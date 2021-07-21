東京五輪　体操　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　日本代表メンバー…

2020年東京五輪（東京オリンピック）体操競技の基本情報は以下の通り。











目次

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日本代表メンバー一覧

内村航平

種目：男子種目別鉄棒



亀山耕平

種目：男子種目別あん馬









萱和磨

種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒



北園丈琉

種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒



谷川航

種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒



橋本大輝

種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒



芦川うらら

種目：女子種目別平均台



杉原愛子

種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動



畠田瞳

種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動



平岩優奈

種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動



村上茉愛

種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動







テレビ放送予定・日程

7月24日（土）

9：00～17：00（放送：Eテレ）

19：30～22：30（放送：NHK総合）

男子予選







7月25日（日）

10：00～

女子予選









18：55～19：30（放送：Eテレ）

19：30～22：30（放送：NHK総合）

男子決勝





7月27日（火）

19：40～22：10（放送：Eテレ）

女子団体決勝





7月28日（水）

19：15～22：10（放送：TBS系列）

男子個人総合決勝





7月29日（木）

19：30～22：30（放送：NHK総合）

女子個人総合決勝





8月1日（日）

17：00～20：00（放送：TBS系列）

種目別決勝（男子ゆか、女子跳馬、男子あん馬、女子段違い平行棒）





8月2日（月）

17：00～19：40（放送：フジテレビ系列）

種目別決勝（男子つり輪、女子ゆか、男子跳馬）





8月3日（火）

16：55～18：50（放送：NHK総合）

種目別決勝（男子平行棒、女子平均台、男子鉄棒）









試合結果





【了】