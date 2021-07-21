東京五輪　体操　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　日本代表メンバー…

2020年東京五輪（東京オリンピック）体操競技の基本情報は以下の通り。
目次
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日本代表メンバー一覧
内村航平
種目：男子種目別鉄棒
亀山耕平
種目：男子種目別あん馬
萱和磨
種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
北園丈琉
種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
谷川航
種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
橋本大輝
種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
芦川うらら
種目：女子種目別平均台
杉原愛子
種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動
畠田瞳
種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動
平岩優奈
種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動
村上茉愛
種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動
テレビ放送予定・日程
7月24日（土）
9：00～17：00（放送：Eテレ）
19：30～22：30（放送：NHK総合）
男子予選
7月25日（日）
10：00～
女子予選
18：55～19：30（放送：Eテレ）
19：30～22：30（放送：NHK総合）
男子決勝
7月27日（火）
19：40～22：10（放送：Eテレ）
女子団体決勝
7月28日（水）
19：15～22：10（放送：TBS系列）
男子個人総合決勝
7月29日（木）
19：30～22：30（放送：NHK総合）
女子個人総合決勝
8月1日（日）
17：00～20：00（放送：TBS系列）
種目別決勝（男子ゆか、女子跳馬、男子あん馬、女子段違い平行棒）
8月2日（月）
17：00～19：40（放送：フジテレビ系列）
種目別決勝（男子つり輪、女子ゆか、男子跳馬）
8月3日（火）
16：55～18：50（放送：NHK総合）
種目別決勝（男子平行棒、女子平均台、男子鉄棒）
試合結果
【了】
2020年東京五輪（東京オリンピック）体操競技の基本情報は以下の通り。