東京五輪　野球　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　日本代表メンバー…

2020年東京五輪（東京オリンピック）野球競技の基本情報は以下の通り。
目次
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出場選手一覧
投手
12 青柳晃洋（阪神タイガース）
13 岩崎優（阪神タイガース）
15 森下暢仁（広島東洋カープ）
16 伊藤大海（北海道日本ハムファイターズ）
17 山本由伸（オリックス・バファローズ）
18 田中将大（東北楽天ゴールデンイーグルス）
19 山﨑康晃（横浜DeNAベイスターズ）
20 栗林良吏（広島東洋カープ）
21 千賀滉大（福岡ソフトバンクホークス）
22 大野雄大（中日ドラゴンズ）
61 平良海馬（埼玉西武ライオンズ）
捕手
7 梅野隆太郎（阪神タイガース）
10 甲斐拓也（福岡ソフトバンクホークス）
内野手
2 源田壮亮（埼玉西武ライオンズ）
3 浅村栄斗（東北楽天ゴールデンイーグルス）
4 菊池涼介（広島東洋カープ）
6 坂本勇人（読売ジャイアンツ）
55 村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）
外野手
8 近藤健介（北海道日本ハムファイターズ）
9 柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）
31 栗原陵矢（福岡ソフトバンクホークス）
34 吉田正尚（オリックス・バファローズ）
51 鈴木誠也（広島東洋カープ）
テレビ放送予定・試合日程
7/28（水）
11：30～【NHK Eテレ】13：05～【NHK総合、BS4K】
オープニングラウンド「日本×ドミニカ共和国」
7/31（土）
12:00～【TBS系】
オープニングラウンド「日本×メキシコ」
8/1（日）
18:50～【NHK BS1】
決勝トーナメント「グループA2位×グループB2位」
8/2（月）
12：00～【NHK BS1】
決勝トーナメント「準々決勝①」
18:30～【TBS系】
決勝トーナメント「グループA1位×グループB1位」
※日本戦の場合のみ
8/4（水）
18：40～18：50、19：30～【NHK総合】18：50～19：30【NHK総合サブ】19：30～【BS4K】
決勝トーナメント「準決勝①」
12:00～【NHK BS1】
決勝トーナメント「敗者復活2回戦」
8/5（木）
18:50～【NHK BS1】
決勝トーナメント「敗者復活3回戦」
8/7（土）
12:00～【NHK Eテレ】13:05～【NHK総合】【BS4K】
決勝トーナメント「3位決定戦」
18:05～18：50、19：30～【NHK総合】18：50～19：30【NHK総合サブ】18:05～【BS4K】
決勝トーナメント「決勝戦」
試合結果
【了】
2020年東京五輪（東京オリンピック）野球競技の基本情報は以下の通り。