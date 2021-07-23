東京五輪　野球　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　日本代表メンバー…

2020年東京五輪（東京オリンピック）野球競技の基本情報は以下の通り。





目次

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出場選手一覧



投手

12 青柳晃洋（阪神タイガース）

13 岩崎優（阪神タイガース）

15 森下暢仁（広島東洋カープ）

16 伊藤大海（北海道日本ハムファイターズ）

17 山本由伸（オリックス・バファローズ）

18 田中将大（東北楽天ゴールデンイーグルス）

19 山﨑康晃（横浜DeNAベイスターズ）

20 栗林良吏（広島東洋カープ）

21 千賀滉大（福岡ソフトバンクホークス）

22 大野雄大（中日ドラゴンズ）

61 平良海馬（埼玉西武ライオンズ）







捕手

7 梅野隆太郎（阪神タイガース）

10 甲斐拓也（福岡ソフトバンクホークス）



内野手

2 源田壮亮（埼玉西武ライオンズ）

3 浅村栄斗（東北楽天ゴールデンイーグルス）

4 菊池涼介（広島東洋カープ）

6 坂本勇人（読売ジャイアンツ）

55 村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）



外野手

8 近藤健介（北海道日本ハムファイターズ）

9 柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）

31 栗原陵矢（福岡ソフトバンクホークス）

34 吉田正尚（オリックス・バファローズ）

51 鈴木誠也（広島東洋カープ）









テレビ放送予定・試合日程



7/28（水）

11：30～【NHK Eテレ】13：05～【NHK総合、BS4K】

オープニングラウンド「日本×ドミニカ共和国」









7/31（土）

12:00～【TBS系】

オープニングラウンド「日本×メキシコ」





8/1（日）

18:50～【NHK BS1】

決勝トーナメント「グループA2位×グループB2位」





8/2（月）

12：00～【NHK BS1】

決勝トーナメント「準々決勝①」



18:30～【TBS系】

決勝トーナメント「グループA1位×グループB1位」

※日本戦の場合のみ





8/4（水）

18：40～18：50、19：30～【NHK総合】18：50～19：30【NHK総合サブ】19：30～【BS4K】

決勝トーナメント「準決勝①」



12:00～【NHK BS1】

決勝トーナメント「敗者復活2回戦」





8/5（木）

18:50～【NHK BS1】

決勝トーナメント「敗者復活3回戦」







8/7（土）

12:00～【NHK Eテレ】13:05～【NHK総合】【BS4K】

決勝トーナメント「3位決定戦」



18:05～18：50、19：30～【NHK総合】18：50～19：30【NHK総合サブ】18:05～【BS4K】

決勝トーナメント「決勝戦」









試合結果













【了】

