『To-y』藤井冬威がスタイリッシュなTシャツになって登場！

1980年代後半『週刊少年サンデー』(小学館)で連載された、上條淳士の伝説的音楽漫画『To-y』の主人公・藤井冬威が、メディコム・トイのロックアパレルブランドAmplifierのアイテムになって発売される。



『To-y』(『TO-Y』と表記する場合もあり)は、上條淳士の音楽漫画。パンクロックバンドを脱退後、アイドルとなったトーイこと藤井冬威の活躍を描く。

音楽シーンに歌詞や擬音などを書き込まず、読者の想像力に委ねるという『To-y』の表現方法は斬新で、その後の漫画はもちろんミュージシャンにも影響を与えたとされる。



Amplifier(アンプリファイアー)はメディコム・トイが展開するロックアパレルブランド。

「『軌跡を繋ぎ、そして纏う』を掲げ、日本のロックシーンにおいて圧倒的な存在感で時代を作り上げたアーティストの肖像をアパレルに落とし込み、普遍的なアイコンとして後世に受け継ぐこと」をコンセプトにしており、ロックミュージシャンの写真を用いたTシャツがメインアイテムとなっている。



Amplifierで架空のミュージシャンを題材にするのは今回が初めてであり、「カリスマ的人気を誇るインディーズバンド "GASP" 脱退後、デビュー前に日本武道館でのソロコンサートを行い、音楽シーンに鮮烈なデビューを果たした」と、藤井冬威を実在人物さながらに紹介している。

(C) Atsushi Kamijo

Amplifier "藤井冬威"(Amplifier "藤井冬威" TEE design A、Amplifier "藤井冬威" TEE design B)/メディコム・トイ/各6930円(税込)/2021年9月発売・発送予定/A、Bそれぞれ白、黒2色展開、S~XLの4サイズ展開。プロデュース:ヒラカワレンタロウ、監修:上條淳士。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2021年7月22日(木)10:00から2021年8月15日(日)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



メディコム・トイは玩具メーカーだが、衣類や布系雑貨アイテム、インテリア性の高いフィギュアも数多く展開している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) Nathalie Lete (C) KAORI HINATA

MLE Nathalie Lété x KAORI HINATA/メディコム・トイ/フランスのアーティスト、ナタリー・レテと、アーティストひなたかほりのコラボアイテムがMLE(メディコム・トイ ライフ エンターテインメント)ブランドで発売。ひなたかほりの代表作、つのがはえた猫MORRIS(モリス)がモチーフになっている。



Key ring/1980円(税込)/2021年8月発売・発送予定/W7.4×H11.5センチ

Handkerchief/1650円(税込)/2021年8月発売・発送予定/38×38センチ、カラー:IVORY、BLACK。

TEE/各6050円(税込)/2021年8月発売・発送予定/サイズS、M、L、カラー:OLIVE、WHITE。

Marche bag/3850円(税込)/2021年8月発売・発送予定/W30×H36センチ(持ち手含む53センチ)。

Tote bag/4180円(税込)/2021年8月発売・発送予定/W59×H31×D14.5センチ。

Cosmetic pouch Large/3300円(税込)/2021年8月発売・発送予定/W23×H16×D4センチ。

Cosmetic pouch Small/3080円(税込)/2021年8月発売・発送予定/W18×H12×D3センチ。

Die cut cushion/6600円(税込)/2021年8月発売・発送予定/W22×H44センチ。

(C) KAORI HINATA (C) MILK

PROP MORRIS(MILK Ver.)/メディコム・トイ/3万9600円(税込)/2021年8月発売予定/MORRIS(モリス)と、ファッションブランドMILK(ミルク)のコラボアイテム。全高約26センチ。

モリスのイメージに合わせパーツ毎に各種素材を使用し、実際にモリスがいたら? というイメージで製作されたモデル。

コートにMILK Ver.専用のハート型ボタンとラベル、頭部にファー素材、瞳にはモリス専用のドールアイを採用。ダッフルコート、パンツは風合いを重視した生地を採用。フードのねずみは取り出し可能。

(C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK (C) 臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2000

UDF クレヨンしんちゃん シリーズ3/メディコム・トイ/各1320円(税込)、1980円(税込)(★)/2021年7月発売予定/アニメ『クレヨンしんちゃん』のキャラクターを立体化したフィギュア。UDF(ウルトラディテールフィギュア)の新作。

チョコビしんのすけ、シリマルダシ、ワニ山さん、風間くん、ケツだけ歩き ひろし&しんのすけの全5種。各全高約3~9.7センチ。

(C) Disney

KING MICKEY STATUE/メディコム・トイ/6万6000円(税込)/2021年11月発売予定/ゲーム『KINGDOM HEARTS』シリーズより、キング・ミッキーがスタチューになって登場。全高約35センチ。

(C) P&Co. LTD./SC 2021

VCD パディントン(TM)/メディコム・トイ/8万5800円(税込)/2021年12月発売予定/VCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)の新作。劇場版『PADDINGTON』(邦題『パディントン』)より、くまのパディントン(TM)をリアルに再現したソフビフィギュア。全高約50センチ。

トレードマークの青いダッフルコートは布製。スーツケース付属。

(C) 2021 Peanuts Worldwide LLC

VCD SNOOPY w/Food Bowl/メディコム・トイ/8万5800円(税込)/2021年8月発売予定/コミック『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』)のスヌーピーを、エサのボウルをくわえた姿でソフビフィギュア化。全高約70センチのビッグサイズだ。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



VCDはディスプレイモデルで基本固定フィギュアだが、ソフビの接合部を生かして一部可動になっている場合もある。ただしプロポーションの再現の方が優先されるため、回転しない状態での接合になっていたり、接着が施され無可動になっていることもある。



