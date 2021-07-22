東京五輪　全競技・種目　出場選手一覧（東京オリンピック）

東京五輪（東京オリンピック）全競技・種目の日本代表・出場決定選手は以下の通り。
競技一覧
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野球
ポジション
男子
投手
12 青柳晃洋（阪神タイガース）
13 岩崎優（阪神タイガース）
15 森下暢仁（広島東洋カープ）
16 伊藤大海（北海道日本ハムファイターズ）
17 山本由伸（オリックス・バファローズ）
18 田中将大（東北楽天ゴールデンイーグルス）
19 山﨑康晃（横浜DeNAベイスターズ）
20 栗林良吏（広島東洋カープ）
21 千賀滉大（福岡ソフトバンクホークス）
22 大野雄大（中日ドラゴンズ）
61 平良海馬（埼玉西武ライオンズ）
捕手
10 甲斐拓也（福岡ソフトバンクホークス）
7 梅野隆太郎（阪神タイガース）
内野手
2 源田壮亮（埼玉西武ライオンズ）
3 浅村栄斗（東北楽天ゴールデンイーグルス）
4 菊池涼介（広島東洋カープ）
6 坂本勇人（読売ジャイアンツ）
55 村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）
外野手
8 近藤健介（北海道日本ハムファイターズ）
9 柳田悠岐（福岡ソフトバンクホークス）
31 栗原陵矢（福岡ソフトバンクホークス）
34 吉田正尚（オリックス・バファローズ）
51 鈴木誠也（広島東洋カープ）
ソフトボール
ポジション
女子
投手
17 上野由岐子（ビックカメラ高崎）
27 後藤希友（トヨタ自動車）
16 藤田倭（ビックカメラ高崎）
捕手
25 我妻悠香（ビックカメラ高崎）
21 清原奈侑（日立）
1 峰幸代（トヨタ自動車）
内野手
12 渥美万奈（トヨタ自動車）
4 市口侑果（ビックカメラ高崎）
10 川畑瞳（デンソー）
14 内藤実穂（ビックカメラ高崎）
5 山本優（ビックカメラ高崎）
外野手
8 原田のどか（太陽誘電）
9 森さやか（ビックカメラ高崎）
2 山崎早紀（トヨタ自動車）
11 山田恵里（デンソー）
水泳
競泳
男子
女子
100m自由形
中村克
–
200m自由形
松元克央
–
400m自由形
–
小堀倭加
難波実夢
800m自由形
–
小堀倭加
難波実夢
100m背泳ぎ
入江陵介
小西杏奈
200m背泳ぎ
入江陵介
砂間敬太
–
100m平泳ぎ
佐藤翔馬
武良竜也
青木玲緒樹
渡部香生子
200m平泳ぎ
佐藤翔馬
武良竜也
渡部香生子
100mバタフライ
川本武史
水沼尚輝
–
200mバタフライ
瀬戸大也
本多灯
長谷川涼香
200m個人メドレー
瀬戸大也
萩野公介
大橋悠依
寺村美穂
400m個人メドレー
瀬戸大也
井狩裕貴
大橋悠依
谷川亜華葉
4×100mリレー
塩浦慎理
関海哉
難波暉
池江璃花子
大本里佳
酒井夏海
4×200mリレー
高橋航太郎
萩野公介
柳本幸之介
五十嵐千尋
池本凪沙
白井璃緒
増田葵
4×100mメドレーリレー
佐藤翔馬
池江璃花子
小西杏奈
飛込
男子
女子
3m飛板飛込
寺内健
坂井丞
三上紗也可
榎本遼香
10m高飛込
玉井陸斗
西田玲雄
荒井祭里
シンクロダイビング3m飛板飛込
寺内健
坂井丞
宮本葉月
榎本遼香
シンクロダイビング10m高飛込
伊藤洸輝
村上和基
荒井祭里
板橋美波
アーティスティックスイミング
女子
デュエット
乾友紀子
吉田萌
チーム
乾友紀子
吉田萌
福村寿華
安永真白
塚本真由
京極おきな
木島萌香
柳澤明希
マラソンスイミング
男子
女子
10km
南出大伸
貴田裕美
水球
ポジション
男子
GK
棚村克行（ブルボンKZ）
福島丈貴（Kingfisher74）
FP
足立聖弥（Kingfisher74）
コップ晴紀イラリオ（DSKドラゴンズ）
志賀光明（Kingfisher74）
吉田拓馬（Kingfisher74）
鈴木透生（日体大）
志水祐介（ブルボンKZ）
髙田充（Kingfisher74）
荒井陸（Kingfisher74）
稲場悠介（ブルボンKZ）
大川慶悟（Kingfisher74）
荒木健太（Kingfisher74）
ポジション
女子
GK
三浦里佳子（日体クラブ）
塩谷南美（秀明大水球クラブ）
FP
小出未来（ブルボンKZ）
新澤由貴（日体クラブ）
稲場朱里（秀明大水球クラブ）
有馬優美（藤村）
山本実乃里（秀明大水球クラブ）
橋田舞子（日体大）
河口華子（日体大）
岩野夏帆（秀明大水球クラブ）
浦映月（秀明大水球クラブ）
工藤恭子（日体大）
徳用万里奈（稲泳会）
柔道
階級
男子
60kg級
高藤直寿
66kg級
阿部一二三
73kg級
大野将平
81kg級
永瀬貴規
90kg級
向翔一郎
100kg級
ウルフ･アロン
100kg超級
原沢久喜
階級
女子
48kg級
渡名喜風南
52kg級
阿部詩
57kg級
芳田司
63kg級
田代未来
70kg級
新井千鶴
78kg級
濱田尚里
78kg超級
素根輝
レスリング
グレコローマンスタイル
男子
60kg級
文田健一郎
77kg級
屋比久翔平
フリースタイル
男子
57kg級
高橋侑希
65kg級
乙黒拓斗
74kg級
乙黒圭祐
86kg級
高谷惣亮
フリースタイル
女子
50kg級
須崎優衣
53kg級
向田真優
57kg級
川井梨紗子
62kg級
川井友香子
68kg級
土性沙羅
76kg級
皆川博恵
アーチェリー
種目
男子
女子
個人・団体
河田悠希
古川高晴
武藤弘樹
中村美樹
早川漣
山内梓
バドミントン
種目
男子
女子
シングルス
桃田賢斗
常山幹太
山口茜
奥原希望
ダブルス
園田啓悟・嘉村健士
遠藤大由・渡辺勇大
福島由紀・広田彩花
永原和可那・松本麻佑
混合ダブルス
渡辺勇大
東野有紗
サッカー
ポジション
男子
GK
1 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
12 谷晃生（湘南ベルマーレ）
DF
2 酒井宏樹（浦和レッズ）
3 中山雄太（ズウォレ）
4 板倉滉（フローニンヘン）
5 吉田麻也（サンプドリア）
13 旗手怜央（川崎フロンターレ）
14 冨安健洋（ボローニャ）
15 橋岡大樹（シント＝トロイデン）
MF
6 遠藤航（シュツットガルト）
7 久保建英（レアル・マドリード）
8 三好康児（アントワープ）
10 堂安律（PSV／オランダ）
11 三笘薫（川崎フロンターレ）
16 相馬勇紀（名古屋グランパス）
17 田中碧（川崎フロンターレ）
FW
9 前田大然（横浜F・マリノス）
18 上田綺世（鹿島アントラーズ）
バックアップメンバー
22 鈴木彩艶（浦和レッズ）
20 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
21 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
19 林大地（サガン鳥栖）
ポジション
女子
GK
1 池田咲紀子（三菱重工浦和レッズレディース）
18 山下杏也加（INAC神戸レオネッサ）
DF
2 清水梨紗（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
3 宝田沙織（ワシントン・スピリット）
4 熊谷紗希（バイエルン・ミュンヘン）
5 南萌華（三菱重工浦和レッズレディース）
16 宮川麻都（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
17 北村菜々美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
MF
6 杉田妃和（INAC神戸レオネッサ）
7 中島依美（INAC神戸レオネッサ）
8 三浦成美（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
12 遠藤純（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
13 塩越柚歩（三菱重工浦和レッズレディース）
14 長谷川唯（ACミラン）
FW
9 菅澤優衣香（三菱重工浦和レッズレディース）
10 岩渕真奈（アーセナル）
11 田中美南（INAC神戸レオネッサ）
15 籾木結花（OLレイン）
バックアップメンバー
22 平尾知佳（アルビレックス新潟レディース）
19 三宅史織（INAC神戸レオネッサ）
20 林穂之香（AIKフットボール）
21 木下桃香（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
陸上
トラック
男子
女子
100m
多田修平
山縣亮太
小池祐貴
桐生 祥秀
–
200m
サニブラウン・ハキーム
山下潤
飯塚翔太
小池祐貴
–
400m
ウォルシュ・ジュリアン
–
1500m
–
田中希実
卜部蘭
5000m
松枝博輝
坂東悠汰
田中希実
廣中璃梨佳
萩谷楓
10000m
相澤晃
伊藤達彦
安藤友香
新谷仁美
廣中璃梨佳
100mハードル
–
寺田明日香
青木益未
木村文子
110mハードル
泉谷駿介
金井大旺
高山峻野
–
400mハードル
黒川和樹
安部孝駿
山内大夢
–
3000m障害
三浦龍司
山口浩勢
青木涼真
山中柚乃
10000m障害
相沢晃
伊藤達彦
–
4×100mリレー
デーデー・ブルーノ
桐生祥秀
小池祐貴
多田修平
山縣亮太
石川優
青山華依
齋藤愛美
鶴田玲美
兒玉芽生
4×400mリレー
伊東利来也
川端魁人
佐藤拳太郎
鈴木碧斗
ウォルシュ・ジュリアン
青山華依
児玉芽生
斎藤愛美
鶴田玲美
石川優
フィールド
男子
女子
走高跳
戸邉直人
衛藤昂
–
棒高跳
江島雅紀
山本聖途
–
走幅跳
橋岡優輝
津波響樹
城山正太郎
–
やり投
小南拓人
北口榛花
ロード
男子
女子
20km競歩
山西利和
池田向希
高橋英輝
岡田久美子
藤井菜々子
河添香織
50km競歩
勝木隼人
川野将虎
丸尾知司
–
マラソン
中村匠吾
服部勇馬
大迫傑
前田穂南
鈴木亜由子
一山麻緒
バスケットボール
種目
男子
5人制
2 富樫勇樹（PG/千葉ジェッツ）
6 比江島慎（SG/宇都宮ブレックス）
8 八村塁（SF/ワシントン・ウィザーズ）
9 ベンドラメ礼生（PG/サンロッカーズ渋谷）
12 渡邊雄太（SF/トロント・ラプターズ）
14 金丸晃輔（SG/島根スサノオマジック）
18 馬場雄大（SF/メルボルン・ユナイテッド）
23 ギャビン・エドワーズ（PF/千葉ジェッツ）
24 田中大貴（PG/アルバルク東京）
32 シェーファーアヴィ幸樹（C/シーホース三河）
34 渡邉飛勇（PF/琉球ゴールデンキングス）
88 張本天傑（SF/名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）
3×3
23 保岡龍斗（秋田ノーザンハピネッツ）
30 富永啓生（ネブラスカ大学）
33 アイラ・ブラウン（大阪エヴェッサ）
91 落合知也（越谷アルファーズ）
種目
女子
5人制
0 長岡萌映子（PF/トヨタ自動車アンテロープス）
8 髙田真希（C/デンソーアイリス）
12 三好南穂（SG/トヨタ自動車アンテロープス）
13 町田瑠唯（PG/富士通レッドウェーブ）
15 本橋菜子（PG/東京羽田ヴィッキーズ）
20 東藤なな子（SG/トヨタ紡織サンシャインラビッツ）
27 林咲希（SG/ＥＮＥＯＳサンフラワーズ）
30 馬瓜エブリン（PF/トヨタ自動車アンテロープス）
32 宮崎早織（PG/ＥＮＥＯＳサンフラワーズ）
52 宮澤夕貴（SF/富士通レッドウェーブ）
88 赤穂ひまわり（SF/デンソーアイリス）
99 オコエ桃仁花（PF/富士通レッドウェーブ）
3×3
3 馬瓜ステファニー（トヨタ自動車 アンテロープス）
11 篠崎澪（富士通レッドウェーブ）
15 西岡里紗（三菱電機コアラーズ）
23 山本麻衣（トヨタ自動車アンテロープス）
ボクシング
階級
男子
ライト級（57-63kg）
成松大介
ウェルター級（63-69kg）
岡沢セオン
ミドル級（69-75kg）
森脇唯人
階級
女子
フライ級（48-51kg）
並木月海
フェザー級（54-57kg）
入江聖奈
カヌー
スラローム
男子
女子
カヤック（K-1）
足立和也
矢澤亜季
カナディアンシングル（C-1）
羽根田卓也
佐藤彩乃
スプリント
男子
女子
カヤックシングル（K-1）200m
松下桃太郎
小野祐佳
カヤックシングル（K-1）1000m
当銘孝仁
–
カヤックフォア（K-4）500m
松下桃太郎
藤嶋大規
水本圭治
宮田悠佑
–
カナディアンシングル（C-1）200m
–
久保田愛夏
桐明輝子
カナディアンペア（C-2）500m
–
久保田愛夏
桐明輝子
自転車
BMXフリースタイル
男子
女子
パーク
中村輪夢
大池水杜
BMXレーシング
男子
女子
レース
長迫吉拓
畠山紗英
マウンテンバイク
男子
女子
クロスカントリー
山本幸平
今井美穂
ロード
男子
女子
ロードレース
新城幸也
増田成幸
与那嶺恵理
金子広美
個人タイムトライアル
–
与那嶺恵理
トラック
男子
女子
ケイリン
脇本雄太
脇本雄太
小林優香
オムニアム
橋本英也
梶原悠未
マディソン
–
中村妃智
梶原悠未
スプリント
–
小林優香
馬術
種目
馬場馬術
佐渡一毅
北原広之
林伸伍
総合馬術
大岩義明
田中利幸
戸本一真
障害馬術
佐藤英賢
福島大輔
斎藤功貴
フェンシング
フルーレ
男子
女子
個人
敷根崇裕
西藤俊哉
松山恭助
上野優佳
東晟良
東莉央
団体
敷根崇裕
西藤俊哉
松山恭助
上野優佳
東晟良
東莉央
エペ
男子
女子
個人
山田優
見延和靖
加納虹輝
佐藤希望
団体
山田優
見延和靖
加納虹輝
–
サーブル
男子
女子
個人
吉田健人
ストリーツ海飛
島村智博
江村美咲
田村紀佳
青木千佳
団体
吉田健人
ストリーツ海飛
島村智博
江村美咲
田村紀佳
青木千佳
ゴルフ
男子
女子
松山英樹
星野陸也
稲見萌寧
畑岡奈紗
体操
種目
男子
女子
団体
萱和磨
橋本大輝
谷川航
北園丈琉
村上茉愛
畠田瞳
平岩優奈
杉原愛子
個人
内村航平
亀山耕平
萱和磨
北園丈琉
谷川航
橋本大輝
芦川うらら
杉原愛子
畠田瞳
平岩優奈
村上茉愛
トランポリン
堺亮介
岸大貴
森ひかる
宇山芽紅
新体操
女子
個人総合
喜田純鈴
大岩千未来
団体
杉本早裕吏
横田葵子
熨斗谷さくら
竹中七海
鈴木歩佳
ハンドボール
男子
10 杉岡尚樹（トヨタ車体）
12 岩下祐太（トヨタ紡織九州）
13 笠原謙哉（トヨタ車体）
15 部井久アダム勇樹（中央大）
18 成田幸平（湧永製薬）
19 徳田新之介（豊田合成）
20 渡部仁（トヨタ車体）
21 土井レミイ杏利（ジークスター東京）
22 坂井幹（豊田合成）
25 元木博紀（大崎電気）
31 吉野樹（トヨタ車体）
33 東江雄斗（ジークスター東京）
38 水町孝太郎（豊田合成）
43 吉田守一（ＴＡＲＮＯＷ）
41 徳田廉之介（Ap選手/ＴＡＲＮＯＷ）
女子
3 角南果帆（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング）
4 角南唯（北國銀行）
5 塩田沙代（北國銀行）
12 板野陽（イズミメイプルレッズ）
18 田邉夕貴（北國銀行）
21 池原綾香（オーデンセ・ハンドボル）
24 原希美（三重バイオレットアイリス）
25 大山真奈（北國銀行）
27 佐々木春乃（北國銀行）
28 永田しおり（オムロン）
30 亀谷さくら（ESBFブザンソン）
34 近藤万春（イズミメイプルレッズ）
40 藤井紫緒（大阪ラヴィッツ）
81 石立真悠子（三重バイオレットアイリス）
9 横嶋彩（Ap選手/北國銀行）
ホッケー
ポジション
男子
GK
1 吉川貴史（岐阜朝日クラブ）
DF
2 山下学（小矢部RED OX）
3 膳棚大剛（天理大学ベアーズ）
4 大橋雅貴（LIEBE 栃木）
5 山田翔太（岐阜朝日クラブ）
6 霧下義貴（LIEBE 栃木）
MF
7 三谷元騎（ヴェルコスタ福井）
8 田中世蓮（岐阜朝日クラブ）
9 落合大将（LIEBE 栃木）
10 田中海渡（表示灯フラーテル）
11 永井祐真（岐阜朝日クラブ）
FW
12 田中健太（HGC HC）
13 北里謙治（ALDER 飯能）
14 村田和麻（LIEBE 栃木）
15 山﨑晃嗣（岐阜朝日クラブ）
16 渡辺晃大（ヴェルコスタ福井）
スタンドバイプレーヤー
1 高野雄介（山梨学院OE）
2 永吉拳（天理大学）
3 福田健太郎（岐阜朝日クラブ）
ポジション
女子
GK
1 浅野祥代（ぎふ朝日）
DF
2 及川栞（東京V）
3 星希巳加（ソニーHC）
4 狐塚美樹（GSK）
5 錦織えみ（コカ·コーラ）
6 浅井悠由（コカ·コーラ）
7 松本夏波（コカ·コーラ）
MF
8 真野由佳梨（ソニーHC）
9 永井葉月（ソニーHC）
10 瀬川真帆（東京V）
11 尾本桜子（コカ·コーラ）
FW
12 鳥山麻衣（南都銀行）
13 野村香奈（南都銀行）
14 永井友理（ソニーHC）
15 山田明季（コカ·コーラ）
16 森花音（コカ·コーラ）
スタンドバイプレーヤー
1 田中 秋桜（コカ・コーラ）
2 三橋 亜記（コカ・コーラ）
3 田中 花歩（ソニーHC）
空手
種目
男子
形
喜友名諒
組手67kg級
佐合尚人
組手75kg級
西村拳
組手75kg超級
荒賀龍太郎
種目
女子
形
清水希容
組手55kg級
宮原美穂
組手61kg級
染谷真有美
組手61kg超級
植草歩
近代五種
男子
女子
岩元勝平
高宮なつ美
島津玲奈
ボート
種目
男子
女子
シングルスカル
荒川龍太
–
軽量級ダブルスカル
–
冨田千愛
大石綾美
7人制ラグビー
男子
石田吉平（明治大）
加納遼大（明治安田生命）
セル ジョセ（近鉄）
副島 亀里ララボウラティアナラ（コカ・コーラ）
トゥキリ ロテ（近鉄）
羽野一志（ＮＴＴコム）
彦坂匡克（トヨタ自動車）
藤田慶和（パナソニック）
ヘンリー ブラッキン（ＮＴＴコム）
ボーク コリン雷神（リコー）
松井千士（キヤノン）
本村直樹（ホンダ）
女子
大谷芽生（アルカス熊谷）
梶木真凜（自衛隊）
小出深冬（アルカス熊谷）
清水麻有（日体大卒）
白子未祐（ナナイロプリズム福岡）
堤ほの花（日体大卒）
永田花菜（日体大）
バティヴァカロロ ライチェル海遥（アルカス熊谷）
原わか花（東京山九フェニックス）
平野優芽（日体大）
弘津悠（ナナイロプリズム福岡）
松田凜日（日体大）
セーリング
種目
男子
女子
RS:X級
富沢慎
須長由季
レーザー級
南里研二
–
レーザーラジアル級
–
土居愛実
フィン級
瀬川和正
–
470級
岡田奎樹
外薗潤平
吉田愛
吉岡美帆
49er級
高橋レオ
小泉維吹
–
49erFX級
–
山崎アンナ
高野芹奈
フォイリングナクラ17級（混合）
飯束潮吹
畑山絵里
射撃
種目
男子
女子
50mライフル3姿勢個人
松本崇志
岡田直也
平田しおり
10mエアライフル
岡田直也
松本崇志
中口遥
平田しおり
25mラピッドファイアピストル個人
吉岡大
–
25mピストル個人
–
佐々木千鶴
山田聡子
10mエアピストル
堀水宏次郎
山田聡子
佐々木千鶴
クレー射撃トラップ
大山重隆
中山由起枝
クレー射撃スキート
井川寛之
石原奈央子
スケートボード
種目
男子
女子
パーク
平野歩夢
岡本碧優
四十住さくら
開心那
ストリート
堀米雄斗
白井空良
青木勇貴斗
西村碧莉
西矢椛
中山楓奈
スポーツクライミング
種目
男子
女子
スピード複合
楢崎智亜
原田海
野口啓代
野中生萌
サーフィン
種目
男子
女子
ショートボード
五十嵐カレア
大原洋人
前田マヒナ
都筑有夢路
卓球
種目
男子
女子
シングルス
張本智和
丹羽孝希
伊藤美誠
石川佳純
団体
張本智和
丹羽孝希
水谷隼
伊藤美誠
石川佳純
平野美宇
ダブルス（混合）
水谷隼
伊藤美誠
テコンドー
階級
男子
58kg級
鈴木セルヒオ
68kg級
鈴木リカルド
階級
女子
49kg級
山田美諭
57kg級
浜田真由
テニス
種目
男子
女子
シングルス
錦織圭
西岡良仁
ダニエル太郎
杉田祐一
大坂なおみ
土居美咲
日比野菜緒
ダブルス
ダニエル太郎・西岡良仁
錦織圭・マクラクラン勉
青山修子・柴原瑛菜
二宮真琴・日比野菜緒
トライアスロン
種目
男子
女子
個人・混合リレー
ニナー賢治
小田倉真
高橋侑子
岸本新菜
バレーボール
男子
1 清水邦広（パナソニック）
2 小野寺太志（JT広島）
3 藤井直伸（東レ）
6 山内晶大（パナソニック）
11 西田有志（ジェイテクト）
12 関田誠大（堺）
14 石川祐希（ミラノ）
15 李博（東レ）
17 高梨健太（ウルフドッグス名古屋）
19 大塚達宣（早稲田大）
20 山本智大（堺）
21 高橋藍（日体大）
女子
田代佳奈美（デンソー）
籾井あき（JT）
石井優希（久光）
古賀紗理那（NEC）
黒後愛（東レ）
林琴奈（JT）
石川真佑（東レ）
荒木絵里香（トヨタ車体）
奥村麻依（デンソー）
島村春世（NEC）
山田二千華（NEC）
小幡真子（JT）
ビーチバレー
男子
女子
石島雄介
白鳥勝浩
石井美樹
村上めぐみ
ウエイトリフティング
階級
男子
61kg級
糸数陽一
67kg級
近内三孝
73kg級
宮本昌典
96kg級
山本俊樹
階級
女子
49kg級
三宅宏実
55kg級
八木かなえ
59kg級
安藤美希子
【了】
東京五輪（東京オリンピック）全競技・種目の日本代表・出場決定選手は以下の通り。