SANABAGUN.が本日7月25日にニューアルバム「tag.」をオフィシャルストア限定でリリース。同時に隅垣元佐(G)がバンドを卒業することが発表された。

オフィシャルサイトには隅垣直筆の作文「サナバガンと僕」が掲載されており、彼が“脱退”ではなく“卒業”と表現した理由がよくわかる内容となっている。またメンバーから隅垣へ贈られた卒業証書も公開されている。

さらに8月29日には神奈川・MOTION BLUE YOKOHAMA、9月24日には東京・TSUTAYA O-EASTにて「tag.」のリリースライブが開催されることも決定。オフィシャルサイトでは8月1日23:00までチケットの先行予約を受け付けている。

SANABAGUN.「tag.」収録曲

01. Intro

02. Heisei Evidence

03. End Of Tokyo

04. Dilla Brazil

05. バビロンシステムⅠⅤⅠ

06. Orran G

07. Skit #1

08. 'Round Midnight

09. Bung For Da Buck

10. Skit #2

11. サーモンブレイド

12. Remember Me

13. STILL GALILEO

14. SNB. Blues

15. How We Do It

- tag. Release Live - In Yokohama

2021年8月29日(日)神奈川県 MOTION BLUE YOKOHAMA

[1部]OPEN 14:30 / START 15:30

[2部]OPEN 17:30 / START 18:30

- tag. Release Live - In Shibuya

2021年9月24日(金)東京都 TSUTAYA O-EAST