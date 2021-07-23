東京五輪　バレーボール　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　出場選手…

2020年東京五輪（東京オリンピック）バレーボール競技の基本情報は以下の通り。



目次

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出場選手一覧

【男子】

1 清水邦広（パナソニック）

2 小野寺太志（JT広島）

3 藤井直伸（東レ）

6 山内晶大（パナソニック）

11 西田有志（ジェイテクト）

12 関田誠大（堺）

14 石川祐希（ミラノ）

15 李博（東レ）

17 高梨健太（ウルフドッグス名古屋）

19 大塚達宣（早稲田大）

20 山本智大（堺）

21 高橋藍（日体大）



【女子】

田代佳奈美（デンソー）

籾井あき（JT）

石井優希（久光）

古賀紗理那（NEC）

黒後愛（東レ）

林琴奈（JT）

石川真佑（東レ）

荒木絵里香（トヨタ車体）

奥村麻依（デンソー）

島村春世（NEC）

山田二千華（NEC）

小幡真子（JT）





主なテレビ放送予定・日程

7/24（土）

16：25～18：10 テレビ朝日系列

男子予選リーグ 日本対ベネズエラ



7/25（日）

19：30～21：55 NHK総合

女子予選リーグ 日本対ケニア



7/26（月）

19：40～21：30 テレビ朝日系列

男子予選リーグ 日本対カナダ



7/27（火）

14：00～16：05 NHK総合

女子予選リーグ 日本対セルビア





7/28（水）

19:30〜21:25 NHK BS-1

男子予選リーグ 日本対イタリア



7/29（木）

22:10〜 NHK BS-1

女子予選リーグ 日本対ブラジル



7/30（金）

14：10～16：00 Eテレ

男子予選リーグ 日本対ポーランド



7/31（土）

19：50～21：50 日本テレビ系列

女子予選リーグ 日本対韓国



8/1（日）

19:40〜

男子予選リーグ 日本対イラン





8/2（月）

19:40〜

女子予選リーグ 日本対ドミニカ共和国



8/3（火）

9：00～11：00 Eテレ

男子 準々決勝



8/4（水）

9：00～11：00 TBS系列

女子 準々決勝



8/5（水）

13:00〜

男子 準決勝



8/6（金）

12：50～14：50 フジテレビ系列

21：00～22：30 フジテレビ系列

女子 準決勝



8/7（土）

13:30

男子 3位決定戦



21:15

男子 決勝



8/8（日）

8：55～11：00 Eテレ

女子 3位決定戦



13：00～15：30 NHK総合

女子 決勝







試合結果







【了】