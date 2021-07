「ピーターパン ART JAM 2021」開催記念ソフビ発売！

ミュージカルの応援企画「ピーターパン ART JAM 2021」で、メディコム・トイが発売・プロデュースするソフビの限定版が登場する。



「ピーターパン ART JAM 2021」は、2021年7月20日(火)~8月2日(月)に西武渋谷店B館5階サブカルチャー & アート ラボで開催される、ブロードウェイミュージカル 『ピーターパン』の応援企画。

こちらの会場で、メディコム・トイが発売・プロデュースするソフビの限定版が登場することになった。

また2021年8月14日(土)からは、西武・そごうのショッピングサイト「e・デパート」でも販売される予定だ。

※イベントの開催、商品の販売日時は主催者の都合により変更する場合あり。ご了承を。

(C) KAORI HINATA

KITTY MORRIS(ピーターパン)/メディコム・トイ/7700円(税込)/2021年7月展開予定/ひなたかほりのオリジナルキャラ、つのがはえた猫MORRIS(モリス)につのが生える前の姿、キティモリスが、ピーターパンをイメージしたカラーリングで登場。全高約9.5センチ。

(問)サブカルチャー & アート ラボ:03-3462-3525(直通)

(C) KAORI HINATA

VAG(VINYL ARTIST GACHA)ピーターパン × KITTY MORRIS/プレステージ/1回500円(税込)/2021年7月展開予定/ミニソフビのカプセルトイVAG版のキティモリスが、『ピーターパン』の登場人物たちをイメージしたカラーリングで登場。各全高約6センチ。会場のカプセル自販機にて販売。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp、サブカルチャー & アート ラボ:03-3462-3525(直通)

(C) serinorica

VAG(VINYL ARTIST GACHA)ピーターパン × 怪獣アイシーBABY/1回500円(税込)/2021年7月展開予定/せりのりかのオリジナルキャラ、怪獣アイシーBABYのVAG版が、『ピーターパン』の登場人物たちをイメージしたカラーリングで登場。各全高約6センチ。会場のカプセル自販機にて販売。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp、サブカルチャー & アート ラボ:03-3462-3525(直通)



メディコム・トイでは、「ピーターパン ART JAM 2021」関連以外にも、数多くのソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 石森プロ・東映

仮面ライダーX(キングサイズ)/メディコム・トイ/1万8150円(税込)/2021年11月下旬発送予定/東映特撮作品のヒーローや怪人をレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作で、『仮面ライダーX』の主役ヒーローをキングサイズでソフビ化。マスクを外して素顔状態にすることができる。全高約35センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年7月24日(土)0:00から8月31日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) 石森プロ・東映

ドクガンダー(成虫クリア新色)&ドクガンダー(ミニソフビ)、グレイサイキング(ドリルツノ)&グレイサイキング(ミニソフビ)/メディコム・トイ/各1万1000円(税込)/2021年11月下旬発送予定/こちらも東映レトロソフビコレクションの新作。ドクガンダーは『仮面ライダー』のショッカー怪人、グレイサイキングは『人造人間キカイダー』のダーク破壊ロボット。いずれもミニソフビ付属。各全高約24センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年7月24日(土)0:00から8月31日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

TM & (C) TOHO CO., LTD

ゴジラ(ゴジラVSデストロイア版)4期/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年10月発送予定/ソフビ作家・安楽安作が『ゴジラVSデストロイア』のゴジラをレトロソフビ化。ゴジラ系のソフビをリリースするゴジラヴァイナルウォーズEXのアイテムだ。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2021年7月24日(土)0:00から8月10日(火)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

TM & (C) 2021 WWE. All Rights Reserved. (C) RINGS

SFS MR.T(ボクシングマッチ版)/ SFS 前田日明(RINGS版)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/各9680円(税込)/2021年12月発売・発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。各全高約25センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年7月24日(土)0:00から8月31日(火)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) 0313

VAG(VINYL ARTIST GACHA)がちゃ処限定 ゼロリボーン/プレステージ/1回500円(税込)/2021年8月展開予定/0313のオリジナルソフビ・ゼロリボーンが、大宮と浅草に店舗を構えるカプセルトイ専門店がちゃ処限定カラーで登場。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp



現在、ハイターゲット向けのソフビには3つの潮流がある。1つは、特撮に登場する撮影用スーツを精密に再現したリアルなソフビモデル。2つめは、昭和40~50年代当時のソフビ人形のテイストを今に再現したレトロデフォルメ系。そして最後がオリジナルキャラをソフビ化したアーティスト系である。



VAGは、この内のアーティスト系アイテムを、カプセルトイとして展開するシリーズ(一部ゲームなどの既存キャラクターのアイテムもある)。通常サイズだと8000~1万円ほどもするオリジナルソフビが、小さいとはいえ安価で手に入ることも好評で、通常弾でSERIES 27まで続く人気シリーズとなっている。



設置されている店舗が限られているので、通常弾を購入したい人はプレステージのサイトで場所を確認してから探した方がいいだろう。



<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。