7月26日の食玩はプリキュアカードにウルトラマンの新シール！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2021年7月26日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。



最初は「プリキュアカードウエハース3」。現在放送中の『トロピカル~ジュ!プリキュア』をはじめ、歴代プリキュアが描かれたメタリックプラカード入り。

イラストは全て描き下ろしで、SSRは箔押し仕様。

全28種。

各約8.3×5.6センチ。



続いては「ウルトラマンシールチョコスナック」。サクサクのチョコスナックに歴代ウルトラ戦士やライバルを集めたメタリックシールがセットになった新コレクションアイテムだ。

イラストは全種描き下ろし、シールレアリティはシルバー・ホロ・シークレットの3段階。

全25種、うちシークレット2種。

各約5.2×5.2センチ。



お次は「アンパンマンみずでっぴゅ~ファースト」。小さいお子様でも安心して遊べるソフビ水鉄砲で、ギュッと握ると水が飛び出す。

アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃんの全4種。

各全高約7センチ。



「Disney COOKIE MAGCOT」は、カラフルな塗装を施した、女性に人気のアイシングクッキー風マグネット。「MAGCOT」はマグネット+マスコットの意だ。

「くまのプーさん」中心のラインナップになっている。

プーさん、プーさん ハニーポット、プーさん おしり、プーさん おやすみ、ピグレット、イーヨー、ティガー、デール、チップ、ダンボの全10種。

全高約5.4センチ(プーさん)。



最後は「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 百獣合体 ガオキング」。組み立てキットのミニプラが進化したスーパーミニプラの発展形、SMPの新作だ。

2001年の『百獣戦隊ガオレンジャー』の巨大ロボを再現。販路限定発売。

ガオライオン&ガオイーグル、ガオシャーク&ガオタイガー、ガオバイソンの全3種。

3種(5体)合体でガオキングが完成。各関節可動。表情パーツ2種。

また、プレミアムバンダイ限定の「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオマッスル/ガオライノス&ガオマジロ」とも合体可能だ。

合体時全高約○センチ。



それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。



>>>7月26日発売の食玩の画像を全部見る(画像44点)



(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)円谷プロ

(C)やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

(C)Disney

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

(C)東映