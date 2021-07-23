東京五輪　バドミントン　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　出場選手…

2020年東京五輪（東京オリンピック）バドミントン競技の基本情報は以下の通り。
目次
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出場選手一覧
【男子】
桃田賢斗（シングルス）
常山幹太（シングルス）
園田啓悟（ダブルス）
嘉村健士（ダブルス）
遠藤大由（ダブルス）
渡辺勇大（ダブルス、混合ダブルス）
【女子】
山口茜（シングルス）
奥原希望（シングルス）
福島由紀（ダブルス）
広田彩花（ダブルス）
永原和可那（ダブルス）
松本麻佑（ダブルス）
東野有紗（混合ダブルス）
主なテレビ放送予定・日程
7/24（土）
8：55～10：30 NHK総合
【混合ダブルス予選リーグ】
18：00～19：20 Eテレ
【女子ダブルス予選リーグ】
7/28（水）
13:05〜16:50 NHK総合
【混合ダブルス・準々決勝】
7/29（木）
17：00～21：54 テレビ朝日系列
【女子ダブルス準々決勝】
【男子シングルス1回戦】
7/30（金）
8：55～11：54 NHK総合
11：54～12：20 NHK総合サブ
12：20～12：45 NHK総合
【女子シングルス準々決勝】
【混合ダブルス3位決定戦】
14：30～16：30 NHK総合
【混合ダブルス準決勝・決勝】
7/31（土）
9：00～16：00 TBS系列
【男子シングルス準々決勝】
【女子シングルス準決勝】
18：00～19：55 Eテレ
19：55～20：00 Eテレサブ
20：00～23：00 Eテレ
【女子シングルス準決勝】
【男子ダブルス3位決定戦・決勝】
8/1（日）
13：00～16：00 日本テレビ系列
【男子シングルス準決勝】
8/2（月）
12：35～15：30 NHK総合
【女子ダブルス3位決定戦・決勝】
20：00～22：00 フジテレビ系列
【男子シングルス3位決定戦・決勝】
試合結果
【了】
2020年東京五輪（東京オリンピック）バドミントン競技の基本情報は以下の通り。