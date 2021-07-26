『花咲くいろは』『BLACKFOX』『TARI TARI』を期間限定で無料配信

インフィニットYouTube公式チャンネルにて、『花咲くいろは』『劇場版 花咲くいろは HOME SWEET HOME』『BLACKFOX』『TARI TARI』 アニメ4作品の期間限定無料配信が決定。2021月7月25日(日)からTVシリーズ『花咲くいろは』の配信がスタートしている。
『花咲くいろは』は、TVシリーズ放映より10周年を記念し、本編と劇場版を全編配信する。『BLACKFOX』『TARI TARI』 は8月1日から配信される。作品により公開時期が異なるので注意しよう。
【画像】『花咲くいろは』『BLACKFOX』『TARI TARI』の告知画像（3枚）
【配信スケジュール】
◆『花咲くいろは』TVシリーズ
・第 1、2、3 話： 7月25日（日）22時00分～8月1日（日）21時59分まで
・第 4、5 話： 8月1日（日）22時00分～8月8日（日）21時59分まで
・第 6、7、8 話： 8月8日（日）22時00分～8月15日（日）21時59分まで
・第 9、10 話： 8月15日（日）22時00分～8月22日（日）21時59分まで
・第11、12、13 話： 8月22日（日）22 時00分～8月29日（日）21時59分まで
※以降、毎週日曜日22時に2話または3話ずつ更新予定。
◆【劇場版 花咲くいろは HOME SWEET HOME』
・配信期間：10月13日（日）22：00～10月10日（日）24：00まで
◆劇場アニメーション作品『BLACKFOX』
・配信期間：8月1日（日）～8月31日（火）
◆『TARI TARI』TVシリーズ
・配信期間：8月1日（日）～8月14日（土）
（C）2012 花いろ旅館組合
（C）PROJECT BLACKFOX
（C）tari tari project
インフィニットYouTube公式チャンネルにて、『花咲くいろは』『劇場版 花咲くいろは HOME SWEET HOME』『BLACKFOX』『TARI TARI』 アニメ4作品の期間限定無料配信が決定。2021月7月25日(日)からTVシリーズ『花咲くいろは』の配信がスタートしている。