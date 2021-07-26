打率ランキング
順位表
選手
チーム
打席
打数
塁打
長打率
1
ヘイリー・マクレニー
USA
18
14
9
.643
2
ジェニファー・サリング
CAN
17
12
7
.583
3
藤田倭
JPN
15
14
5
.357
4
山本優
JPN
16
15
5
.333
5
テイラー・ツィツィクロニス
AUS
15
9
3
.333
6
リー・ゴドフリー
AUS
18
15
5
.333
7
アニサ・ウルテス
MEX
17
16
5
.313
8
ラリッサ・フランクリン
CAN
18
15
4
.267
9
ビクトリア・ビダレス
MEX
16
15
4
.267
10
内藤実穂
JPN
16
12
3
.250
長打率ランキング
順位表
選手
チーム
打席
打数
塁打
長打率
1
藤田倭
JPN
15
14
14
1.000
2
ジェニファー・サリング
CAN
17
12
12
1.000
3
ヘイリー・マクレニー
USA
18
14
11
.786
4
山本優
JPN
16
15
11
.733
5
アニサ・ウルテス
MEX
17
16
11
.688
6
内藤実穂
JPN
16
12
6
.500
7
シドニー・ＳＹ・ロメロ
MEX
17
15
7
.467
8
スサンナ・ブロークシレ
MEX
16
13
6
.462
9
ジェード・ウォール
AUS
14
11
5
.455
10
テイラー・ツィツィクロニス
AUS
15
9
4
.444
本塁打ランキング
順位
選手
チーム
本塁打
1
藤田倭
JPN
3
2
山本優
JPN
2
3
アニサ・ウルテス
MEX
2
打点ランキング
順位
選手
チーム
打点
1
藤田倭
JPN
6
2
ジェニファー・サリング
CAN
5
2
山本優
JPN
5
3
ジェード・ウォール
AUS
4
3
アニサ・ウルテス
MEX
4
防御率ランキング
順位
選手
チーム
左右
投球回
被安打
失点
自責点
防御率
1
モニカ・アボット
USA
L
18
4
1
0
0.00
2
キャサリン・オスターマン
USA
L
12.2
2
0
0
0.00
3
後藤希友
JPN
L
9.2
2
0
0
0.00
4
ダニエル・ローリー
CAN
R
9
9
2
0
0.00
5
アリソン・カルダ
USA
R
5.1
4
1
0
0.00
5
ローレン・レグラ
CAN
L
5.1
0
0
0
0.00
7
サラ・グロンウェゲン
CAN
R
10.1
10
1
1
0.68
8
ジェンナ・カイラ
CAN
R
9.2
6
1
1
0.72
9
ガブリエル・プレイン
AUS
R
6
10
4
1
1.17
10
ダニエエ・オトゥール
MEX
L
11
7
3
2
1.27
奪三振ランキング
順位
選手
チーム
左右
投球回
見三振
三振
1
モニカ・アボット
USA
L
18
12
29
2
後藤希友
JPN
L
9.2
7
21
3
上野由岐子
JPN
R
16.1
7
21
4
キャサリン・オスターマン
USA
L
12.2
6
15
5
ダジャス・エスコベド
MEX
R
20
6
13
6
サラ・グロンウェゲン
CAN
R
10.1
2
11
7
アリソン・カルダ
USA
R
5.1
3
9
8
グレータ・チェッケッティ
ITA
R
18.1
2
8
9
ローレン・レグラ
CAN
L
5.1
4
7
10
アレクシア・ラカテナ
ITA
R
9.2
1
7
打率ランキング