the GazettEが約2年振りライブ、東名阪で開催

the GazettEが2年振りとなるライブ「LIVE 2021 -DEMONSTRATION EXPERIMENT- BLINDING HOPE」を9月26日大阪・オリックス劇場、10月19日愛知県芸術劇場大ホール、11月1日東京ガーデンシアターにて全3公演開催する。



7月15日18:00にthe GazettEオフィシャルサイトにて突如出現したカウンター。時は刻一刻と刻まれ、7月26日12:00、カウンターが終わりを告げると共にライブ情報が公開された。



本公演は2019年9月23日に行われた「the GazettE LIVE TOUR18-19 THE NINTH TOUR FINAL 「第九」」横浜アリーナ公演以来、約2年ぶりとなる。チケットの一般発売は9月18日から。そしてファンクラブ先行チケットは7月26日から受付スタートとなる。





<ライブ情報>



「LIVE 2021 -DEMONSTRATION EXPERIMENT- BLINDING HOPE」



2021年9月26日(日)大阪・オリックス劇場

時間:OPEN 17:15 / START 18:00

2021年10月19日(火)愛知県芸術劇場大ホール

時間:OPEN 17:45 / START 18:30

2021年11月1日(月)東京ガーデンシアター

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

料金:前売 9600円(税込)

※未就学児童入場不可

※諸サービス手数料別

「LIVE 2021 -DEMONSTRATION EXPERIMENT- BLINDING HOPE」SPECIAL SITE:

https://the-gazette.com/live2021_blinding_hope/



<リリース情報>







the GazettE

アルバム『MASS』



発売日:2021年5月26日(水)

LIMITED EDITION BOX A (完全生産限定)】

CD+Blu-ray+特製アートブックを同梱した豪華BOX仕様

価格:10500円(税込)

品番:SRCL-11770~11772

[CD収録内容] 全11曲

[Blu-ray収録内容] ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO+Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO

【LIMITED EDITION BOX B (完全生産限定)】

CD+DVD+特製アートブックを同梱した豪華BOX仕様

価格:10500円(税込)

品番:SRCL-11773~11775

[CD収録内容] 全11曲

[DVD収録内容] ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO+Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO

【初回生産限定盤】

CD+DVD 2枚組仕様

価格:4600円(税込)

品番:SRCL-11776~11777

[CD収録内容] 全11曲

[DVD収録内容] ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO+Making of ”BLINDING HOPE” MUSIC VIDEO【通常盤】

CD only

価格:3300円(税込)

品番:SRCL-11778

[CD収録内容] 全11曲



the GazettE OFFICIAL SITE:https://the-gazette.com/