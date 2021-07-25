◆ 中軸の吉田、鈴木、浅村は変わらず



東京五輪に臨む野球日本代表「侍ジャパン」は25日、楽天生命パークで巨人と強化試合を実施。そのスタメンが発表された。



17日の球宴第2戦後、右脇腹の違和感で別メニュー調整を続けていた柳田悠岐（ソフトバンク）が「6番・中堅」で戦列復帰。源田壮亮（西武）は「2番・遊撃」、梅野隆太郎（阪神）は「9番・捕手」でスタメン出場し、田中将大（楽天）とバッテリーを組む。



先日は楽天との強化試合を行い3－5で逆転負け。本番前最後の強化試合を勝利で飾り、28日に行われるドミニカ共和国との五輪開幕戦（福島）に臨みたいところだ。



侍ジャパンと巨人のスタメンは以下の通り。



【侍ジャパン】

1番（一）：山田哲人（ヤクルト）

2番（遊）：源田壮亮（西武）

3番（左）：吉田正尚（オリックス）

4番（右）：鈴木誠也（広島）

5番（指）：浅村栄斗（楽天）

6番（中）：柳田悠岐（ソフトバンク）

7番（二）：菊池涼介（広島）

8番（三）：村上宗隆（ヤクルト）

9番（捕）：梅野隆太郎（阪神）

先発投手：田中将大（楽天）



【巨人】

1番（右）：松原聖弥

2番（左）：ウィーラー

3番（中）：丸佳浩

4番（三）：岡本和真

5番（指）：大城卓三

6番（一）：中島宏之

7番（二）：北村拓己

8番（捕）：小林誠司

9番（遊）：湯浅大

先発投手：直江大輔