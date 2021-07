LiSA「迎えてくれる尊さを感じて」有観客ライブで号泣

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月9日からスタートした『2021年全国アリーナツアー「LiVE is Smile Always~LADYBUG~」』について、有観客でのライブの感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」7月21日(水)放送分)LiSA:今夜は、久しぶりのアリーナツアーのステージから見た景色のお話をしていきたいと思います。久しぶりでしたね~あの感覚……! 「いつも通りいこう」とステージに向かっていくんですけど、MCに入る前にみんなが鳴り止まない拍手で迎えてくれて。なんだろうね? あの拍手の暖かさ……! アコースティックツアーのときも言ったんですけど、拍手に感情があるんですよね。それを勝手に受け取ってしまって、みんなの表情付きの拍手をもらったというか。すごく温かさに迎えられて、まずひと泣きして……(笑)。早! みたいな(笑)。今回は10周年を振り返っていくライブという意味合いも含めて作っているのですが、自分自身で10周年振り返らなくちゃいけない場面を作ってしまったから……これは私がいけないと思う(笑)。さらに、みんなが迎えてくれる今日っていうものの尊さを感じて、またそこで大号泣しましたよね~。でもあんなに泣くと思わなかったな~、もうこれ以降は泣かないでしょ! もうね、もうそろそろ大丈夫だと思いますよ(笑)。ペンライトにも表情があったりして、マスクをしていても「あーあそこにいてくれてるんだなー」、「手振ってくれてるなー」みたいなものも視覚的にすごくわかるんですよ。みんなが本当に灯してくれている明かりだなと思いました。楽しかったです、ありがとうございます! まだまだツアー続きますよ!【LiVE is Smile Always~LADYBUG~】7月9日(金)~7月10日(土):大阪・大阪城ホール7月16日(金)~7月17日(土):愛知・日本ガイシホール7月31日(土)~8月1日(日):神奈川・ぴあアリーナMM8月7日(土)~8月8日(日):福岡・マリンメッセ福岡8月28日(土)~8月29日(日):北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ11月13日(土)~11月14日(日):福井・サンドーム福井<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/