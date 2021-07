打率ランキング









順位表

選手

チーム

打席

打数

塁打

長打率





1

ヘイリー・マクレニー

USA

18

14

9

.643





2

ジェニファー・サリング

CAN

17

12

7

.583





3

藤田倭

JPN

15

14

5

.357





4

山本優

JPN

16

15

5

.333





5

テイラー・ツィツィクロニス

AUS

15

9

3

.333





6

リー・ゴドフリー

AUS

18

15

5

.333





7

アニサ・ウルテス

MEX

17

16

5

.313





8

ラリッサ・フランクリン

CAN

18

15

4

.267





9

ビクトリア・ビダレス

MEX

16

15

4

.267





10

内藤実穂

JPN

16

12

3

.250













長打率ランキング









順位表

選手

チーム

打席

打数

塁打

長打率





1

藤田倭

JPN

15

14

14

1.000





2

ジェニファー・サリング

CAN

17

12

12

1.000





3

ヘイリー・マクレニー

USA

18

14

11

.786





4

山本優

JPN

16

15

11

.733





5

アニサ・ウルテス

MEX

17

16

11

.688





6

内藤実穂

JPN

16

12

6

.500





7

シドニー・SY・ロメロ

MEX

17

15

7

.467





8

スサンナ・ブロークシレ

MEX

16

13

6

.462





9

ジェード・ウォール

AUS

14

11

5

.455





10

テイラー・ツィツィクロニス

AUS

15

9

4

.444













本塁打ランキング









順位

選手

チーム

本塁打





1

藤田倭

JPN

3





2

山本優

JPN

2





3

アニサ・ウルテス

MEX

2













打点ランキング









順位

選手

チーム

打点





1

藤田倭

JPN

6





2

ジェニファー・サリング

CAN

5





2

山本優

JPN

5





3

ジェード・ウォール

AUS

4





3

アニサ・ウルテス

MEX

4

















防御率ランキング









順位

選手

チーム

左右

投球回

被安打

失点

自責点

防御率





1

モニカ・アボット

USA

L

18

4

1

0

0.00





2

キャサリン・オスターマン

USA

L

12.2

2

0

0

0.00





3

後藤希友

JPN

L

9.2

2

0

0

0.00





4

ダニエル・ローリー

CAN

R

9

9

2

0

0.00





5

アリソン・カルダ

USA

R

5.1

4

1

0

0.00





5

ローレン・レグラ

CAN

L

5.1

0

0

0

0.00





7

サラ・グロンウェゲン

CAN

R

10.1

10

1

1

0.68





8

ジェンナ・カイラ

CAN

R

9.2

6

1

1

0.72





9

ガブリエル・プレイン

AUS

R

6

10

4

1

1.17





10

ダニエエ・オトゥール

MEX

L

11

7

3

2

1.27















奪三振ランキング









順位

選手

チーム

左右

投球回

見三振

三振





1

モニカ・アボット

USA

L

18

12

29





2

後藤希友

JPN

L

9.2

7

21





3

上野由岐子

JPN

R

16.1

7

21





4

キャサリン・オスターマン

USA

L

12.2

6

15





5

ダジャス・エスコベド

MEX

R

20

6

13





6

サラ・グロンウェゲン

CAN

R

10.1

2

11





7

アリソン・カルダ

USA

R

5.1

3

9





8

グレータ・チェッケッティ

ITA

R

18.1

2

8





9

ローレン・レグラ

CAN

L

5.1

4

7





10

アレクシア・ラカテナ

ITA

R

9.2

1

7