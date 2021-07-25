SANABAGUN.が本日7月25日にニューアルバム「tag.」をオフィシャルストア限定でリリース。同時に隅垣元佐（G）がバンドを卒業することが発表された。
オフィシャルサイトには隅垣直筆の作文「サナバガンと僕」が掲載されており、彼が“脱退”ではなく“卒業”と表現した理由がよくわかる内容となっている。またメンバーから隅垣へ贈られた卒業証書も公開されている。
さらに8月29日には神奈川・MOTION BLUE YOKOHAMA、9月24日には東京・TSUTAYA O-EASTにて「tag.」のリリースライブが開催されることも決定。オフィシャルサイトでは8月1日23:00までチケットの先行予約を受け付けている。
SANABAGUN.「tag.」収録曲
01. Intro
02. Heisei Evidence
03. End Of Tokyo
04. Dilla Brazil
05. バビロンシステムⅠⅤⅠ
06. Orran G
07. Skit #1
08. 'Round Midnight
09. Bung For Da Buck
10. Skit #2
11. サーモンブレイド
12. Remember Me
13. STILL GALILEO
14. SNB. Blues
15. How We Do It
- tag. Release Live - In Yokohama
2021年8月29日（日）神奈川県 MOTION BLUE YOKOHAMA
［1部］OPEN 14:30 / START 15:30
［2部］OPEN 17:30 / START 18:30
- tag. Release Live - In Shibuya
2021年9月24日（金）東京都 TSUTAYA O-EAST