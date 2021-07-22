東京五輪　男子サッカー・女子サッカー　テレビ放送予定　試合日程　試合…

2020年東京五輪（東京オリンピック）サッカー競技の基本情報は以下の通り。

目次

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日本代表メンバー一覧

【男子】

GK

1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

12 谷晃生（湘南ベルマーレ）

DF

2 酒井宏樹（浦和レッズ）

3 中山雄太（ズウォレ／オランダ）

4 板倉滉（フローニンヘン／オランダ）

5 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）

13 旗手怜央（川崎フロンターレ）

14 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）

15 橋岡大樹（シント＝トロイデン／ベルギー）



MF

6 遠藤航（シュツットガルト／ドイツ）

7 久保建英（レアル・マドリード／スペイン）

8 三好康児（アントワープ／ベルギー）

10 堂安律（PSV／オランダ）

11 三笘薫（川崎フロンターレ）

16 相馬勇紀（名古屋グランパス）

17 田中碧（川崎フロンターレ）

FW

9 前田大然（横浜F・マリノス）

18 上田綺世（鹿島アントラーズ）



▽バックアップメンバー

GK

22 鈴木彩艶（浦和レッズ）

DF

20 町田浩樹（鹿島アントラーズ）

21 瀬古歩夢（セレッソ大阪）

FW

19 林大地（サガン鳥栖）





【女子】

GK

1 池田咲紀子（三菱重工浦和レッズレディース）

18 山下杏也加（INAC神戸レオネッサ）

DF

2 清水梨紗（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

3 宝田沙織（ワシントン・スピリット／アメリカ）

4 熊谷紗希（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

5 南萌華（三菱重工浦和レッズレディース）

16 宮川麻都（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

17 北村菜々美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

MF

6 杉田妃和（INAC神戸レオネッサ）

7 中島依美（INAC神戸レオネッサ）

8 三浦成美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

12 遠藤純（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

13 塩越柚歩（三菱重工浦和レッズレディース）

14 長谷川唯（ACミラン／イタリア）

FW

9 菅澤優衣香（三菱重工浦和レッズレディース）

10 岩渕真奈（アーセナル／イングランド）

11 田中美南（INAC神戸レオネッサ）

15 籾木結花（OLレイン／アメリカ）



▽バックアップメンバー

GK

22 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）

DF

19 三宅史織（INAC神戸レオネッサ）

MF

20 林穂之香（AIKフットボール／スウェーデン）

21 木下桃香（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）





テレビ放送予定・日程

【男子】

●グループリーグ



◾️7月22日（木）



16:30キックオフ予定

C組：エジプト – スペイン（札幌ドーム）



17:00キックオフ予定

A組：メキシコ – フランス（NHK-BS1／東京スタジアム）

B組：ニュージーランド – 韓国（茨城カシマスタジアム）



17:30キックオフ予定

D組：ブラジル – ドイツ（横浜国際総合競技場）



19:30キックオフ予定

C組：アルゼンチン – オーストラリア（札幌ドーム）



20:00キックオフ予定

A組：日本 – 南アフリカ（NHK総合／東京スタジアム）

B組：ホンジュラス – ルーマニア（茨城カシマスタジアム）



20:30キックオフ予定

D組：コートジボワール – サウジアラビア（横浜国際総合競技場）



◾️7月25日（日）



16:30キックオフ予定

C組：エジプト – アルゼンチン（札幌ドーム）



17:00キックオフ予定

A組：フランス – 南アフリカ（埼玉スタジアム）

B組：ニュージーランド – ホンジュラス（茨城カシマスタジアム）



17:30キックオフ予定

D組：ブラジル – コートジボワール（横浜国際総合競技場）



19:30キックオフ予定

C組：オーストラリア – スペイン（札幌ドーム）

z





20:00キックオフ予定

A組：日本 – メキシコ（テレビ朝日系列、BS朝日、NHK-BS1／埼玉スタジアム）

B組：ルーマニア – 韓国（茨城カシマスタジアム）



20:30キックオフ予定

D組：サウジアラビア – ドイツ（横浜国際総合競技場）



◾️7月28日（水）



17:00キックオフ予定

D組：サウジアラビア – ブラジル（埼玉スタジアム）

D組：ドイツ – コートジボワール（宮城スタジアム）



17:30キックオフ予定

B組：ルーマニア – ニュージーランド（札幌ドーム）

B組：韓国 – ホンジュラス（横浜国際総合競技場）



20:00キックオフ予定

C組：スペイン – アルゼンチン（埼玉スタジアム）

C組：オーストラリア – エジプト（宮城スタジアム）



20:30キックオフ予定

A組：南アフリカ – メキシコ（札幌ドーム）

A組：フランス – 日本（フジテレビ系列、NHK-BS1／横浜国際総合競技場）



●準々決勝



◾️7月31日（土）



17:00キックオフ予定

1：C組1位 – D組2位（宮城スタジアム）



18:00キックオフ予定

2：A組1位 – B組2位（NHK Eテレ／茨城カシマスタジアム）



19:00キックオフ予定

3：D組1位 – C組2位（埼玉スタジアム）



20:00キックオフ予定

4：B組1位 – A組2位（NHK Eテレ／横浜国際総合競技場）



●準決勝



◾️8月3日（火）



17:00キックオフ予定

5：4の勝者 – 3の勝者（日本テレビ系列／茨城カシマスタジアム）



20:00キックオフ予定

6：2の勝者 – 1の勝者（日本テレビ系列／埼玉スタジアム）



●3位決定戦



◾️8月6日（金）



20:00キックオフ予定

6：5の敗者 – 6の敗者（TBS系列／埼玉スタジアム）



●決勝



◾️8月7日（土）



20:30キックオフ予定

5の勝者 – 6の勝者（NHK Eテレ／横浜国際総合競技場）





【女子】

●グループリーグ



◾️7月21日（水）



16:30キックオフ予定

E組：イギリス 2-0 チリ（札幌ドーム）



17:00キックオフ予定

F組：中国 0-5 ブラジル（宮城スタジアム）



17:30キックオフ予定

G組：スウェーデン 3-0 米国（東京スタジアム）



19:30キックオフ予定

E組：日本 1-1 カナダ（TBS系列／札幌ドーム）



20:00キックオフ予定

F組：ザンビア 3-10 オランダ（宮城スタジアム）



20:30キックオフ予定

G組：オーストラリア 2-1 ニュージーランド（東京スタジアム）



◾️7月24日（土）



16:30キックオフ予定

E組：チリ – カナダ（札幌ドーム）



17:00キックオフ予定

F組：中国 – ザンビア（宮城スタジアム）



17:30キックオフ予定

G組：スウェーデン – オーストラリア（東京スタジアム）



19:30キックオフ予定

E組：日本 – イギリス（NHK Eテレ／札幌ドーム）



20:00キックオフ予定

F組：オランダ – ブラジル（宮城スタジアム）



20:30キックオフ予定

G組：ニュージーランド – 米国（埼玉スタジアム）



◾️7月27日（火）



17:00キックオフ予定

G組：米国 – オーストラリア（茨城カシマスタジアム）

G組：ニュージーランド – スウェーデン（宮城スタジアム）



20:00キックオフ予定

E組：チリ – 日本（NHK総合／宮城スタジアム）

E組：カナダ – イギリス（茨城カシマスタジアム）



20:30キックオフ予定

F組：オランダ – 中国（横浜国際総合競技場）

F組：ブラジル – ザンビア（埼玉スタジアム）



●準々決勝



◾️7月30日（金）



17:00キックオフ予定

1：E組2位 – F組2位（NHK総合／宮城スタジアム）



18:00キックオフ予定

2：E組1位 – F/G組3位（NHK Eテレ／茨城カシマスタジアム）



19:00キックオフ予定

3：G組1位 – E/F組3位（NHK Eテレ／埼玉スタジアム）



20:00キックオフ予定

4：F組1位 – G組2位（横浜国際総合競技場）



●準決勝



◾️8月2日（月）



17:00キックオフ予定

5：4の勝者 – 1の勝者（テレビ朝日系列／茨城カシマスタジアム）



20:00キックオフ予定

6：2の勝者 – 3の勝者（テレビ朝日系列／横浜国際総合競技場）



●3位決定戦



◾️8月5日（木）



17:00キックオフ予定

6：5の敗者 – 6の敗者（TBS系列／茨城カシマスタジアム）



●決勝



◾️8月6日（金）



11:00キックオフ予定

5の勝者 – 6の勝者（TBS系列／国立競技場）



※試合予定は変更となる可能性あり





試合結果

【男子】

※各組上位2チームが決勝トーナメントに進出

グループA









順

国名

試

勝

分

敗

得

失

差

点







日本























南アフリカ























メキシコ























フランス

























グループB









順

国名

試

勝

分

敗

得

失

差

点







ニュージーランド























韓国























ホンジュラス























ルーマニア





























グループC









順

国名

試

勝

分

敗

得

失

差

点







エジプト























スペイン























アルゼンチン























オーストラリア

























グループD









順

国名

試

勝

分

敗

得

失

差

点







ブラジル























ドイツ























コートジボワール























サウジアラビア































【女子】

※各組上位2チーム、3位チーム中上位2チームが決勝トーナメントに進出

グループE









順

国名

試

勝

分

敗

得

失

差

点





1

イギリス

1

1

0

0

2

0

2

3





2

日本

1

0

1

0

1

1

0

1





=

カナダ

1

0

1

0

1

1

0

1





4

チリ

1

0

0

1

0

2

-2

0









グループF









順

国名

試

勝

分

敗

得

失

差

点





1

オランダ

1

1

0

0

10

3

7

3





2

ブラジル

1

1

0

0

5

0

5

3





3

中国

1

0

0

1

0

5

-5

0





4

ザンビア

1

0

0

1

3

10

-7

0









グループG









順

国名

試

勝

分

敗

得

失

差

点





1

スウェーデン

1

1

0

0

3

0

3

3





2

オーストラリア

1

1

0

0

2

1

1

3





3

ニュージーランド

1

0

0

1

1

2

-1

0





4

米国

1

0

0

1

0

3

-3

0

















【了】