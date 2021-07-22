東京五輪　男子サッカー・女子サッカー　テレビ放送予定　試合日程　試合…

2020年東京五輪（東京オリンピック）サッカー競技の基本情報は以下の通り。
目次
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日本代表メンバー一覧
【男子】
GK
1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
12 谷晃生（湘南ベルマーレ）
DF
2 酒井宏樹（浦和レッズ）
3 中山雄太（ズウォレ／オランダ）
4 板倉滉（フローニンヘン／オランダ）
5 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
13 旗手怜央（川崎フロンターレ）
14 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
15 橋岡大樹（シント＝トロイデン／ベルギー）
MF
6 遠藤航（シュツットガルト／ドイツ）
7 久保建英（レアル・マドリード／スペイン）
8 三好康児（アントワープ／ベルギー）
10 堂安律（PSV／オランダ）
11 三笘薫（川崎フロンターレ）
16 相馬勇紀（名古屋グランパス）
17 田中碧（川崎フロンターレ）
FW
9 前田大然（横浜F・マリノス）
18 上田綺世（鹿島アントラーズ）
▽バックアップメンバー
GK
22 鈴木彩艶（浦和レッズ）
DF
20 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
21 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
FW
19 林大地（サガン鳥栖）
【女子】
GK
1 池田咲紀子（三菱重工浦和レッズレディース）
18 山下杏也加（INAC神戸レオネッサ）
DF
2 清水梨紗（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
3 宝田沙織（ワシントン・スピリット／アメリカ）
4 熊谷紗希（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）
5 南萌華（三菱重工浦和レッズレディース）
16 宮川麻都（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
17 北村菜々美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
MF
6 杉田妃和（INAC神戸レオネッサ）
7 中島依美（INAC神戸レオネッサ）
8 三浦成美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
12 遠藤純（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
13 塩越柚歩（三菱重工浦和レッズレディース）
14 長谷川唯（ACミラン／イタリア）
FW
9 菅澤優衣香（三菱重工浦和レッズレディース）
10 岩渕真奈（アーセナル／イングランド）
11 田中美南（INAC神戸レオネッサ）
15 籾木結花（OLレイン／アメリカ）
▽バックアップメンバー
GK
22 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）
DF
19 三宅史織（INAC神戸レオネッサ）
MF
20 林穂之香（AIKフットボール／スウェーデン）
21 木下桃香（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
テレビ放送予定・日程
【男子】
●グループリーグ
◾️7月22日（木）
16:30キックオフ予定
C組：エジプト – スペイン（札幌ドーム）
17:00キックオフ予定
A組：メキシコ – フランス（NHK-BS1／東京スタジアム）
B組：ニュージーランド – 韓国（茨城カシマスタジアム）
17:30キックオフ予定
D組：ブラジル – ドイツ（横浜国際総合競技場）
19:30キックオフ予定
C組：アルゼンチン – オーストラリア（札幌ドーム）
20:00キックオフ予定
A組：日本 – 南アフリカ（NHK総合／東京スタジアム）
B組：ホンジュラス – ルーマニア（茨城カシマスタジアム）
20:30キックオフ予定
D組：コートジボワール – サウジアラビア（横浜国際総合競技場）
◾️7月25日（日）
16:30キックオフ予定
C組：エジプト – アルゼンチン（札幌ドーム）
17:00キックオフ予定
A組：フランス – 南アフリカ（埼玉スタジアム）
B組：ニュージーランド – ホンジュラス（茨城カシマスタジアム）
17:30キックオフ予定
D組：ブラジル – コートジボワール（横浜国際総合競技場）
19:30キックオフ予定
C組：オーストラリア – スペイン（札幌ドーム）
z
20:00キックオフ予定
A組：日本 – メキシコ（テレビ朝日系列、BS朝日、NHK-BS1／埼玉スタジアム）
B組：ルーマニア – 韓国（茨城カシマスタジアム）
20:30キックオフ予定
D組：サウジアラビア – ドイツ（横浜国際総合競技場）
◾️7月28日（水）
17:00キックオフ予定
D組：サウジアラビア – ブラジル（埼玉スタジアム）
D組：ドイツ – コートジボワール（宮城スタジアム）
17:30キックオフ予定
B組：ルーマニア – ニュージーランド（札幌ドーム）
B組：韓国 – ホンジュラス（横浜国際総合競技場）
20:00キックオフ予定
C組：スペイン – アルゼンチン（埼玉スタジアム）
C組：オーストラリア – エジプト（宮城スタジアム）
20:30キックオフ予定
A組：南アフリカ – メキシコ（札幌ドーム）
A組：フランス – 日本（フジテレビ系列、NHK-BS1／横浜国際総合競技場）
●準々決勝
◾️7月31日（土）
17:00キックオフ予定
1：C組1位 – D組2位（宮城スタジアム）
18:00キックオフ予定
2：A組1位 – B組2位（NHK Eテレ／茨城カシマスタジアム）
19:00キックオフ予定
3：D組1位 – C組2位（埼玉スタジアム）
20:00キックオフ予定
4：B組1位 – A組2位（NHK Eテレ／横浜国際総合競技場）
●準決勝
◾️8月3日（火）
17:00キックオフ予定
5：4の勝者 – 3の勝者（日本テレビ系列／茨城カシマスタジアム）
20:00キックオフ予定
6：2の勝者 – 1の勝者（日本テレビ系列／埼玉スタジアム）
●3位決定戦
◾️8月6日（金）
20:00キックオフ予定
6：5の敗者 – 6の敗者（TBS系列／埼玉スタジアム）
●決勝
◾️8月7日（土）
20:30キックオフ予定
5の勝者 – 6の勝者（NHK Eテレ／横浜国際総合競技場）
【女子】
●グループリーグ
◾️7月21日（水）
16:30キックオフ予定
E組：イギリス 2-0 チリ（札幌ドーム）
17:00キックオフ予定
F組：中国 0-5 ブラジル（宮城スタジアム）
17:30キックオフ予定
G組：スウェーデン 3-0 米国（東京スタジアム）
19:30キックオフ予定
E組：日本 1-1 カナダ（TBS系列／札幌ドーム）
20:00キックオフ予定
F組：ザンビア 3-10 オランダ（宮城スタジアム）
20:30キックオフ予定
G組：オーストラリア 2-1 ニュージーランド（東京スタジアム）
◾️7月24日（土）
16:30キックオフ予定
E組：チリ – カナダ（札幌ドーム）
17:00キックオフ予定
F組：中国 – ザンビア（宮城スタジアム）
17:30キックオフ予定
G組：スウェーデン – オーストラリア（東京スタジアム）
19:30キックオフ予定
E組：日本 – イギリス（NHK Eテレ／札幌ドーム）
20:00キックオフ予定
F組：オランダ – ブラジル（宮城スタジアム）
20:30キックオフ予定
G組：ニュージーランド – 米国（埼玉スタジアム）
◾️7月27日（火）
17:00キックオフ予定
G組：米国 – オーストラリア（茨城カシマスタジアム）
G組：ニュージーランド – スウェーデン（宮城スタジアム）
20:00キックオフ予定
E組：チリ – 日本（NHK総合／宮城スタジアム）
E組：カナダ – イギリス（茨城カシマスタジアム）
20:30キックオフ予定
F組：オランダ – 中国（横浜国際総合競技場）
F組：ブラジル – ザンビア（埼玉スタジアム）
●準々決勝
◾️7月30日（金）
17:00キックオフ予定
1：E組2位 – F組2位（NHK総合／宮城スタジアム）
18:00キックオフ予定
2：E組1位 – F/G組3位（NHK Eテレ／茨城カシマスタジアム）
19:00キックオフ予定
3：G組1位 – E/F組3位（NHK Eテレ／埼玉スタジアム）
20:00キックオフ予定
4：F組1位 – G組2位（横浜国際総合競技場）
●準決勝
◾️8月2日（月）
17:00キックオフ予定
5：4の勝者 – 1の勝者（テレビ朝日系列／茨城カシマスタジアム）
20:00キックオフ予定
6：2の勝者 – 3の勝者（テレビ朝日系列／横浜国際総合競技場）
●3位決定戦
◾️8月5日（木）
17:00キックオフ予定
6：5の敗者 – 6の敗者（TBS系列／茨城カシマスタジアム）
●決勝
◾️8月6日（金）
11:00キックオフ予定
5の勝者 – 6の勝者（TBS系列／国立競技場）
※試合予定は変更となる可能性あり
試合結果
【男子】
※各組上位2チームが決勝トーナメントに進出
グループA
順
国名
試
勝
分
敗
得
失
差
点
日本
南アフリカ
メキシコ
フランス
グループB
順
国名
試
勝
分
敗
得
失
差
点
ニュージーランド
韓国
ホンジュラス
ルーマニア
グループC
順
国名
試
勝
分
敗
得
失
差
点
エジプト
スペイン
アルゼンチン
オーストラリア
グループD
順
国名
試
勝
分
敗
得
失
差
点
ブラジル
ドイツ
コートジボワール
サウジアラビア
【女子】
※各組上位2チーム、3位チーム中上位2チームが決勝トーナメントに進出
グループE
順
国名
試
勝
分
敗
得
失
差
点
1
イギリス
1
1
0
0
2
0
2
3
2
日本
1
0
1
0
1
1
0
1
=
カナダ
1
0
1
0
1
1
0
1
4
チリ
1
0
0
1
0
2
-2
0
グループF
順
国名
試
勝
分
敗
得
失
差
点
1
オランダ
1
1
0
0
10
3
7
3
2
ブラジル
1
1
0
0
5
0
5
3
3
中国
1
0
0
1
0
5
-5
0
4
ザンビア
1
0
0
1
3
10
-7
0
グループG
順
国名
試
勝
分
敗
得
失
差
点
1
スウェーデン
1
1
0
0
3
0
3
3
2
オーストラリア
1
1
0
0
2
1
1
3
3
ニュージーランド
1
0
0
1
1
2
-1
0
4
米国
1
0
0
1
0
3
-3
0
【了】
2020年東京五輪（東京オリンピック）サッカー競技の基本情報は以下の通り。