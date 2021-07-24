【結果速報】女子ソフトボール　試合結果・スコア【東京五輪・東京オリン…

■オープニングラウンド（OR・総当たり戦）


7/21（水）　福島あづま球場
9:00 ●オーストラリア　　日本〇（放送；NHK総合）
12:00 ●イタリア　　アメリカ〇
15:00 ●メキシコ　　カナダ〇


7/22（木）　 福島あづま球場
9:00 〇アメリカ　　カナダ●
12:00 ●メキシコ　　日本〇　（放送：日本テレビ系列）
15:00 ●イタリア　　オーストラリア〇
 
7/23（金）　オリンピックスタジアム
20:00 オリンピック開会式　（放送：NHK総合）
 
7/24（土）　横浜スタジアム
10:00 ●オーストラリア　　カナダ〇
14:30 〇アメリカ　　メキシコ●
20:00 日本　対　イタリア（放送：NHKEテレ）
 
7/25（日）　横浜スタジアム
10:00 オーストラリア　対　アメリカ
14:30 カナダ　対　日本　（放送；NHK総合）
20:00 イタリア　対　メキシコ
 
7/26（月）　横浜スタジアム
10:00 日本　対　アメリカ　（放送；NHK総合）
14:30 カナダ　対　イタリア
20:00 メキシコ　対　オーストラリア
 
■決勝戦・3位決定戦
7/27（火）　 横浜スタジアム
13:00 OR3位　対　OR4位
（放送：テレビ朝日系列）
 
20:00 OR1位　対　OR2位
（放送：テレビ朝日系列）