東京五輪　体操　テレビ放送予定　試合日程　試合結果　日本代表メンバー…

2020年東京五輪（東京オリンピック）体操競技の基本情報は以下の通り。





目次





日本代表メンバー一覧
内村航平
種目：男子種目別鉄棒
 
亀山耕平
種目：男子種目別あん馬




萱和磨
種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
 
北園丈琉
種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
 
谷川航
種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
 
橋本大輝
種目：男子団体／男子個人総合／男子種目別床運動、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
 
芦川うらら
種目：女子種目別平均台
 
杉原愛子
種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動
 
畠田瞳
種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動
 
平岩優奈
種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動
 
村上茉愛
種目：女子団体／女子個人総合／女子種目別跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動



テレビ放送予定・日程
7月24日（土）
9：00～17：00（放送：Eテレ）
19：30～22：30（放送：NHK総合）
男子予選
 


7月25日（日）
10：00～
女子予選




18：55～19：30（放送：Eテレ）
19：30～22：30（放送：NHK総合）
男子決勝
 

7月27日（火）
19：40～22：10（放送：Eテレ）
女子団体決勝
 

7月28日（水）
19：15～22：10（放送：TBS系列）
男子個人総合決勝
 

7月29日（木）
19：30～22：30（放送：NHK総合）
女子個人総合決勝
 

8月1日（日）
17：00～20：00（放送：TBS系列）
種目別決勝（男子ゆか、女子跳馬、男子あん馬、女子段違い平行棒）
 

8月2日（月）
17：00～19：40（放送：フジテレビ系列）
種目別決勝（男子つり輪、女子ゆか、男子跳馬）
 

8月3日（火）
16：55～18：50（放送：NHK総合）
種目別決勝（男子平行棒、女子平均台、男子鉄棒）




試合結果


【了】