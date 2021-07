マーベルキャラがベアブリックのくじになって登場！

マーベルの人気キャラが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場。商品名は『MARVEL/Happyくじ「BE@RBRICK」2021』で、サニーサイドアップからの発売となる。



『MARVEL/Happyくじ「BE@RBRICK」2021』は、サニーサイドアップの展開する空くじなしのキャラクターくじ「Happyくじ」の新製品。マーベルのキャラクターがベアブリックになってラインナップされている。

2012年に「Happyくじ MARVEL BE@RBRICK」が発売されているが、そちらはコミック版デザインでのベアブリック化だった。今回は全て新しいデザインとなって登場。

等級は、100%ベアブリック1体がもらえる「ベアブリック賞」、100%の2体セットが当たる「ペアボックス賞」、400%の「SP賞」、最後の1枚を買うと400%がもらえる「L@ST賞」がある。



なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

(C) 2021 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MARVEL/Happyくじ「BE@RBRICK」2021/サニーサイドアップ/1回800円(税込)/2021年7月下旬発売予定/マーベルキャラのベアブリックが当たるくじ。ファミリーマート先行発売(※一部店舗を除く)。

パーツが外れにくいアンブレイカブル仕様になっている。ベアブリック賞は全20種で、ストラップ付き。

ペアボックス賞は全5種。

SP賞は全1種、L@ST賞も全1種。

(問)サニーサイドアップ:03-6740-9400(土日祝除く10~17時)



メディコム・トイではマーベルキャラ以外にも様々なベアブリックを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

BE@RBRICK × TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME BAPE(R) GREEN/メディコム・トイ/7480円(税込)/2021年8月発売予定/『トランスフォーマー(TF)』のロボットに変形するベアブリックと、ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R)、略称BAPE(R))とのコラボアイテム。製造元:タカラトミー。全高約14.5センチ。

オプティマスプライムは正義のTFオートボットの総司令官。1985~2006年の日本版展開ではコンボイという名前だった。A BATHING APE(R)は本家TFともコラボしており、BAPE(R)カラーの復刻版コンボイなどが数種類発売された。今回のカラーリングはそれを踏襲したものになっている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗、WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

R@BBRICK BUGS BUNNY 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2022年1月発売・発送予定/映画『スペース・プレイヤーズ』(原題『Space Jam: A New Legacy』)に登場するバスケユニフォーム姿のバッグス・バニーを、ウサギ型ブロックタイプフィギュアのR@BBRICK(ラブリック)で再現。100%全高約8センチ、400%全高約32センチ。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

BE@RBRICK MARVIN THE MARTIAN 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年1月発売・発送予定/映画『スペース・プレイヤーズ』(原題『Space Jam: A New Legacy』)に登場するバスケユニフォーム姿のマービン・ザ・マーシャンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

BE@RBRICK SALLY 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万1000円(左)、6万3800円(右)/2022年1月発売・発送予定/映画『The Nightmare Before Christmas』(邦題『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』)のヒロインであるサリーがベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

BE@RBRICK ペコちゃん The overalls girl 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/不二家/1万5180円(左2点)、4万9500円(右)(共に税込)/2021年8月発売予定/不二家のペコちゃんのベアブリック、最新版。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定販売、なくなり次第終了。なお1000%はメディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストアでも販売される。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)

BE@RBRICK JURASSIC PARK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年1月発売・発送予定/映画『JURASSIC PARK』(邦題『ジュラシック・パーク』)のロゴマークをあしらったベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



BE@RBRICK アユニ・D(BiSH) 100% & 400%、BE@RBRICK リンリン(BiSH) 100% & 400%/メディコム・トイ/各1万9800円(税込)/2021年8月発売予定/「楽器を持たないパンクバンド」BiSHのメンバーであるアユニ・Dとリンリンをベアブリック化。5月に発売されたアイナ・ジ・エンド、セントチヒロ・チッチに続く第2弾だ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、西武渋谷店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

IDOL(BiSH) BE@RBRICK 1000%/メディコム・トイ/5万5000円(税込)/2021年8月発売予定/BiSHがグッズなどで使用している「IDOL」のロゴを配したベアブリック。背中にはBiSHのロゴがプリントされている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、西武渋谷店にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RBRICK EXIT 400%/メディコム・トイ/1万1000円(税込)/2021年11月発売・発送予定/「BE@RBRICK SERIES 42」に「ARTIST/EXIT」として収録されていたベアブリックが400%サイズになって登場。お笑いコンビEXITのロゴを使ったデザインになっている。

EXITのオフィシャルファンクラブ「entrance」(exit-ent.com)で2021年8月12日(木)まで先行受注中。また、メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店でも発売予定。

BE@RBRICK ANTHRAX "NOTMAN" 100% & 400%/メディコム・トイ/1万4300円(税込)/2022年1月発売・発送予定/メタルバンドANTHRAX(アンスラックス)のキャラクター、ノットマンをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

Vincent van Gogh The Starry Night BE@RBRICK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万6000円(右)(共に税込)/2021年8月発売予定/ヴィンセント・ファン・ゴッホの作品「The Starry Night(星月夜)」にインスパイアされたベアブリック。MoMA(ニューヨーク近代美術館)とのコラボレーションにより制作された。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、MoMA Design Storeにて発売予定。

BE@RBRICK Andy Mouse 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万1000円(左)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年1月発売・発送予定/アーティストのキース・ヘリングが、同じくアーティストのアンディ・ウォーホルとのコラボで描いたアンディ・マウスをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

BE@RBRICK 鳥獣人物戯画 第弐集 100% & 400%/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年8月抽選販売予定/大好評の国宝「鳥獣人物戯画」BE@RBRICK、第2弾。左脚後部には「鳥獣人物戯画」を所有する高山寺の印入り。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて抽選販売。

(問)セブンネットショッピング

BE@RBRICK 歌川国芳「相馬の古内裏」 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年1月発売・発送予定/巨大な骸骨を描いた歌川国芳の浮世絵「相馬の古内裏」をプリントしたベアブリック。背面には国芳の落款入り。

「相馬の古内裏」の骸骨は、昭和に創作された妖怪がしゃどくろのイメージとして使用されることが多く、浮世絵に詳しくない人にもおなじみの絵だ。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。







BE@RBRICK Benjamin Grant「OVERVIEW」FUJI 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年12月発売・発送予定/衛星写真をキュレーション・アレンジし、オリジナル写真作品を発表しているアーティスト/写真家 ベンジャミン・グラント。彼の作品の中から「富士山」をチョイス。ウォータープリント加工により衛星写真が詳細にベアブリックへ落とし込まれている。富士山の緯度・経度を表す胸の数字もポイント。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

BE@RBRICK Benjamin Grant「OVERVIEW」TOKYO 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年12月発売・発送予定/こちらもベンジャミン・グラント作品から「TOKYO」。東京湾を中心に構成され、こちらも胸にプリントされた緯度・経度がデザインを引き締めている。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

SUBARU BE@RBRICK THE 1st MODEL 400%/販売元:SUBARU、発売元:メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年7月抽選販売予定/自動車メーカーSUBARUのベアブリック第1弾が、400%になって再登場。

「SUBARUオンラインショップ」(www.subaruonline.jp)にて抽選販売予定。

(問)subaruonline.jp

BE@RBRICK ANEVER 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万3100円(左2点)、8万8000円(右)/2021年12月発売・発送予定/ファッションブランドであるアンリアレイジとオンワード樫山による花の一瞬を永遠に閉じ込めたブランド、ANEVER(アンエバー)からレインボーメッキ仕様のBE@RBRICKが登場。

アンリアレイジ直営店舗、ANEVER取り扱い店舗、メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年7月24日(土)00:00から2021年8月10日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

A BATHING APE(R) 28TH ANNIVERSARY BE@RBRICK BAPE CAMO #3/メディコム・トイ/各1980円(税込)/2021年8月発売予定/ファッションブランドA BATHING APE(R) 28周年記念ベアブリック第3弾。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-604

BE@RBRICK 招き猫 梅透明 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1650円(左)、6600円(右)(共に税込)/2021年8月発売予定/メディコム・トイ東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物・和のベアブリックの中でも、特に人気の高い招き猫の新色。

メディコム・トイ東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

九谷BE@RBRICK 匠 【染付唐草】/メディコム・トイ/37万9500円(税込)/2021年8月発売予定/九谷焼の白磁に可動ジョイントを組み込んだ400%ベアブリック。1品ずつ九谷焼の伝統工芸士により丁寧に手描きされた究極の逸品だ。プロデュース:中祥人(ミッドランドクリエイション)、絵付:木戸優紀子。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売予定。



アンブレイカブル仕様のベアブリックは、文字通り壊れにくい頑丈さが特徴だ。

記事では一応「パーツが外れにくい」と余地があるような書き方をしたが、実際には人力で分解するのはかなり難しく、普通の使用状況でパーツが外れることはほぼあり得ない。

この丈夫さを生かしアンブレイカブルはストラップ仕様のベアブリックで使われることが多い。



<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。