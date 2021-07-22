東京五輪　全競技・種目　出場選手一覧（東京オリンピック）

東京五輪（東京オリンピック）全競技・種目の日本代表・出場決定選手は以下の通り。



競技一覧

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野球







ポジション

男子





投手

12 青柳晃洋（阪神タイガース）

13 岩崎優（阪神タイガース）

15 森下暢仁（広島東洋カープ）

16 伊藤大海（北海道日本ハムファイターズ）

17 山本由伸（オリックス・バファローズ）

18 田中将大（東北楽天ゴールデンイーグルス）

19 山﨑康晃（横浜DeNAベイスターズ）

20 栗林良吏（広島東洋カープ）

21 千賀滉大（福岡ソフトバンクホークス）

22 大野雄大（中日ドラゴンズ）

61 平良海馬（埼玉西武ライオンズ）





捕手

10 甲斐拓也（福岡ソフトバンクホークス）

7 梅野隆太郎（阪神タイガース）





内野手

2 源田壮亮（埼玉西武ライオンズ）

3 浅村栄斗（東北楽天ゴールデンイーグルス）

4 菊池涼介（広島東洋カープ）

6 坂本勇人（読売ジャイアンツ）

55 村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）





外野手

8 近藤健介（北海道日本ハムファイターズ）

9 柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）

31 栗原陵矢（福岡ソフトバンクホークス）

34 吉田正尚（オリックス・バファローズ）

51 鈴木誠也（広島東洋カープ）













ソフトボール







ポジション

女子





投手

17 上野由岐子（ビックカメラ高崎）

27 後藤希友（トヨタ自動車）

16 藤田倭（ビックカメラ高崎）





捕手

25 我妻悠香（ビックカメラ高崎）

21 清原奈侑（日立）

1 峰幸代（トヨタ自動車）





内野手

12 渥美万奈（トヨタ自動車）

4 市口侑果（ビックカメラ高崎）

10 川畑瞳（デンソー）

14 内藤実穂（ビックカメラ高崎）

5 山本優（ビックカメラ高崎）





外野手

8 原田のどか（太陽誘電）

9 森さやか（ビックカメラ高崎）

2 山崎早紀（トヨタ自動車）

11 山田恵里（デンソー）





















水泳







競泳

男子

女子





100m自由形

中村克

–





200m自由形

松元克央

–





400m自由形

–

小堀倭加

難波実夢





800m自由形

–

小堀倭加

難波実夢





100m背泳ぎ

入江陵介

小西杏奈





200m背泳ぎ

入江陵介

砂間敬太

–





100m平泳ぎ

佐藤翔馬

武良竜也

青木玲緒樹

渡部香生子





200m平泳ぎ

佐藤翔馬

武良竜也

渡部香生子





100mバタフライ

川本武史

水沼尚輝

–





200mバタフライ

瀬戸大也

本多灯

長谷川涼香





200m個人メドレー

瀬戸大也

萩野公介

大橋悠依

寺村美穂





400m個人メドレー

瀬戸大也

井狩裕貴

大橋悠依

谷川亜華葉





4×100mリレー

塩浦慎理

関海哉

難波暉

池江璃花子

大本里佳

酒井夏海





4×200mリレー

高橋航太郎

萩野公介

柳本幸之介

五十嵐千尋

池本凪沙

白井璃緒

増田葵





4×100mメドレーリレー

佐藤翔馬

池江璃花子

小西杏奈















飛込

男子

女子





3m飛板飛込

寺内健

坂井丞

三上紗也可

榎本遼香





10m高飛込

玉井陸斗

西田玲雄

荒井祭里





シンクロダイビング3m飛板飛込

寺内健

坂井丞

宮本葉月

榎本遼香





シンクロダイビング10m高飛込

伊藤洸輝

村上和基

荒井祭里

板橋美波















アーティスティックスイミング

女子





デュエット

乾友紀子

吉田萌





チーム

乾友紀子

吉田萌

福村寿華

安永真白

塚本真由

京極おきな

木島萌香

柳澤明希















マラソンスイミング

男子

女子





10km

南出大伸

貴田裕美













水球







ポジション

男子





GK

棚村克行（ブルボンKZ）

福島丈貴（Kingfisher74）





FP

足立聖弥（Kingfisher74）

コップ晴紀イラリオ（DSKドラゴンズ）

志賀光明（Kingfisher74）

吉田拓馬（Kingfisher74）

鈴木透生（日体大）

志水祐介（ブルボンKZ）

髙田充（Kingfisher74）

荒井陸（Kingfisher74）

稲場悠介（ブルボンKZ）

大川慶悟（Kingfisher74）

荒木健太（Kingfisher74）













ポジション

女子





GK

三浦里佳子（日体クラブ）

塩谷南美（秀明大水球クラブ）





FP

小出未来（ブルボンKZ）

新澤由貴（日体クラブ）

稲場朱里（秀明大水球クラブ）

有馬優美（藤村）

山本実乃里（秀明大水球クラブ）

橋田舞子（日体大）

河口華子（日体大）

岩野夏帆（秀明大水球クラブ）

浦映月（秀明大水球クラブ）

工藤恭子（日体大）

徳用万里奈（稲泳会）

















柔道







階級

男子





60kg級

高藤直寿





66kg級

阿部一二三





73kg級

大野将平





81kg級

永瀬貴規





90kg級

向翔一郎





100kg級

ウルフ･アロン





100kg超級

原沢久喜















階級

女子





48kg級

渡名喜風南





52kg級

阿部詩





57kg級

芳田司





63kg級

田代未来





70kg級

新井千鶴





78kg級

濱田尚里





78kg超級

素根輝













レスリング







グレコローマンスタイル

男子





60kg級

文田健一郎





77kg級

屋比久翔平















フリースタイル

男子





57kg級

高橋侑希





65kg級

乙黒拓斗





74kg級

乙黒圭祐





86kg級

高谷惣亮















フリースタイル

女子





50kg級

須崎優衣





53kg級

向田真優





57kg級

川井梨紗子





62kg級

川井友香子





68kg級

土性沙羅





76kg級

皆川博恵

















アーチェリー







種目

男子

女子





個人・団体

河田悠希

古川高晴

武藤弘樹

中村美樹

早川漣

山内梓













バドミントン







種目

男子

女子





シングルス

桃田賢斗

常山幹太

山口茜

奥原希望





ダブルス

園田啓悟・嘉村健士

遠藤大由・渡辺勇大

福島由紀・広田彩花

永原和可那・松本麻佑





混合ダブルス

渡辺勇大

東野有紗



















サッカー







ポジション

男子





GK

1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

12 谷晃生（湘南ベルマーレ）





DF

2 酒井宏樹（浦和レッズ）

3 中山雄太（ズウォレ）

4 板倉滉（フローニンヘン）

5 吉田麻也（サンプドリア）

13 旗手怜央（川崎フロンターレ）

14 冨安健洋（ボローニャ）

15 橋岡大樹（シント＝トロイデン）





MF

6 遠藤航（シュツットガルト）

7 久保建英（レアル・マドリード）

8 三好康児（アントワープ）

10 堂安律（PSV／オランダ）

11 三笘薫（川崎フロンターレ）

16 相馬勇紀（名古屋グランパス）

17 田中碧（川崎フロンターレ）





FW

9 前田大然（横浜F・マリノス）

18 上田綺世（鹿島アントラーズ）





バックアップメンバー

22 鈴木彩艶（浦和レッズ）

20 町田浩樹（鹿島アントラーズ）

21 瀬古歩夢（セレッソ大阪）

19 林大地（サガン鳥栖）













ポジション

女子





GK

1 池田咲紀子（三菱重工浦和レッズレディース）

18 山下杏也加（INAC神戸レオネッサ）





DF

2 清水梨紗（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

3 宝田沙織（ワシントン・スピリット）

4 熊谷紗希（バイエルン・ミュンヘン）

5 南萌華（三菱重工浦和レッズレディース）

16 宮川麻都（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

17 北村菜々美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）





MF

6 杉田妃和（INAC神戸レオネッサ）

7 中島依美（INAC神戸レオネッサ）

8 三浦成美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

12 遠藤純（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

13 塩越柚歩（三菱重工浦和レッズレディース）

14 長谷川唯（ACミラン）





FW

9 菅澤優衣香（三菱重工浦和レッズレディース）

10 岩渕真奈（アーセナル）

11 田中美南（INAC神戸レオネッサ）

15 籾木結花（OLレイン）





バックアップメンバー

22 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）

19 三宅史織（INAC神戸レオネッサ）

20 林穂之香（AIKフットボール）

21 木下桃香（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）











陸上







トラック

男子

女子





100m

多田修平

山縣亮太

小池祐貴

桐生 祥秀

–





200m

サニブラウン・ハキーム

山下潤

飯塚翔太

小池祐貴

–





400m

ウォルシュ・ジュリアン

–





1500m

–

田中希実

卜部蘭





5000m

松枝博輝

坂東悠汰

田中希実

廣中璃梨佳

萩谷楓





10000m

相澤晃

伊藤達彦

安藤友香

新谷仁美

廣中璃梨佳





100mハードル

–

寺田明日香

青木益未

木村文子





110mハードル

泉谷駿介

金井大旺

高山峻野

–





400mハードル

黒川和樹

安部孝駿

山内大夢

–





3000m障害

三浦龍司

山口浩勢

青木涼真

山中柚乃





10000m障害

相沢晃

伊藤達彦

–





4×100mリレー

デーデー・ブルーノ

桐生祥秀

小池祐貴

多田修平

山縣亮太

石川優

青山華依

齋藤愛美

鶴田玲美

兒玉芽生





4×400mリレー

伊東利来也

川端魁人

佐藤拳太郎

鈴木碧斗

ウォルシュ・ジュリアン

青山華依

児玉芽生

斎藤愛美

鶴田玲美

石川優















フィールド

男子

女子





走高跳

戸邉直人

衛藤昂

–





棒高跳

江島雅紀

山本聖途

–





走幅跳

橋岡優輝

津波響樹

城山正太郎

–





やり投

小南拓人

北口榛花















ロード

男子

女子





20km競歩

山西利和

池田向希

高橋英輝

岡田久美子

藤井菜々子

河添香織





50km競歩

勝木隼人

川野将虎

丸尾知司

–





マラソン

中村匠吾

服部勇馬

大迫傑

前田穂南

鈴木亜由子

一山麻緒





















バスケットボール







種目

男子





5人制

2 富樫勇樹（PG/千葉ジェッツ）

6 比江島慎（SG/宇都宮ブレックス）

8 八村塁（SF/ワシントン・ウィザーズ）

9 ベンドラメ礼生（PG/サンロッカーズ渋谷）

12 渡邊雄太（SF/トロント・ラプターズ）

14 金丸晃輔（SG/島根スサノオマジック）

18 馬場雄大（SF/メルボルン・ユナイテッド）

23 ギャビン・エドワーズ（PF/千葉ジェッツ）

24 田中大貴（PG/アルバルク東京）

32 シェーファーアヴィ幸樹（C/シーホース三河）

34 渡邉飛勇（PF/琉球ゴールデンキングス）

88 張本天傑（SF/名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）





3×3

23 保岡龍斗（秋田ノーザンハピネッツ）

30 富永啓生（ネブラスカ大学）

33 アイラ・ブラウン（大阪エヴェッサ）

91 落合知也（越谷アルファーズ）













種目

女子





5人制

0 長岡萌映子（PF/トヨタ自動車アンテロープス）

8 髙田真希（C/デンソーアイリス）

12 三好南穂（SG/トヨタ自動車アンテロープス）

13 町田瑠唯（PG/富士通レッドウェーブ）

15 本橋菜子（PG/東京羽田ヴィッキーズ）

20 東藤なな子（SG/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）

27 林咲希（SG/ＥＮＥＯＳサンフラワーズ）

30 馬瓜エブリン（PF/トヨタ自動車アンテロープス）

32 宮崎早織（PG/ＥＮＥＯＳサンフラワーズ）

52 宮澤夕貴（SF/富士通レッドウェーブ）

88 赤穂ひまわり（SF/デンソーアイリス）

99 オコエ桃仁花（PF/富士通レッドウェーブ）





3×3

3 馬瓜ステファニー（トヨタ自動車 アンテロープス）

11 篠崎澪（富士通レッドウェーブ）

15 西岡里紗（三菱電機コアラーズ）

23 山本麻衣（トヨタ自動車アンテロープス）













ボクシング







階級

男子





ライト級（57-63kg）

成松大介





ウェルター級（63-69kg）

岡沢セオン





ミドル級（69-75kg）

森脇唯人















階級

女子





フライ級（48-51kg）

並木月海





フェザー級（54-57kg）

入江聖奈













カヌー







スラローム

男子

女子





カヤック（K-1）

足立和也

矢澤亜季





カナディアンシングル（C-1）

羽根田卓也

佐藤彩乃















スプリント

男子

女子





カヤックシングル（K-1）200m

松下桃太郎

小野祐佳





カヤックシングル（K-1）1000m

当銘孝仁

–





カヤックフォア（K-4）500m

松下桃太郎

藤嶋大規

水本圭治

宮田悠佑

–





カナディアンシングル（C-1）200m

–

久保田愛夏

桐明輝子





カナディアンペア（C-2）500m

–

久保田愛夏

桐明輝子













自転車







BMXフリースタイル

男子

女子





パーク

中村輪夢

大池水杜















BMXレーシング

男子

女子





レース

長迫吉拓

畠山紗英















マウンテンバイク

男子

女子





クロスカントリー

山本幸平

今井美穂















ロード

男子

女子





ロードレース

新城幸也

増田成幸

与那嶺恵理

金子広美





個人タイムトライアル

–

与那嶺恵理















トラック

男子

女子





ケイリン

脇本雄太

脇本雄太

小林優香





オムニアム

橋本英也

梶原悠未





マディソン

–

中村妃智

梶原悠未





スプリント

–

小林優香

















馬術







種目







馬場馬術

佐渡一毅

北原広之

林伸伍





総合馬術

大岩義明

田中利幸

戸本一真





障害馬術

佐藤英賢

福島大輔

斎藤功貴













フェンシング







フルーレ

男子

女子





個人

敷根崇裕

西藤俊哉

松山恭助

上野優佳

東晟良

東莉央





団体

敷根崇裕

西藤俊哉

松山恭助

上野優佳

東晟良

東莉央















エペ

男子

女子





個人

山田優

見延和靖

加納虹輝

佐藤希望





団体

山田優

見延和靖

加納虹輝

–















サーブル

男子

女子





個人

吉田健人

ストリーツ海飛

島村智博

江村美咲

田村紀佳

青木千佳





団体

吉田健人

ストリーツ海飛

島村智博

江村美咲

田村紀佳

青木千佳













ゴルフ







男子

女子





松山英樹

星野陸也

稲見萌寧

畑岡奈紗













体操







種目

男子

女子





団体

萱和磨

橋本大輝

谷川航

北園丈琉

村上茉愛

畠田瞳

平岩優奈

杉原愛子





個人

内村航平

亀山耕平

萱和磨

北園丈琉

谷川航

橋本大輝

芦川うらら

杉原愛子

畠田瞳

平岩優奈

村上茉愛





トランポリン

堺亮介

岸大貴

森ひかる

宇山芽紅















新体操

女子





個人総合

喜田純鈴

大岩千未来





団体

杉本早裕吏

横田葵子

熨斗谷さくら

竹中七海

鈴木歩佳

















ハンドボール







男子





10 杉岡尚樹（トヨタ車体）

12 岩下祐太（トヨタ紡織九州）

13 笠原謙哉（トヨタ車体）

15 部井久アダム勇樹（中央大）

18 成田幸平（湧永製薬）

19 徳田新之介（豊田合成）

20 渡部仁（トヨタ車体）

21 土井レミイ杏利（ジークスター東京）

22 坂井幹（豊田合成）

25 元木博紀（大崎電気）

31 吉野樹（トヨタ車体）

33 東江雄斗（ジークスター東京）

38 水町孝太郎（豊田合成）

43 吉田守一（ＴＡＲＮＯＷ）

41 徳田廉之介（Ap選手/ＴＡＲＮＯＷ）













女子





3 角南果帆（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング）

4 角南唯（北國銀行）

5 塩田沙代（北國銀行）

12 板野陽（イズミメイプルレッズ）

18 田邉夕貴（北國銀行）

21 池原綾香（オーデンセ・ハンドボル）

24 原希美（三重バイオレットアイリス）

25 大山真奈（北國銀行）

27 佐々木春乃（北國銀行）

28 永田しおり（オムロン）

30 亀谷さくら（ESBFブザンソン）

34 近藤万春（イズミメイプルレッズ）

40 藤井紫緒（大阪ラヴィッツ）

81 石立真悠子（三重バイオレットアイリス）

9 横嶋彩（Ap選手/北國銀行）













ホッケー







ポジション

男子





GK

1 吉川貴史（岐阜朝日クラブ）





DF

2 山下学（小矢部RED OX）

3 膳棚大剛（天理大学ベアーズ）

4 大橋雅貴（LIEBE 栃木）

5 山田翔太（岐阜朝日クラブ）

6 霧下義貴（LIEBE 栃木）





MF

7 三谷元騎（ヴェルコスタ福井）

8 田中世蓮（岐阜朝日クラブ）

9 落合大将（LIEBE 栃木）

10 田中海渡（表示灯フラーテル）

11 永井祐真（岐阜朝日クラブ）





FW

12 田中健太（HGC HC）

13 北里謙治（ALDER 飯能）

14 村田和麻（LIEBE 栃木）

15 山﨑晃嗣（岐阜朝日クラブ）

16 渡辺晃大（ヴェルコスタ福井）





スタンドバイプレーヤー

1 高野雄介（山梨学院OE）

2 永吉拳（天理大学）

3 福田健太郎（岐阜朝日クラブ）













ポジション

女子





GK

1 浅野祥代（ぎふ朝日）





DF

2 及川栞（東京V）

3 星希巳加（ソニーHC）

4 狐塚美樹（GSK）

5 錦織えみ（コカ·コーラ）

6 浅井悠由（コカ·コーラ）

7 松本夏波（コカ·コーラ）





MF

8 真野由佳梨（ソニーHC）

9 永井葉月（ソニーHC）

10 瀬川真帆（東京V）

11 尾本桜子（コカ·コーラ）





FW

12 鳥山麻衣（南都銀行）

13 野村香奈（南都銀行）

14 永井友理（ソニーHC）

15 山田明季（コカ·コーラ）

16 森花音（コカ·コーラ）





スタンドバイプレーヤー

1 田中 秋桜（コカ・コーラ）

2 三橋 亜記（コカ・コーラ）

3 田中 花歩（ソニーHC）

















空手







種目

男子





形

喜友名諒





組手67kg級

佐合尚人





組手75kg級

西村拳





組手75kg超級

荒賀龍太郎















種目

女子





形

清水希容





組手55kg級

宮原美穂





組手61kg級

染谷真有美





組手61kg超級

植草歩













近代五種







男子

女子





岩元勝平

高宮なつ美

島津玲奈













ボート







種目

男子

女子





シングルスカル

荒川龍太

–





軽量級ダブルスカル

–

冨田千愛

大石綾美













7人制ラグビー







男子





石田吉平（明治大）

加納遼大（明治安田生命）

セル ジョセ（近鉄）

副島 亀里ララボウラティアナラ（コカ・コーラ）

トゥキリ ロテ（近鉄）

羽野一志（ＮＴＴコム）

彦坂匡克（トヨタ自動車）

藤田慶和（パナソニック）

ヘンリー ブラッキン（ＮＴＴコム）

ボーク コリン雷神（リコー）

松井千士（キヤノン）

本村直樹（ホンダ）













女子





大谷芽生（アルカス熊谷）

梶木真凜（自衛隊）

小出深冬（アルカス熊谷）

清水麻有（日体大卒）

白子未祐（ナナイロプリズム福岡）

堤ほの花（日体大卒）

永田花菜（日体大）

バティヴァカロロ ライチェル海遥（アルカス熊谷）

原わか花（東京山九フェニックス）

平野優芽（日体大）

弘津悠（ナナイロプリズム福岡）

松田凜日（日体大）

















セーリング







種目

男子

女子





RS:X級

富沢慎

須長由季





レーザー級

南里研二

–





レーザーラジアル級

–

土居愛実





フィン級

瀬川和正

–





470級

岡田奎樹

外薗潤平

吉田愛

吉岡美帆





49er級

高橋レオ

小泉維吹

–





49erFX級

–

山崎アンナ

高野芹奈





フォイリングナクラ17級（混合）

飯束潮吹

畑山絵里













射撃







種目

男子

女子





50mライフル3姿勢個人

松本崇志

岡田直也

平田しおり





10mエアライフル

岡田直也

松本崇志

中口遥

平田しおり





25mラピッドファイアピストル個人

吉岡大

–





25mピストル個人

–

佐々木千鶴

山田聡子





10mエアピストル

堀水宏次郎

山田聡子

佐々木千鶴





クレー射撃トラップ

大山重隆

中山由起枝





クレー射撃スキート

井川寛之

石原奈央子













スケートボード







種目

男子

女子





パーク

平野歩夢

岡本碧優

四十住さくら

開心那





ストリート

堀米雄斗

白井空良

青木勇貴斗

西村碧莉

西矢椛

中山楓奈













スポーツクライミング







種目

男子

女子





スピード複合

楢崎智亜

原田海

野口啓代

野中生萌













サーフィン







種目

男子

女子





ショートボード

五十嵐カレア

大原洋人

前田マヒナ

都筑有夢路













卓球







種目

男子

女子





シングルス

張本智和

丹羽孝希

伊藤美誠

石川佳純





団体

張本智和

丹羽孝希

水谷隼

伊藤美誠

石川佳純

平野美宇





ダブルス（混合）

水谷隼

伊藤美誠













テコンドー







階級

男子





58kg級

鈴木セルヒオ





68kg級

鈴木リカルド















階級

女子





49kg級

山田美諭





57kg級

浜田真由













テニス







種目

男子

女子





シングルス

錦織圭

西岡良仁

ダニエル太郎

杉田祐一

大坂なおみ

土居美咲

日比野菜緒





ダブルス

ダニエル太郎・西岡良仁

錦織圭・マクラクラン勉

青山修子・柴原瑛菜

二宮真琴・日比野菜緒













トライアスロン







種目

男子

女子





個人・混合リレー

ニナー賢治

小田倉真

高橋侑子

岸本新菜

















バレーボール







男子





1 清水邦広（パナソニック）

2 小野寺太志（JT広島）

3 藤井直伸（東レ）

6 山内晶大（パナソニック）

11 西田有志（ジェイテクト）

12 関田誠大（堺）

14 石川祐希（ミラノ）

15 李博（東レ）

17 高梨健太（ウルフドッグス名古屋）

19 大塚達宣（早稲田大）

20 山本智大（堺）

21 高橋藍（日体大）













女子





田代佳奈美（デンソー）

籾井あき（JT）

石井優希（久光）

古賀紗理那（NEC）

黒後愛（東レ）

林琴奈（JT）

石川真佑（東レ）

荒木絵里香（トヨタ車体）

奥村麻依（デンソー）

島村春世（NEC）

山田二千華（NEC）

小幡真子（JT）













ビーチバレー







男子

女子





石島雄介

白鳥勝浩

石井美樹

村上めぐみ

















ウエイトリフティング







階級

男子





61kg級

糸数陽一





67kg級

近内三孝





73kg級

宮本昌典





96kg級

山本俊樹















階級

女子





49kg級

三宅宏実





55kg級

八木かなえ





59kg級

安藤美希子















【了】