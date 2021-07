◆ ドジャース時代の2ショット写真をSNSに再掲



ツインズの前田健太投手が25日、自身のインスタグラムとツイッターを更新し、東京オリンピックの「スケートボード・男子ストリート」で金メダルを獲得した堀米雄斗を祝福した。



前田は、ドジャース時代に撮影した2ショット写真を添えて、「Congratulation!!! 金メダルおめでとうー!!!」と投稿。ドジャース時代にも「スケートボード選手の堀米雄斗くんが応援に来てくれました! オリンピックの楽しみが増えました!」とのコメントを添えて同様の写真を投稿していた。

東京江東区出身の堀米は、今大会から新種目となったスケートボードの男子ストリートで初代王者に輝き、故郷に錦を飾ることに成功した。