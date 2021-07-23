東京五輪　7人制ラグビー　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　出場選手…

2020年東京五輪（東京オリンピック）7人制ラグビー競技の基本情報は以下の通り。





目次

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出場選手一覧

【男子】

石田吉平（明治大）

加納遼大（明治安田生命）

セル ジョセ（近鉄）

副島 亀里ララボウラティアナラ（コカ・コーラ）

トゥキリ ロテ（近鉄）

羽野一志（NTTコム）

彦坂匡克（トヨタ自動車）

藤田慶和（パナソニック）

ヘンリー ブラッキン（NTTコム）

ボーク コリン雷神（リコー）

松井千士（キヤノン）

本村直樹（ホンダ）



【女子】

大谷芽生（アルカス熊谷）

梶木真凜（自衛隊）

小出深冬（アルカス熊谷）

清水麻有（日体大卒）

白子未祐（ナナイロプリズム福岡）

堤ほの花（日体大卒）

永田花菜（日体大）

バティヴァカロロ ライチェル海遥（アルカス熊谷）

原わか花（東京山九フェニックス）

平野優芽（日体大）

弘津悠（ナナイロプリズム福岡）

松田凜日（日体大）





主なテレビ放送予定・日程

7/26日（月）

8:55～9:30 NHK総合

男子予選ラウンド 日本対フィジー



18:00～18:55 NHK Eテレ（録画）

男子予選ラウンド 日本対イギリス



7/27日（火）

8:55～10:00 NHK総合

男子予選ラウンド 日本対カナダ



18:00～19:40 NHK Eテレ

男子順位決定トーナメント・準々決勝





7/28日（水）

8:55～11:30 NHK総合

男子順位決定トーナメント・準決勝



16:25～18:30 TBS系列／NHK BS1

男子7位8位・5位6位・3位決定戦、決勝



7/29日（木）

9:00～10:55 NHK Eテレ

女子予選ラウンド 日本対オーストラリア



17:55～18:55 NHK Eテレ

女子予選ラウンド 日本対アメリカ





7/30日（金）

9:00～10:55 NHK Eテレ

女子予選ラウンド 日本対中国



7/31（土）

21:30～6:00 NHK BS1（録画）

女子順位決定戦







試合結果

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【了】



