松山ジェット・松川ケイスケ「選曲はけっこう悩みました」最新アルバム『彼女の出来事』制作秘話を語る

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。7月17日(土)の放送では、2人組ユニット・松川ジェットから松川ケイスケさん(Vo.)が登場! 7月28日(水)リリース予定のデビューカバーアルバム『彼女の出来事』についてお伺いしました。松川ジェットは、5人組バンド・LACCO TOWERから派生した、ヴォーカルの松川ケイスケさんとキーボードの真一ジェットさんによるユニットです。もともと2人で活動はしていたそうですが、コロナ禍でやりたいことが制限されていくなかで、"生み出す"ということに感度が非常に高くなり、いろいろと外に発信していく作業が増えていった結果、ご縁もあってデビューすることになったそうです。逹瑯:今回のアルバムは、曲はどうやって選んでいったのですか?松川:今回、カバーアルバムという形でデビューをさせていただくことになって、全部女性アーティストの曲を選ばせていただいたんですけど、もともと僕が昭和歌謡好きというか、親父の影響とかもあって、けっこう昔のフォークソングとかもすごい好きだったので、2人のライヴでもよくカバーしていたんですよ。そのなかでも今回は"女の生き方"みたいなところに的を絞って、面白そうな曲をやらせていただいた感じです。逹瑯:僕もさ、ピアノ1本とかのシンプルなアレンジで、カバーとかもやりたいなと思ったんだけど、人によって曲を選ぶ基準が違うのがけっこう面白いなと思って。"やっぱりこの辺はいいよね"とか、"このアーティストでこの曲を選ぶんだ"とかさ……。松川:逹瑯さんのカバーもすげぇ聴いてみたいっす。逹瑯:でもこれ、許諾を取るのがなかなか時間かかりそうだな(笑)。松川:リアルに、そこはかなり大変でしたね(笑)。でも今回は、やっぱり女性のそういうの(カバー)でいきたいっていうのがもともとあったので。逹瑯:うん。いやぁ、いいなぁ。松川:ありがとうございます。選曲はけっこう悩みました。逹瑯:聴きたい曲がいっぱいあるもんねぇ。でも、この企画は1回で終わり?松川:アハハハ(笑)。そうですよね。タイトルが『彼女の出来事』なので、「彼氏の出来事」も、このあとできるんちゃうかな? みたいな(笑)。逹瑯:おぉー! じゃあ最終的に「私の出来事」も。松川:(笑)。「30代の出来事」とか、なんでもできるなと思って(笑)。逹瑯:「今日の出来事」もね。逹瑯・松川:アハハハ(笑)。松川:いやでも、せっかくこういう機会をいただいて、すごく難しかったんですけど、やっぱり元の歌がいいっていうのもあるし、単純に楽しかったので、機会があれば"また、ぜひ!"って思ってます。