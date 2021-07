BTSが7月27日(火)にイギリスのBBCラジオ1の番組「Live Lounge」に初出演する。

「Live Lounge」はイギリスをはじめ、世界中の音楽ファンに愛される有名ラジオショー。グローバルアーティストが出演し、自身の楽曲のパフォーマンスや他アーティストのカバーを披露する。歴代出演者にはFoo Fighters、アリシア・キーズ、ハリー・スタイルズ、テイラー・スウィフトなどがいる。

番組でBTSは「Dynamite」「Permission to Dance」といった自身の楽曲に加え、The Police「Every Breath You Take」をサンプリングした「Puff Daddy」、フェイス・エバンス「I'll Be Missing You」のカバーをパフォーマンスする。BTSの出演にあたり「Live Lounge」の司会を務めるアデール・ロバーツは「BTSはここ数年間、多くの記録と壁、境界線を破ってきた。ついにライブラウンジに世界最高のグループを招待できてとても興奮している」とコメントしている。なおBTSの出演回は7月27日にYouTubeで公開され、28日にはBBC OneおよびBBC iPlayerでも放送される予定だ。