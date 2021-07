『ヒロアカ』名シーンをみるハコで！ グッズも当たるJOYSOUNDコラボ

JOYSOUNDが展開する「みるハコ」では、8月6日(金)に公開される『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』の公開を記念して、ヒロアカTVアニメ5周年企画「ヒロアカTVアニメベストバウト TOP10」のバトルシーンの映像を、8月6日(金)から11月5日(金)までの期間限定で対象機種「JOYSOUND MAX GO」を導入のカラオケルームに無料配信(別途室料)する。

さらに、ASIAN KUNG-FU GENERATIONが手掛ける劇場版主題歌『エンパシー』、挿入歌『フラワーズ』を映画映像を背景に歌えるカラオケとして配信、8月4日(水)から映画オリジナルグッズなどが当たる『僕のヒーローアカデミア THEMOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』×JOYSOUNDコラボキャンペーンをスタートする。



『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載中、堀越耕平による同名の大人気コミックを原作とするアニメが現在毎週土曜夕方5:30に放送中。オリジナル劇場版第3弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』は8月6日(金)より全国ロードショー予定だ。

「個性」と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称「デク」が社会を守り、個性を悪用する犯罪者 ”敵<ヴィラン>” に立ち向かう「ヒーロー」になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語。「友情・勝利・努力」をまっすぐに突き進むジャンプ王道ヒーローアクションだ。



このたび「みるハコ」で配信を開始するのは、TVアニメ5周年企画として、TVアニメ第1期~第4期(計88話)で繰り広げられてきた数々のバトルの中から、ヒロアカファン・視聴者の投票により選定された、ベストバウトTOP10の名シーンをオリジナル映像として収録! ファンの心を掴んだ迫力のバトルシーンの数々を、カラオケルームならではの臨場感溢れる音と映像で堪能してほしい。



また、8月4日(水)からスタートする『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』×JOYSOUNDコラボキャンペーンは、「JOYSOUND MAX GO」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗から参加可能。

うたスキ(登録無料)にログインの上、課題曲となる、ASIAN KUNG-FU GENERATIONによる劇場版主題歌『エンパシー』、挿入歌『フラワーズ』を歌唱し、特設ページより応募しよう。抽選で映画オリジナルグッズ「ホログラムロゴ入り・ステルススーツ風Tシャツ」<非売品>が5名、映画B2ポスター<非売品>が10名にプレゼントされる。



この機会に、『僕のヒーローアカデミア」とJOYSOUNDのコラボレーションを楽しもう!



(C)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社