東京五輪　バレーボール　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　出場選手…

2020年東京五輪（東京オリンピック）バレーボール競技の基本情報は以下の通り。

目次
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出場選手一覧
【男子】
1 清水邦広（パナソニック）
2 小野寺太志（JT広島）
3 藤井直伸（東レ）
6 山内晶大（パナソニック）
11 西田有志（ジェイテクト）
12 関田誠大（堺）
14 石川祐希（ミラノ）
15 李博（東レ）
17 高梨健太（ウルフドッグス名古屋）
19 大塚達宣（早稲田大）
20 山本智大（堺）
21 高橋藍（日体大）

【女子】
田代佳奈美（デンソー）
籾井あき（JT）
石井優希（久光）
古賀紗理那（NEC）
黒後愛（東レ）
林琴奈（JT）
石川真佑（東レ）
荒木絵里香（トヨタ車体）
奥村麻依（デンソー）
島村春世（NEC）
山田二千華（NEC）
小幡真子（JT）
 

主なテレビ放送予定・日程
7/24（土）
16：25～18：10　テレビ朝日系列
男子予選リーグ　日本対ベネズエラ
 
7/25（日）
19：30～21：55　NHK総合
女子予選リーグ　日本対ケニア
 
7/26（月）
19：40～21：30　テレビ朝日系列
男子予選リーグ　日本対カナダ
 
7/27（火）
14：00～16：05　NHK総合
女子予選リーグ　日本対セルビア


7/28（水）
19:30〜21:25 NHK BS-1
男子予選リーグ　日本対イタリア
 
7/29（木）
22:10〜 NHK BS-1
女子予選リーグ　日本対ブラジル
 
7/30（金）
14：10～16：00　Eテレ
男子予選リーグ　日本対ポーランド
 
7/31（土）
19：50～21：50　日本テレビ系列
女子予選リーグ　日本対韓国
 
8/1（日）
19:40〜
男子予選リーグ　日本対イラン


8/2（月）
19:40〜
女子予選リーグ　日本対ドミニカ共和国
 
8/3（火）
9：00～11：00　Eテレ
男子　準々決勝
 
8/4（水）
9：00～11：00　TBS系列
女子　準々決勝
 
8/5（水）
13:00〜
男子　準決勝
 
8/6（金）
12：50～14：50　フジテレビ系列
21：00～22：30　フジテレビ系列
女子　準決勝
 
8/7（土）
13:30
男子　3位決定戦
 
21:15
男子　決勝
 
8/8（日）
8：55～11：00　Eテレ
女子　3位決定戦
 
13：00～15：30　NHK総合
女子　決勝



試合結果
 


【了】