東京五輪　男子サッカー・女子サッカー　テレビ放送予定　試合日程　試合…

2020年東京五輪（東京オリンピック）サッカー競技の基本情報は以下の通り。
目次
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日本代表メンバー一覧
【男子】
GK
1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
12 谷晃生（湘南ベルマーレ）
DF
2 酒井宏樹（浦和レッズ）
3 中山雄太（ズウォレ／オランダ）
4 板倉滉（フローニンヘン／オランダ）
5 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
13 旗手怜央（川崎フロンターレ）
14 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
15 橋岡大樹（シント＝トロイデン／ベルギー）

MF
6 遠藤航（シュツットガルト／ドイツ）
7 久保建英（レアル・マドリード／スペイン）
8 三好康児（アントワープ／ベルギー）
10 堂安律（PSV／オランダ）
11 三笘薫（川崎フロンターレ）
16 相馬勇紀（名古屋グランパス）
17 田中碧（川崎フロンターレ）
FW
9 前田大然（横浜F・マリノス）
18 上田綺世（鹿島アントラーズ）

▽バックアップメンバー
GK
22 鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
20 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
21 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
FW
19 林大地（サガン鳥栖）


【女子】
GK
1 池田咲紀子（三菱重工浦和レッズレディース）
18 山下杏也加（INAC神戸レオネッサ）
DF
2 清水梨紗（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
3 宝田沙織（ワシントン・スピリット／アメリカ）
4 熊谷紗希（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
5 南萌華（三菱重工浦和レッズレディース）
16 宮川麻都（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
17 北村菜々美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
MF
6 杉田妃和（INAC神戸レオネッサ）
7 中島依美（INAC神戸レオネッサ）
8 三浦成美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
12 遠藤純（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
13 塩越柚歩（三菱重工浦和レッズレディース）
14 長谷川唯（ACミラン／イタリア）
FW
9 菅澤優衣香（三菱重工浦和レッズレディース）
10 岩渕真奈（アーセナル／イングランド）
11 田中美南（INAC神戸レオネッサ）
15 籾木結花（OLレイン／アメリカ）

▽バックアップメンバー
GK
22 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）
DF
19 三宅史織（INAC神戸レオネッサ）
MF
20 林穂之香（AIKフットボール／スウェーデン）
21 木下桃香（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）


テレビ放送予定・日程
【男子】
●グループリーグ

◾️7月22日（木）

16:30キックオフ予定
C組：エジプト – スペイン（札幌ドーム）

17:00キックオフ予定
A組：メキシコ – フランス（NHK-BS1／東京スタジアム）
B組：ニュージーランド – 韓国（茨城カシマスタジアム）

17:30キックオフ予定
D組：ブラジル – ドイツ（横浜国際総合競技場）

19:30キックオフ予定
C組：アルゼンチン – オーストラリア（札幌ドーム）

20:00キックオフ予定
A組：日本 – 南アフリカ（NHK総合／東京スタジアム）
B組：ホンジュラス – ルーマニア（茨城カシマスタジアム）

20:30キックオフ予定
D組：コートジボワール – サウジアラビア（横浜国際総合競技場）

◾️7月25日（日）

16:30キックオフ予定
C組：エジプト – アルゼンチン（札幌ドーム）

17:00キックオフ予定
A組：フランス – 南アフリカ（埼玉スタジアム）
B組：ニュージーランド – ホンジュラス（茨城カシマスタジアム）

17:30キックオフ予定
D組：ブラジル – コートジボワール（横浜国際総合競技場）

19:30キックオフ予定
C組：オーストラリア – スペイン（札幌ドーム）
z


20:00キックオフ予定
A組：日本 – メキシコ（テレビ朝日系列、BS朝日、NHK-BS1／埼玉スタジアム）
B組：ルーマニア – 韓国（茨城カシマスタジアム）

20:30キックオフ予定
D組：サウジアラビア – ドイツ（横浜国際総合競技場）

◾️7月28日（水）

17:00キックオフ予定
D組：サウジアラビア – ブラジル（埼玉スタジアム）
D組：ドイツ – コートジボワール（宮城スタジアム）

17:30キックオフ予定
B組：ルーマニア – ニュージーランド（札幌ドーム）
B組：韓国 – ホンジュラス（横浜国際総合競技場）

20:00キックオフ予定
C組：スペイン – アルゼンチン（埼玉スタジアム）
C組：オーストラリア – エジプト（宮城スタジアム）

20:30キックオフ予定
A組：南アフリカ – メキシコ（札幌ドーム）
A組：フランス – 日本（フジテレビ系列、NHK-BS1／横浜国際総合競技場）

●準々決勝

◾️7月31日（土）

17:00キックオフ予定
1：C組1位 – D組2位（宮城スタジアム）

18:00キックオフ予定
2：A組1位 – B組2位（NHK Eテレ／茨城カシマスタジアム）

19:00キックオフ予定
3：D組1位 – C組2位（埼玉スタジアム）

20:00キックオフ予定
4：B組1位 – A組2位（NHK Eテレ／横浜国際総合競技場）

●準決勝

◾️8月3日（火）

17:00キックオフ予定
5：4の勝者 – 3の勝者（日本テレビ系列／茨城カシマスタジアム）

20:00キックオフ予定
6：2の勝者 – 1の勝者（日本テレビ系列／埼玉スタジアム）

●3位決定戦

◾️8月6日（金）

20:00キックオフ予定
6：5の敗者 – 6の敗者（TBS系列／埼玉スタジアム）

●決勝

◾️8月7日（土）

20:30キックオフ予定
5の勝者 – 6の勝者（NHK Eテレ／横浜国際総合競技場）


【女子】
●グループリーグ

◾️7月21日（水）

16:30キックオフ予定
E組：イギリス 2-0 チリ（札幌ドーム）

17:00キックオフ予定
F組：中国 0-5 ブラジル（宮城スタジアム）

17:30キックオフ予定
G組：スウェーデン 3-0 米国（東京スタジアム）

19:30キックオフ予定
E組：日本 1-1 カナダ（TBS系列／札幌ドーム）

20:00キックオフ予定
F組：ザンビア 3-10 オランダ（宮城スタジアム）

20:30キックオフ予定
G組：オーストラリア 2-1 ニュージーランド（東京スタジアム）

◾️7月24日（土）

16:30キックオフ予定
E組：チリ – カナダ（札幌ドーム）

17:00キックオフ予定
F組：中国 – ザンビア（宮城スタジアム）

17:30キックオフ予定
G組：スウェーデン – オーストラリア（東京スタジアム）

19:30キックオフ予定
E組：日本 – イギリス（NHK Eテレ／札幌ドーム）

20:00キックオフ予定
F組：オランダ – ブラジル（宮城スタジアム）

20:30キックオフ予定
G組：ニュージーランド – 米国（埼玉スタジアム）

◾️7月27日（火）

17:00キックオフ予定
G組：米国 – オーストラリア（茨城カシマスタジアム）
G組：ニュージーランド – スウェーデン（宮城スタジアム）

20:00キックオフ予定
E組：チリ – 日本（NHK総合／宮城スタジアム）
E組：カナダ – イギリス（茨城カシマスタジアム）

20:30キックオフ予定
F組：オランダ – 中国（横浜国際総合競技場）
F組：ブラジル – ザンビア（埼玉スタジアム）

●準々決勝

◾️7月30日（金）

17:00キックオフ予定
1：E組2位 – F組2位（NHK総合／宮城スタジアム）

18:00キックオフ予定
2：E組1位 – F/G組3位（NHK Eテレ／茨城カシマスタジアム）

19:00キックオフ予定
3：G組1位 – E/F組3位（NHK Eテレ／埼玉スタジアム）

20:00キックオフ予定
4：F組1位 – G組2位（横浜国際総合競技場）

●準決勝

◾️8月2日（月）

17:00キックオフ予定
5：4の勝者 – 1の勝者（テレビ朝日系列／茨城カシマスタジアム）

20:00キックオフ予定
6：2の勝者 – 3の勝者（テレビ朝日系列／横浜国際総合競技場）

●3位決定戦

◾️8月5日（木）

17:00キックオフ予定
6：5の敗者 – 6の敗者（TBS系列／茨城カシマスタジアム）

●決勝

◾️8月6日（金）

11:00キックオフ予定
5の勝者 – 6の勝者（TBS系列／国立競技場）

※試合予定は変更となる可能性あり


試合結果
【男子】
※各組上位2チームが決勝トーナメントに進出
グループA





国名











日本











南アフリカ











メキシコ











フランス












グループB





国名











ニュージーランド











韓国











ホンジュラス











ルーマニア














グループC





国名











エジプト











スペイン











アルゼンチン











オーストラリア












グループD





国名











ブラジル











ドイツ











コートジボワール











サウジアラビア















【女子】
※各組上位2チーム、3位チーム中上位2チームが決勝トーナメントに進出
グループE





国名










1
イギリス
1
1
0
0
2
0
2
3


2
日本
1
0
1
0
1
1
0
1


=
カナダ
1
0
1
0
1
1
0
1


4
チリ
1
0
0
1
0
2
-2
0




グループF





国名










1
オランダ
1
1
0
0
10
3
7
3


2
ブラジル
1
1
0
0
5
0
5
3


3
中国
1
0
0
1
0
5
-5
0


4
ザンビア
1
0
0
1
3
10
-7
0




グループG





国名










1
スウェーデン
1
1
0
0
3
0
3
3


2
オーストラリア
1
1
0
0
2
1
1
3


3
ニュージーランド
1
0
0
1
1
2
-1
0


4
米国
1
0
0
1
0
3
-3
0








【了】