
15
7
.467


8
スサンナ・ブロークシレ
MEX
16
13
6
.462


9
ジェード・ウォール
AUS
14
11
5
.455


10
テイラー・ツィツィクロニス
AUS
15
9
4
.444






本塁打ランキング




順位
選手
チーム
本塁打


1
藤田倭
JPN
3


2
山本優
JPN
2


3
アニサ・ウルテス
MEX
2






打点ランキング




順位
選手
チーム
打点


1
藤田倭
JPN
6


2
ジェニファー・サリング
CAN
5


2
山本優
JPN
5


3
ジェード・ウォール
AUS
4


3
アニサ・ウルテス
MEX
4








防御率ランキング




順位
選手
チーム
左右
投球回
被安打
失点
自責点
防御率


1
モニカ・アボット
USA
L
18
4
1
0
0.00


2
キャサリン・オスターマン
USA
L
12.2
2
0
0
0.00


3
後藤希友
JPN
L
9.2
2
0
0
0.00


4
ダニエル・ローリー
CAN
R
9
9
2
0
0.00


5
アリソン・カルダ
USA
R
5.1
4
1
0
0.00


5
ローレン・レグラ
CAN
L
5.1
0
0
0
0.00


7
サラ・グロンウェゲン
CAN
R
10.1
10
1
1
0.68


8
ジェンナ・カイラ
CAN
R
9.2
6
1
1
0.72


9
ガブリエル・プレイン
AUS
R
6
10
4
1
1.17


10
ダニエエ・オトゥール
MEX
L
11
7
3
2
1.27







奪三振ランキング




順位
選手
チーム
左右
投球回
見三振
三振


1
モニカ・アボット
USA
L
18
12
29


2
後藤希友
JPN
L
9.2
7
21


3
上野由岐子
JPN
R
16.1
7
21


4
キャサリン・オスターマン
USA
L
12.2
6
15


5
ダジャス・エスコベド
MEX
R
20
6
13


6
サラ・グロンウェゲン
CAN
R
10.1
2
11


7
アリソン・カルダ
USA
R
5.1
3
9


8
グレータ・チェッケッティ
ITA
R
18.1
2
8


9
ローレン・レグラ
CAN
L
5.1
4
7


10
アレクシア・ラカテナ
ITA
R
9.2
1
7