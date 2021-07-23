東京五輪　野球　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　日本代表メンバー…

2020年東京五輪（東京オリンピック）野球競技の基本情報は以下の通り。


目次






出場選手一覧

投手
12　青柳晃洋（阪神タイガース）
13　岩崎優（阪神タイガース）
15　森下暢仁（広島東洋カープ）
16　伊藤大海（北海道日本ハムファイターズ）
17　山本由伸（オリックス・バファローズ）
18　田中将大（東北楽天ゴールデンイーグルス）
19　山﨑康晃（横浜DeNAベイスターズ）
20　栗林良吏（広島東洋カープ）
21　千賀滉大（福岡ソフトバンクホークス）
22　大野雄大（中日ドラゴンズ）
61　平良海馬（埼玉西武ライオンズ）



捕手
7　梅野隆太郎（阪神タイガース）
10　甲斐拓也（福岡ソフトバンクホークス）
 
内野手
2　源田壮亮（埼玉西武ライオンズ）
3　浅村栄斗（東北楽天ゴールデンイーグルス）
4　菊池涼介（広島東洋カープ）
6　坂本勇人（読売ジャイアンツ）
55　村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）
 
外野手
8　近藤健介（北海道日本ハムファイターズ）
9　柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）
31　栗原陵矢（福岡ソフトバンクホークス）
34　吉田正尚（オリックス・バファローズ）
51　鈴木誠也（広島東洋カープ）
 
 


テレビ放送予定・試合日程

7/28（水）
11：30～【NHK Eテレ】13：05～【NHK総合、BS4K】
オープニングラウンド「日本×ドミニカ共和国」




7/31（土）
12:00～【TBS系】
オープニングラウンド「日本×メキシコ」
 

8/1（日）
18:50～【NHK BS1】
決勝トーナメント「グループA2位×グループB2位」
 

8/2（月）
12：00～【NHK BS1】
決勝トーナメント「準々決勝①」
 
18:30～【TBS系】
決勝トーナメント「グループA1位×グループB1位」
※日本戦の場合のみ
 

8/4（水）
18：40～18：50、19：30～【NHK総合】18：50～19：30【NHK総合サブ】19：30～【BS4K】
決勝トーナメント「準決勝①」
 
12:00～【NHK BS1】
決勝トーナメント「敗者復活2回戦」
 

8/5（木）
18:50～【NHK BS1】
決勝トーナメント「敗者復活3回戦」



8/7（土）
12:00～【NHK Eテレ】13:05～【NHK総合】【BS4K】
決勝トーナメント「3位決定戦」
 
18:05～18：50、19：30～【NHK総合】18：50～19：30【NHK総合サブ】18:05～【BS4K】
決勝トーナメント「決勝戦」
 
 


試合結果


 
 


【了】