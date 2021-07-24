【結果速報】女子ソフトボール　試合結果・スコア【東京五輪・東京オリン…

■オープニングラウンド（OR・総当たり戦）
7/21（水） 福島あづま球場
9:00 ●オーストラリア 日本〇（放送；NHK総合）
12:00 ●イタリア アメリカ〇
15:00 ●メキシコ カナダ〇
7/22（木） 福島あづま球場
9:00 〇アメリカ カナダ●
12:00 ●メキシコ 日本〇 （放送：日本テレビ系列）
15:00 ●イタリア オーストラリア〇
7/23（金） オリンピックスタジアム
20:00 オリンピック開会式 （放送：NHK総合）
7/24（土） 横浜スタジアム
10:00 ●オーストラリア カナダ〇
14:30 〇アメリカ メキシコ●
20:00 日本 対 イタリア（放送：NHKEテレ）
7/25（日） 横浜スタジアム
10:00 オーストラリア 対 アメリカ
14:30 カナダ 対 日本 （放送；NHK総合）
20:00 イタリア 対 メキシコ
7/26（月） 横浜スタジアム
10:00 日本 対 アメリカ （放送；NHK総合）
14:30 カナダ 対 イタリア
20:00 メキシコ 対 オーストラリア
■決勝戦・3位決定戦
7/27（火） 横浜スタジアム
13:00 OR3位 対 OR4位
（放送：テレビ朝日系列）
20:00 OR1位 対 OR2位
（放送：テレビ朝日系列）
■オープニングラウンド（OR・総当たり戦）