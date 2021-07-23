東京五輪　バドミントン　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　出場選手…

2020年東京五輪（東京オリンピック）バドミントン競技の基本情報は以下の通り。



目次

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出場選手一覧

【男子】

桃田賢斗（シングルス）

常山幹太（シングルス）

園田啓悟（ダブルス）

嘉村健士（ダブルス）

遠藤大由（ダブルス）

渡辺勇大（ダブルス、混合ダブルス）



【女子】

山口茜（シングルス）

奥原希望（シングルス）

福島由紀（ダブルス）

広田彩花（ダブルス）

永原和可那（ダブルス）

松本麻佑（ダブルス）

東野有紗（混合ダブルス）





主なテレビ放送予定・日程

7/24（土）

8：55～10：30 NHK総合

【混合ダブルス予選リーグ】



18：00～19：20 Eテレ

【女子ダブルス予選リーグ】



7/28（水）

13:05〜16:50 NHK総合

【混合ダブルス・準々決勝】



7/29（木）

17：00～21：54 テレビ朝日系列

【女子ダブルス準々決勝】

【男子シングルス1回戦】



7/30（金）

8：55～11：54 NHK総合

11：54～12：20 NHK総合サブ

12：20～12：45 NHK総合

【女子シングルス準々決勝】

【混合ダブルス3位決定戦】





14：30～16：30 NHK総合

【混合ダブルス準決勝・決勝】



7/31（土）

9：00～16：00 TBS系列

【男子シングルス準々決勝】

【女子シングルス準決勝】



18：00～19：55 Eテレ

19：55～20：00 Eテレサブ

20：00～23：00 Eテレ

【女子シングルス準決勝】

【男子ダブルス3位決定戦・決勝】



8/1（日）

13：00～16：00 日本テレビ系列

【男子シングルス準決勝】



8/2（月）

12：35～15：30 NHK総合

【女子ダブルス3位決定戦・決勝】



20：00～22：00 フジテレビ系列

【男子シングルス3位決定戦・決勝】











試合結果







【了】