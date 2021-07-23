東京五輪　バレーボール　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　出場選手…

2020年東京五輪（東京オリンピック）バレーボール競技の基本情報は以下の通り。
目次
⚫︎
⚫︎
⚫︎
出場選手一覧
【男子】
1 清水邦広（パナソニック）
2 小野寺太志（JT広島）
3 藤井直伸（東レ）
6 山内晶大（パナソニック）
11 西田有志（ジェイテクト）
12 関田誠大（堺）
14 石川祐希（ミラノ）
15 李博（東レ）
17 高梨健太（ウルフドッグス名古屋）
19 大塚達宣（早稲田大）
20 山本智大（堺）
21 高橋藍（日体大）
【女子】
田代佳奈美（デンソー）
籾井あき（JT）
石井優希（久光）
古賀紗理那（NEC）
黒後愛（東レ）
林琴奈（JT）
石川真佑（東レ）
荒木絵里香（トヨタ車体）
奥村麻依（デンソー）
島村春世（NEC）
山田二千華（NEC）
小幡真子（JT）
主なテレビ放送予定・日程
7/24（土）
16：25～18：10 テレビ朝日系列
男子予選リーグ 日本対ベネズエラ
7/25（日）
19：30～21：55 NHK総合
女子予選リーグ 日本対ケニア
7/26（月）
19：40～21：30 テレビ朝日系列
男子予選リーグ 日本対カナダ
7/27（火）
14：00～16：05 NHK総合
女子予選リーグ 日本対セルビア
7/28（水）
19:30〜21:25 NHK BS-1
男子予選リーグ 日本対イタリア
7/29（木）
22:10〜 NHK BS-1
女子予選リーグ 日本対ブラジル
7/30（金）
14：10～16：00 Eテレ
男子予選リーグ 日本対ポーランド
7/31（土）
19：50～21：50 日本テレビ系列
女子予選リーグ 日本対韓国
8/1（日）
19:40〜
男子予選リーグ 日本対イラン
8/2（月）
19:40〜
女子予選リーグ 日本対ドミニカ共和国
8/3（火）
9：00～11：00 Eテレ
男子 準々決勝
8/4（水）
9：00～11：00 TBS系列
女子 準々決勝
8/5（水）
13:00〜
男子 準決勝
8/6（金）
12：50～14：50 フジテレビ系列
21：00～22：30 フジテレビ系列
女子 準決勝
8/7（土）
13:30
男子 3位決定戦
21:15
男子 決勝
8/8（日）
8：55～11：00 Eテレ
女子 3位決定戦
13：00～15：30 NHK総合
女子 決勝
試合結果
【了】
2020年東京五輪（東京オリンピック）バレーボール競技の基本情報は以下の通り。