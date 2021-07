10月23、24日に熊本・熊本県野外劇場アスペクタで「阿蘇ロックフェスティバル 2021」が実施される。

泉谷しげるが発起人となり2015年にスタートした「阿蘇ロックフェスティバル」。昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止を余儀なくされたが、今年は安全な開催のためのガイドラインを定め、徹底した感染予防対策を講じたうえで行われる。また2016年の熊本地震の発生により落橋していた阿蘇大橋が今年3月に復旧したことなどを受け、復興が進む阿蘇地域のさらなる活性化のために、同フェスは3年ぶりに熊本県野外劇場アスペクタで開催される運びとなった。

第1弾として発表された出演アーティストは泉谷しげる with BANDのほか、岡崎体育、OKAMOTO'S、KEYTALK、Creepy Nuts、GLIM SPANKY、ゴールデンボンバー、THE BAWDIES、SIX LOUNGE、SKY-HI、スチャダラパー、never young beach、ファーストサマーウイカ、ももいろクローバーZ、LEGENDオブ伝説 a.k.a. サイプレス上野の計15組。なお、泉谷しげるは今年を最後にこのフェスのオーガナイザーを引退し、後進に託すことが発表されている。

イープラスでは2日通し券の先行抽選申込を7月25日まで受付中。チケットには泉谷しげるによるイラストがデザインされたオリジナルサコッシュが付属し、ソロ、ペア、駐車券付きの3種が用意される。キャンプ券はPeatixにて7月29日に発売。1日券を含む各種チケットの一般発売は9月に予定されている。詳細はイベントサイトで確認を。

「阿蘇ロックフェスティバル 2021」

2021年10月23日(土)熊本県 熊本県野外劇場アスペクタ

2021年10月24日(日)熊本県 熊本県野外劇場アスペクタ

<出演者>

泉谷しげる with BAND / 岡崎体育 / OKAMOTO'S / KEYTALK / Creepy Nuts / GLIM SPANKY / ゴールデンボンバー / THE BAWDIES / SIX LOUNGE / SKY-HI / スチャダラパー / never young beach / ファーストサマーウイカ / ももいろクローバーZ / LEGENDオブ伝説 a.k.a. サイプレス上野 / and more